Perheen lapset jäivät korona-ajan vuoksi etäkouluun – naapureiden välillä alkoi harvinaisen häijy selkkaus

Naapuririitojen määrä on lisääntynyt selvästi korona-aikana.

Eräässä kerrostalossa syntyi koronakeväänä erittäin tulehtunut riita siitä, kuinka paljon lasten äänet saavat häiritä naapurien asumista. Alakerran pariskunta ei hyväksynyt päiväaikaan lasten aiheuttamia ääniä. Melu oli häirinnyt heitä jo ennen koronaa, mutta tilanne kärjistyi keväällä, kun lapset olivat yhä enemmän kotona.

Puheet kovenivat. Alakerran pariskunta arvosteli perheen äitiä kyvyttömyydestä kasvattaa lapsia. Yläkerran pariskunta kutsui paikalle poliisin.

Tilanne on korona-ajalle varsin tyypillinen. Lisäätynyt kotona kököttäminen on saanut suomalaiset tuskastumaan naapureihinsa selvästi aiempaa enemmän.

Naapuruussovittelun keskus on sovitellut naapuririitoja jo tähän mennessä tänä vuonna enemmän kuin aiemmin koko kalenterivuonna yhteensä. Soviteltavia naapuririitoja on ilmoitettu keskukselle koronavuonna noin 160.

– On myös huomattu, että ihmiset hakevat apua hanakammin. Aiempina vuosina meihin ovat olleet yhteydessä pääasiassa isännöitsijät ja asumisneuvojat, mutta nyt huomattava määrä yhteydenottoja tulee suoraan asukkailta itseltään, Naapuruussovittelun keskuksen päällikkö Pia Slögs sanoo.

” Asukkaat syyttivät toisiaan ajojahdista, biletyksestä, kovaäänisestä riitelystä, kävelystä korkokengillä, auton pysäköimisestä väärään paikkaan, salakuvaamisesta...

Naapureiden herättämä ärtymys on huomattu myös muualla. Kun Isännöintiliitto kysyi jäseniltään, onko korona-aika lisännyt asumisen ääniin liittyviä yhteydenottoja, 36 prosenttia vastaajista kertoi, että kyllä on.

– Naapurisopu on ollut koetuksella, kun on ollut etätöitä ja -koulua, ja muutenkin on vietetty paljon aikaa kotona. Myös ravintoloiden sulkeminen vaikutti naapurisopuun. Ihmiset ovat ihan uudella tavalla kiinnittäneet huomiota siihen, mitä ääniä naapurustosta kuuluu, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius kuvailee.

Suomalaisia on korona-aikana ärsyttänyt naapureissa moni asia.

Isännöintiliitto ei ole selvittänyt, minkälainen meteli naapureita eniten nyppii, mutta Litheniuksen tuntuma on, että usein näissä tapauksissa kyse on juhlimisesta. Kun ravintoloiden aukioloja on rajoitettu, bileet ovat siirtyneet yhä enemmän koteihin.

Ihmiset valittavat nyt myös tavallisista elämän äänistä, kuten lasten leikeistä, joita ei ehkä aiemmin tavallisessa arjessa ole oltu kotona kuulemassa.

Myös monet muut naapureiden tekemiset ärsyttävät enemmän nyt, kun ihmiset ovat päivät pitkät kotona niitä kuuntelemassa.

Slögs arvelee, että korona voi vaikuttaa naapuririitojen taustalla myös niin, että kun sairastumisen uhka ja mahdollinen lomautus tai työttömyys ahdistavat, hermot ovat valmiiksi kireällä.

– Negatiiviset tunteet korostuvat, eikä sietokyky ole samalla tasolla kuin aiemmin.

Slögsin mukaan naapuririitoja riittää soviteltavaksi kaikista yhteiskuntaluokista ja kaikenlaisilta asuinalueilta. Myös omakotitaloasujat riitaantuvat naapureidensa kanssa.

Kaikissa naapurikiistoissa olisi kuitenkin hyvä muistaa muutama ohje. Ensin kannattaa yrittää itse jutella naapurin kanssa kasvokkain rauhallisesti ja kuulla myös hänen kantansa. Jos se ei auta, sovitteluapua voi hakea kolmannelta osapuolelta, kuten ammattilaiselta.

