Säähän ”lyhyt- ja väliaikainen” parannus – ”Perjantaista näyttäisi tulevan seuraavista päivistä paras”

Keskiviikkona aurinko voi pilkahtaa Etelä- ja Keski-Suomessa muutaman tunnin ajan. Sitten taas sataa.

Tiistai on ollut ankean harmaa ja sateinen päivä koko Suomessa. Keskiviikko voi tuoda lyhyt- ja väliaikaisen parannuksen Etelä- ja Keski-Suomessa.

Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko sanoo, että keskiviikkona vesisadealue kulkee aamupäivän aikana maan etelä- ja keskiosan yli lounaasta koilliseen.

Sateen jälkipuolella sää muuttuu selkeämmäksi, mutta illalla lounaasta saapuu jälleen uusi vesisadealue maan etelä- ja keskiosaan.

Etelä- ja keskiosissa maata aurinko voi pilkahtaa pilvien lomasta esiin kahden saderintaman välissä.

– Ilo on kuitenkin lyhyt- ja väliaikainen. Kun edellisen sadealueen takareuna on Itä-Suomessa, seuraava on jo puskemassa Suomeen Ahvenanmaan kohdalla. Parhailla paikoilla Etelä- ja Keski-Suomessa voi kuitenkin olla keskiviikkona 5–6 tuntia aurinkoista poutasäätä, Alanko kuvaa.

Alangon mukaan muutosta lämpötiloihin ei tiistaihin verrattuna tule. Sää jatkuu keskimääräistä lämpimämpänä, kun lämpöä on kymmenen plusasteen molemmin puolin, Pohjois-Suomessa 3–6 lämpöastetta.

Torstai sujuu Alangon mukaan Etelä- ja Keski-Suomessa samaa rataa: lounainen ilmavirtaus tuo Suomeen lämmintä ja kosteaa ilmaa. Välillä sataa ja välillä aurinko voi näyttäytyä sadealueiden välissä.

– Lämpötiloihin ei tule suuria muutoksia, Alanko sanoo.

Alanko sanoo, että suurimmat sateet osuvat Lappiin. Sadetta tulee kaikissa muodoissaan: suurimmassa osassa Lappia vetenä mutta aivan pohjoisessa, lähinnä käsivarressa voi sataa myös räntää ja lunta.

– Suurimmassa osassa Lappia sataa vettä aika runsaasti. Sateiden takia Lapin lumipeite hupenee aika reilusti. Sadealue ei kuitenkaan jää päälle satamaan, joten kyllä lunta vielä maahankin jää, Alanko kuvaa.

Alanko sanoo, että tämän hetken ennusteen mukaan perjantaista tulee sateen suhteen välipäivä.

– Perjantaista näyttäisi tulevan seuraavista päivistä paras. Sää on selkeä, ja päivälämpötila jää pohjoisessa pakkasen puolelle, Etelä- ja Keski-Suomessa on selvästi lämpimämpää, Alanko sanoo.