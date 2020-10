Korona näkyy jo nyt valtavana piikkinä kriisipuhelimissa, mutta vielä suurempia ongelmia voi olla edessä pandemian jälkeen.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti valtioita toukokuussa siitä, että kun koronavirus saadaan joskus hallintaan, ihmisten ahdistuneisuus ja masennus pysyvät.

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka tietää tarkalleen, mitä Guterres tarkoitti.

– Tämä asia tuli esiin jo keväällä. Mielet ovat tiukoilla, mutta ihmiset eivät lähde hakemaan apua, sillä koronaa pidetään ensimmäisenä hoitojonossa. Omia ongelmia vähätellään, vaikka mieli vähän breikkaisi. Tiedämme kuitenkin, että mitä varhaisemmin mielen ongelmiin päästään käsiksi, sitä paremmin asioihin voidaan myös vaikuttaa.

Mielenterveyspalveluiden kysynnän kasvu näkyy vahvasti matalan kynnyksen neuvontapalveluissa, kuten auttavissa puhelimissa ja chat-palveluissa.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Kriisipuhelimeen tuli syyskuussa 27 000 soittoyritystä, kun viime vuoden syyskuussa luku oli 19 000.

– Viime vuonna soittoja oli yhteensä 211 700, mikä oli siihenastinen ennätys. Nyt tuo luku ylitettiin jo lokakuun alussa, kertoo kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter.

Soittojen yleisin syy on perinteisesti liittynyt ihmissuhteisiin, mutta tänä vuonna yleisin on ollut paha olo, ahdistus, pelko ja masennus.

– Keväällä moni puhelu liittyi suoraan koronaan. Paljon puheluita tuli hoito- ja kasvatusalan ihmisiltä, jotka olivat työssään hyvin kuormittuneita.

MIELI ry:n kriisipuhelin tarjoaa palvelua suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi.­

Ajoitus ei olisi voinut olla parempi, kun MIELI ry sai helmikuussa laajennettua suomenkielisen puhelinpalvelunsa ympärivuorokautiseksi.

– Yö on ollut kiireisin soittoaika, mutta korona on tehnyt sen, että soittoja tulee tasaisesti ympäri vuorokauden, Winter sanoo.

Olavi Sydänmaanlakka pitää oikeana YK:n arviota siitä, että koronasta koituvat mielenterveysongelmat näkyvät koko laajuudessaan vasta pandemian jälkeen.

– Aikamoinen piikki on odotettavissa. Joka maassa pitää kysyä, onko siihen varustauduttu tarpeeksi, hän sanoo.

– Kun mieli järkkyy, niin sosiaalisten kontaktien ylläpito on tavallista tärkeämpää. Nyt pitää eristäytyä valtion ohjeistamana.

Sydänmaanlakka muistuttaa, että tämä ei ole vain mielenterveyspotilaiden ongelma.

– Riskit koskevat kaikkia kansalaisia. Esimerkiksi etätyö on muuttanut arjen rutiinit täysin ja vienyt ne pienet inhimilliset hengähdystauot, jotka rohkaisevat ja kannattelevat normaalissa elämässä. Psyykkinen paine on lisääntynyt.

Mielenterveyspoolissa on mukana 33 mielenterveysalan toimijaa. Poolin projektipäällikkö Turkka Sinisalo on kuullut järjestöjen viestin siitä, miten paljon mielenterveyspalveluiden kysyntä on lisääntynyt.

– Se lisääntyi keväällä, ei laskenut kesällä ja on nyt taas nousussa. Ongelmakenttä on valtava, sillä siihen ei liity vain huoli sairaudesta, vaan myös pelko tulevasta, epävarmuus toimeentulosta tai vaikka omasta yrityksestä.

Korona voi lisätä mielenterveysongelmia ja psyykkisiä paineita monella tavalla, kun muun muassa huoli toimeentulosta lisääntyy.­

Piiloon jäävää ongelmavyyhteä kasvattaa Sinisalon mukaan muun muassa se, että monia matalan kynnyksen palveluita on jouduttu vähentämään. Esimerkkinä hän mainitsee kouluterveydenhoitajat, joita on otettu koronatartuntojen jäljittäjiksi. Joitain mielenterveyspalveluita on siirretty hoidettaviksi etäyhteydellä, mikä ei näissä tapauksissa aina toimi.

– Koronakriisi on lisännyt myös mielenterveysomaisten läheisten psyykkistä kuormitusta.

Mielenterveysongelmat aiheuttavat yhteiskunnalle valtavia taloudellisia menetyksiä. OECD arvioi jo ennen koronakriisiä vuonna 2018, että mielenterveyden kustannukset Suomelle ovat vuosittain 11 miljardia euroa eli noin 5,3 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Mielenterveysongelmat olivat jo ennen koronaa yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy.

Mielenterveysjärjestöt olivat helpottuneita, kun hallitus lupasi syyskuun budjettiriihessä, että vuonna 2021 rahapelitoiminnan tuottojen lasku kompensoidaan järjestöille täysimääräisesti.

Urheilujärjestöt ovat viime aikoina kritisoineet sitä, että heidän valtionapunsa on kiinni rahapelien tuotoista. Vielä skitsofreenisempi on sosiaali- ja terveysjärjestöjen tilanne, sillä rahaa tarvitaan – myös pelaamisesta koituvien haittojen ehkäisyyn.

– Rahoituksen ratkaisu on haastava ongelma. Jos rahoitus olisi joka vuosi budjetin yhteydessä arvioitavana, niin toiminta voisi toisaalta olla nykyistä poukkoilevampaa, Turkka Sinisalo pohtii.

Koronakriisin jälkeinen aika on valtava haaste. Olavi Sydänmaanlakka näkee kuitenkin toivoa.

– Tässä voidaan onnistua, jos uusiin sotekeskuksiin liitetään terapiatakuu, joka takaisi kaikille nopean pääsyn esimerkiksi psykoterapiaan.

Etätyö on muuttanut monen arjen totaalisesti. Hyvistä puolista huolimatta se voi tuoda myös paineita.­

Eikä mikään kriisi ole niin synkkä, etteikö siinä olisi jotain hyvää. Sydänmaanlakan mielestä on hyvä, että rajusti muuttuneen arjen myötä ihmiset ovat saaneet tuntumaa siihen, mitä mielenterveyden häiriö voi tarkoittaa.

– Moni on joutunut miettimään uudestaan omaa työtään ja identiteettiään, kun pyörii vain omissa nurkissa.

– Nyt on oivallinen tilaisuus tarkastella omaa lähipiiriä ja panostaa siihen, mikä oikeasti on tärkeää. Normaalissa arjessa ne asiat voivat unohtua.