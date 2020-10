Sää jatkuu poikkeuksellisen lämpimänä – luvassa jopa auringon pilkahduksia: ”Keskiviikko on hyvä ulkoilupäivä”

Suomessa on ajankohdan keskiarvoihin verrattuna noin 5 astetta lämpimämpää.

Lokakuun loppu jatkuu ennusteiden mukaan lämpimänä koko maassa. Suomessa vallitsee enimmäkseen pilvinen sää ja lauha lounainen ilmavirtaus jatkuu.

Tänään myös aurinko voi näyttäytyä paikoin etelässä sadealueiden välissä.

– Sää on nyt ajankohdan keskiarvoihin nähden noin 5 astetta lämpimämpää. Maan eteläisissä osissa on noin 10–11 astetta lämmintä linjan Pori–Lappeenranta eteläpuolella. Maan keskiosissa lämpötila on noin 8–9 astetta ja vain ihan pohjoisessa Lapissa lämpötila jää pakkasen puolelle Ilmatieteen laitoksen meteorologi Henri Nyman kertoo Ilta-Sanomille.

Pimeään vuodenaikaan on tulossa myös helpotusta, kun matalapaine väistyy hetkeksi Suomen yltä. Sateenvarjokin käy hetkeksi tarpeettomaksi, kun aurinko voi näyttäytyä paikoin sadealueiden välissä.

– Keskiviikko on hyvä ulkoilupäivä, sillä auringon saattaa nähdä suuressa osassa maata keskipäivällä, kun pilvipeite rakoilee, Nyman sanoo.

Iltapäivällä sadekuurojen riski hänen mukaansa tosin kasvaa, sillä Ruotsin suunnalta lähestyy uusi matalapaine. Koko maassa sataa vain ajoittain vettä.

Marraskuussa yhä lämmintä

Nymanin mukaan sää jatkuu ennusteiden mukaan lämpimänä myös ensi viikolla. Marraskuussa on siis luvassa tavallista lämpimämpää.

– Viikonloppuna lämpötilat hieman laskevat, mutta ensi viikko näyttää taas joidenkin mallien mukaan jopa vielä tätä viikkoakin lämpimämpää. Marraskuussa on luvassa ajankohtaan nähden tavallista lämpimämpiä lukemia, Nyman kertoo.