Korona-ajan ilmiö: Risteilylle pääsee nyt jopa ilmaiseksi – ”Toivotaan, että tämä innostaisi edes vähän porukkaa”

Risteilyillä ei pääse maihin.

Tallink Silja on ryhtynyt tarjoamaan ilmaisia risteilyjä Helsinki-Tallinna -reitillä. Kymmenen risteilyn B-hytit ovat tarjolla 0 euron hintaan, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo.

Nöjdin mukaan nollahintaristeilyt ovat jossain määrin korona-ajan ilmiö. Vastaavaa on toki järjestetty aiemmin esimerkiksi kanta-asiakkaille, mutta korona tuo risteilylle omat erityispiirteensä.

Kyseisiltä risteilyiltä ei pääse käymään maissa, eikä kyytiin tule muita kuin suomalaisia.

– Tämä on monen asian summa. Tietysti haluaisimme, että vastuullinen ja turvallinen matkailu voisi pikku hiljaa käynnistyä. Laivoilla on ollut tosi tyhjää. Toivotaan, että tämä innostaisi edes vähän porukkaa lähtemään, Nöjd sanoo.

Tallink aloitti 12. lokakuuta 370 työpaikkaa koskevat yt-neuvottelut. Niiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa.

Yhtiön mukaan vähennystarve on 120 työpaikkaa. Lisäksi satojen työntekijöiden lomautukset jatkuvat.

Neuvotteluiden tarkoituksena on minimoida koronasta aiheutuvaa taloudellisesti haittaa ja sopeuttaa yhtiön kustannustasoa.

Viking Linen tiedotuspäällikkö Johanna Boijer-Svanhström puolestaan kertoo, että vaikka he seuraavatkin kilpailijoiden toimia ahkerasti, ei Viking Line ole vielä suunnitellut vastaavanlaisia risteilyjä.

– Tällä hetkellä meillä on vain yksi alus reitillä ja se on linjaliikenteessä. Juuri nyt meillä ei ole vastaavaa tarjousta. Toki tilanne on hyvin haastava kaikille matkustajalaivavarustamoille.