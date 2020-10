Raisio vetää erän täysjyväruisjauhoa pois myynnistä – virheellinen tuote ei sovi vehnäallergikoille

Yhtiön ilmoituksen mukaan yhdessä Sunnuntai Hieno Täysjyväruisjauho -erässä on havaittu pakkauksia, joissa pakkauksiin on saattanut sekoittua vehnäjauhoa.

Elintarvikeyhtiö Raisio vetää pois myynnistä erän täysjyväruisjauhoa. Yhtiön ilmoituksen mukaan yhdessä Sunnuntai Hieno Täysjyväruisjauho -erässä on havaittu pakkauksia, joissa pakkauksiin on saattanut sekoittua vehnäjauhoa. Virheellisen erän parasta ennen -päiväys on 2.7.2021.

Virheelliset tuotteet koskevat valmistuserän ensimmäisiä pakkauksia, jotka on pakattu ennen kello 7.30. Pakkauskellonaika löytyy parasta ennen -päiväyksen jälkeen.

Virheelliset tuotteet eivät sovi ihmisille, joilla on vehnäallergia. Tuote on muille ihmisille turvallinen, mutta jauho ei toimi kuten täysjyväruisjauhon oletetaan käyttäytyvän.

Raisio on ohjeistanut kauppoja poistamaan tuotteet myynnistä, ja sitä ostaneet voivat olla yhteydessä yhtiön kuluttajapalveluun.