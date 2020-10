Ystävä on niin ahdistunut koronasta, että pommittaa taukoamatta viesteillä – näin korona on vaikuttanut suomalaisten mielenterveyteen

Monet kertovat mielialansa laskeneen koronan myötä, mutta pandemia-ajasta on osattu löytää myös positiivisia puolia.

Koronavirus on jättänyt jälkensä IS:n lukijoiden. Eniten on vaikuttanut tiukat rajoitustoimet ja epävarmuus tulevaisuudesta.­

IS pyysi lukijoitaan kertomaan, millä tavoin koronapandemia on vaikuttanut heidän mielenterveyteensä.

Vastauksissa vähemmistöön jäi pelko itse tautia kohtaan. Eniten ihmisten mieliin on vastausten perusteella vaikuttanut tiukat rajoitustoimet ja epävarmuus tulevaisuudesta.

Pelkoa omasta terveydestä ja tulevaisuudesta

”Minä vihaan sanaa korona, se saa minut hetkessä pahalle tuulelle. Kaikki tuli niin yllättäen: ilmoitus yt-neuvotteluista ja lomautus, joka on jatkunut tähän päivään asti. Minä, niin kuin moni muukin, luulin keväällä, että ei tämä kauan kestä ja kohta ollaan taas töissä. Mutta eipä ole niin käynyt. Korona vei minulta kaiken. Tilalle tuli yksinäisyys, ahdistus ja pelko: tässäkö tämä oli? Olenko loppuelämäni työtön?” eräs lukija kertoo tuntemuksistaan.

Joillain korona tulee myös uniin.

”Korona on aiheuttanut paljon unettomuutta, painajaisia ja lisäkiloja. Näen melkein joka yö painajaisia siitä, kuinka joku ystäväni tai itse olen hengityskoneessa, vaikka hereillä ollessa en osaa tautia edes pelätä.”

Pandemia pahensi mielenterveysongelmia.

”Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja paniikkihäiriöstä vuosikausia kärsineenä olen kokenut varsinkin loppukesästä ja ennen kaikkea nyt syksyllä vahvasti pahentuneita oireita. Ahdistaa lähteä ulos, kauppaan tai mihinkään, kun näkee muidenkin olevan suurelta osin ahdistuneita ja masentuneita. 30 prosentilla on maskit ja niiden käyttö ahdistaa itseä suunnattomasti, en pysty käyttämään ahdistuksen takia.”

Toisilla omaa mielialaa ovat sen sijaan rasittaneet läheisten mielenterveysongelmat.

”Ystäväni on alkukeväästä saakka linnoittautunut kotiin pienen vaippaikäisensä kanssa. Valtaosa päivistäni kuluu hänen kanssaan viestittelyyn. En yhtenä työpäivänä pystynyt koko kahdeksan tunnin työpäivän aikana katsomaan puhelintani, niin siellä oli 76 viestiä. Ystäväni on yksi läheisimmistä, joten tilanne on todella raastava, kun loukatakaan en halua. Joudun jopa vapaalla pistämään puhelimen kiinni vain, jotta voisin olla hetken rauhassa.”

Joillekin ahdistusta aiheuttavat etätyöt.

”Koronan vuoksi etätyöt ovat korostuneet ja kotona työt tulee aina tehtyä hieman huonommin kuin toimistolla työkavereiden luoman sosiaalisen paineen alla. Huonosti hoidetut työtehtävät taas luovat kiinnijäämisen pelkoa ja stressiä. Ahdistus on kasaantunut pidemmällä aikavälillä ja alkaa tällä hetkellä jo vaikuttaa työkykyyn.”

Ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin

Monet kokevat koronarajoitusten ja ihmisten eristäytymisen parantaneen heidän elämänlaatuaan.

”Itse asiassa nämä koronarajoitukset helpottavat, koska ei tarvitse liikkua mihinkään. Voi perua kaikki pirun juoksemiset ja saa erakoitua rauhassa. Puhelin vielä saisi pimentyä, ettei tarvitsisi puhua siihenkään.”

Eräs lukija kuvailee olevansa kuin ”imupaperi, joka vetää ihmisiä puoleensa”. Hän kokee, että korona-aika on vaikuttanut hänen elämäänsä ainoastaan positiivisesti.

”Korona suo minulle rauhan kaiken maailman hihhuleista. Saan olla rauhassa ja tehdä asioita, joita olen aina halunnut tehdä, eikä kukaan kuormita. Kukaan ei ole tullut korona-aikana pimputtamaan ovikelloa ja käydessäni esimerkiksi R-kioskeilla moni ottaa toisiinsa etäisyyttä kuten pitääkin. Minusta tämä on vain hyvä asia.”

Jotkut kertovat kärsivänsä erilaisista mielenterveysongelmista kuten paniikkihäiriöstä. Oireet ovat monella helpottaneet korona-aikana ja lääkitystäkin on voinut vähentää.

”Minulla on ahdistusta, paniikkihäiriötä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Aiemmin töihin meno julkisilla ja töissäolo ovat olleet pelkkää tuskaa. Nyt olen saanut tehdä etätöitä kotona ja elämä on helpompaa eikä lääkitystä tarvitse niin paljon”, yksi iloitsee.

”Olen pitkästä aikaa elänyt lähes normaalin oloista elämää kotonani. Ei panikointia, päänsärkyjä eikä levotonta unta. Olen voinut laskea lääkitystäni ja saan kotonakin paljon enemmän aikaan. Verenpaineeni on laskenut ja pystyn päivittäin keskittymään asioihin paljon paremmin, kun ei ihmispaljous ympärillä rasita. Myös kaupassa on helpompi asioida”, toinen paniikkihäiriöstä kärsivä kertoo.