Pitkittyneitä ja kärjistyneitä naapuririitoja ratkonut PsyJuridican varatuomari Jan-Olof Nyholm kehottaa välttämään loppuun asti sanasotaa, etenkin sähköpostitse.

– Sähköpostit ovat myrkkyä, sillä niissä lukijalle jää vastuu kirjoittajan viestin sävyn tulkinnasta. Jos sähköpostikirjeenvaihtoon vielä osallistuu useampi asukas, niin sirkus on valmis.

Nyholm kehottaa myös huolella miettimään, mikä kiistanaihe on oikeasti niin iso, että siitä kannattaa alkaa riidellä.

Pahimmassa tapauksessa kiistaan lähtee kerrostaloyhtiöstä mukaan useampi osakas, ja riitely kestää vuosia. Se voi vahingoittaa kaikkia, sillä riitaisan taloyhtiön osakkeiden eli asuntojen arvo laskee.

Muun muassa tällaisia naapuririitoja korona-aikana on syntynyt:

Eräässä kerrostalossa käämit paloivat asukkaalta, joka yritti korona-aika keskittyä kotonaan etätöihin. Yksi naapureista teki samaan aikaan remonttia. Poran kirskunta, muu meteli ja vesikatkot tuskastuttivat tietokoneen äärellä istuvaa. Hän otti tunteet pinnassa yhteyttä isännöitsijään. Tässä tapauksessa isommalle taistetulle ei kuitenkaan jäänyt sijaa, sillä isännöitsijä totesi, että naapurin remontti on aivan tavallinen työmaa, jolla on luvat kunnossa. Betonitalossa poraaminen kuuluu pitkälle, eikä sille voi mitään. Etätyöaikana se vain saattaa syödä hermoja.

Eräässä talossa riita paisui niin laajaksi, että se haittasi jo muidenkin asukkaiden asumisrauhaa. Konflikti alkoi vierekkäisissä rapuissa asuvien perheiden ja yhden yksin asuvan asukkaan välillä. Asukkaat syyttivät toisiaan lopulta muun muassa häiritsevästä koirien haukunnasta, ajojahdista ja biletyksestä. Toiset kritisoivat liiallista meteliä yöaikaan, kuten kovaäänistä riitelyä ja kovaäänistä kävelyä korkokengillä. Naapurit syyttivät toisiaan myös auton pysäköimisestä väärään paikkaan, salakuvaamisesta, sättimisestä, mustamaalaamisesta ja julkisesta riitelystä. Tilannetta pahensi pahan puhuminen toisten naapureiden selän takana ja näiden puheiden leviäminen.

Kerrostaloyhtiössä yksi asukas kuunteli päiväaikaan musiikkia ja toinen yritti tehdä töitä. Jälkimmäinen tuskastui tilanteeseen ja kirjoitti isännöitsijälle sähköpostia. ”Jos se saata**n persl**i ei osaa kohta kuunnella kuullokkeiden kanssa, niin menen ja vedän sitä turpaan”, naapuri muotoili kuumentuneet tuntonsa sähköpostiin. Viesti päätyi huomattavasti laimeampana musiikin soittajalle. Isännöitsijä otti häneen yhteyttä ja muistutti siitä, että edes päiväaikaan kovimmat desibelit eivät ole sallittuja, mutta musiikin kuunteleminen normaalilla volyymilla toki on.

Eripuraa on aiheutunut korona-aikana myös tupakoimisesta. Eräässä kerrostalossa yksi asukkaista oli todennäköisesti tupakoinut parvekkeellaan jo pitkään. Naapurit eivät kuitenkaan valittaneet asiasta ennen korona-aikaa, koska vasta sitten he olivat itse päiväaikaan kotona etätöiden takia ja halusivat pitää lämpimillä keleillä ikkunoita auki. Sisään kantautuva tupakansavu alkoi ärsyttää.

Vanhassa talossa äänet kuuluivat hyvin huoneistosta toiseen. Niinpä eräs asukas kuuli aina, kun naapuri tuli kotiin iltavuorosta, kävi sen jälkeen suihkussa ja pesi pyykkiä, vaikka oli hiljaisuusaika. Välillä asukas kuuli myös naapurin telkkarin äänet. Erilainen päivärytmi alkoi ärsyttää.

Tapaukset on kerätty naapuririitoja ratkovilta ammattilaisilta.

