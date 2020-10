Vangittuna pitämisen kynnys on korkeampi alaikäisen kohdalla, sanoo tutkinnanjohtaja Marko Forss. Tyttö täytti 15 vuotta vasta viime kesänä.

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 15-vuotiaan tytön todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä.

Vangitsemisen taustalla on viime lauantaina Helsingin keskustassa tapahtunut välikohtaus. Poliisin mukaan tyttö pyrki poliisia karkuun ja tässä tilanteessa yritti lyödä konstaapelia hedelmäveitsellä.

Poliisimies sai tilanteessa lieviä fyysisiä vammoja. Epäiltyä rikosta tutkitaan murhan yrityksenä, koska teko kohdistui virkatehtävissä olleeseen poliisiin.

Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Marko Forssin mukaan tutkintaa jatketaan paikalla olleiden konstaapelien tarkemmilla kuulusteluilla sekä epäillyn jatkokuulustelulla.

Tyttö on ollut aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä. Forss ei kuitenkaan kommentoi tätä tarkemmin.

On harvinaista, että näin nuorta epäillään henkirikoksesta tai sen yrityksestä. Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta, ja tyttö on ylittänyt sen vasta viime kesänä.

Rikoskomisario Marko Forss.­

Forssin mukaan epäillyn nuori ikä on otettava huomioon myös tutkintavankeudessa.

– Vangitsemiselle ja sen jatkamiselle tulee olla painavat syyt, joten vangitsemiskynnys ja vangittuna pitämisen kynnys on korkeampi alaikäisen kohdalla. Erityisesti tämä korostuu mitä lähemmäs 15 vuoden syyntakeisuusikärajaa mennään, kommentoi Forss Ilta-Sanomille sähköpostitse.

Täysi-ikäisten tavoin 15-vuotiaalla epäillyllä on oikeus vaatia kahden viikon välein joko vapauttamista tai lievempiä pakkokeinoja.

Forssin mukaan tutkinnanjohtajalla on kuitenkin korostunut vastuu arvioida tilanteen kehittymistä ja sitä, olisiko tutkintavankeuden sijaan esimerkiksi matkustuskielto riittävä.

Lisäksi alaikäiset pyritään pitämään vankilassa erillään täysi-ikäisistä.

– Eroja on myös yhteydenpidonrajoituksissa. Yhteydenpito huoltajiin yleensä sallitaan valvomatta.

Syytteen nostamisen määräaika jutussa on 7. joulukuuta 2020.