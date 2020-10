Hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, että identiteettirikoksilta voi suojautua vaihtamalla hetunsa jo ennen kuin laskuja alkaa tippua postiluukusta, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

– Ratkaisu ei ole se, että tiedot vuotavat ja henkilötunnuksen voi vaihtaa, vaan ratkaisu on se, että tällaisia tietovuotoja ei voi tapahtua.

Näin pontevasti lausui keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kommentoidessaan Vastaamo-yhtiöön kohdistunutta tietomurtoa. Siinähän varkaat veivät potilastiedot henkilötunnuksineen.

Jonkun pitäisi kertoa Kurviselle, että kaikki rikolliset eivät aina noudata kepun johdon tahtoa.

Suomessa henkilötunnusta voi ihan laillisesti käyttää muun muassa osamaksukaupassa tunnistautumisen välineenä. Jos siis joku saa hetusi haltuunsa, sen avulla hän voi onnistua tekemään osamaksuostoksia, ja lasku tulee sinulle. Pikavippejä ei pelkällä henkilötunnuksella pitäisi saada, mutta kuulemma saa, kun valvonta on heikkoa ja sanktioita ei ole.

Henkilötunnuksen vaihtaminen on mahdollista vain, jos tunnusta on käytetty merkittävästi väärin. Se ei riitä, että tietomurron seurauksena henkilötunnus on päätynyt rikollisille, jotka ehkä käyttävät sitä itse tai myyvät sen eteenpäin.

Vuonna 2018 Suomessa tehtiin 138 000 identiteettivarkautta. Vahinkojen yhteissumma oli noin 140 miljoonaa euroa.

Sekä rikosten että vahinkojen määrä ovat olleet rajussa kasvussa kaikkialla maailmassa. Markkina on pääosin järjestäytyneen rikollisuuden hallinnassa.

Miksi kepu siis haluaa luoda illuusion, että identiteettivarkaudet voidaan estää ilman hetujen vaihtamistakin?

Siksi, että puolueen kannatus on alamaissa.

Henkilötunnusuudistus on kirjattuna hallitusohjelmaan ja sitä valmisteltiin täyttä vauhtia, kunnes pari viikkoa sitten keskusta ilmoitti, että ei käy. Täydellinen ajoitus!

Uudistuksessa hetu olisi muuttunut helpommin vaihdettavaksi. Samalla olisi turvattu se, että tunnuksia riittää kaikille ilman takarajaa.

Vihreät ja vasemmisto markkinoivat uudistusta hölmösti sillä, että se tekisi hetusta sukupuolineutraalin. Kannatuslukujensa kanssa kamppaileva kepu ei voinut persujen pelossa moista hyväksyä. Jäihin meni. Jäljelle jäi Kurvisen julistus suojelemaan kansalaisia rosvoilta.

Olkoon niin. Ei tehdä uudistusta. Siinä tapauksessa hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, että identiteettirikoksilta voi suojautua vaihtamalla hetunsa jo ennen kuin laskuja alkaa tippua postiluukusta. Hetun käyttö tunnistautumisvälineenä pitää kieltää kaikessa kaupassa ja rahaliikenteessä. Kieltoa pitää valvoa ja rikkomisesta pitää rangaista rajusti.

Eivät nuokaan toimet ongelmaa ratkaise, mutta on niistä apua.

Jos Antti Kurvinen voisi vielä päälle uhata, että hän puhkuu ja puhaltaa rosvojen talot nurin, niin ehkä rikollisuus loppuisi? Ehkä rosvot siirtyisivät toimimaan sellaiseen maahan, jossa ei käytetä näin järeitä keinoja?

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

