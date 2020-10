Emma, 21, ei yhtäkkiä pystynyt kunnolla hengittämään – alkoi painajainen, jonka vuoksi hän istuu yhä pyörätuolissa

On kulunut noin seitsemän kuukautta siitä, kun 21-vuotias Emma Myllynen sairastui koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Sibelius-Akatemiassa opiskeleva nuori nainen on edelleen niin heikossa kunnossa, että pystyy ulkoilemaan ainoastaan pyörätuolin avulla. Muuten hän ei kertomansa mukaan jaksaisi liikkua.

– Itse koronavirus saattoi kadota kehostani jo silloin keväällä, mutta oireiden suhteen tilanteeni on yhä pitkälti samansuuntainen: painajainen ei ole kohdallani juuri helpottanut, Myllynen sanoo IS:n haastattelussa.

Emma Myllynen on yksi esimerkki siitä, että joissakin tapauksissa riskit voivat realisoitua ikävällä tavalla jopa perusterveiden nuorten kohdalla.

Hänellä painajainen on jatkunut jo noin seitsemän kuukautta.

– Koronatartunnan alkuvaiheessa oireeni olivat aika mitättömiä – lähinnä pientä niiskutusta, väsymystä ja lievää kurkkukipua. Kunnes vointini yhtäkkiä romahti, Myllynen selvittää.

Emma Myllynen ulkoili kesäkuussa Munkkiniemenrannassa. Hän tarvitsi tuolloin pyörätuolia ja tarvitsee yhä.­

Myllynen alkoi tuntea olonsa harvinaisen heikoksi. Päänsärky iski, voimakas kuume nousi, eikä hän enää jaksanut nousta omin voimin sängystä ylös.

– Siinä hetkessä en pystynyt enää kunnolla hengittämään, ja kun yskintäkin oli jatkuvaa, minun oli tilattava ambulanssi itselleni, Myllynen kertoo.

” Minun on levättävä jokaisen pienenkin askareen jälkeen – jopa jokaisen vessassa käynnin jälkeen.

Nuori opiskelija olisi halunnut jäädä sairaalaan pidemmäksi aikaa, mutta se ei siinä vaiheessa onnistunut.

– Se oli outoa, koska sairaalassa olisi ollut tilaa muillekin potilaille. Harmittaa jälkikäteen, koska nyt en sen vuoksi saa Kela-tukia. Käsitykseni mukaan vain sairaalassa hoidetut luokitellaan Suomessa ”vakaviksi tapauksiksi”, Myllynen ruotii.

– Niinpä sairaalasta palattuani minun oli pärjättävä yksikseni pienessä yksiössäni, vaikka itse oireet eivät olleet kadonneet mihinkään. Piti esimerkiksi keksiä, miten sain pidettyä keuhkoni avonaisina. Huomasin, että säännöllinen vesihöyry oli ainoa, mikä tepsi.

Myllysen mukaan hänellä oli kotioloissa myös sydänoireita ja aivosumua. Pelkokin iski.

– Koska silmälihakseni toimivat heikosti, aloin nähdä asioita kahtena. Se oli aikaa, jolloin pelkäsin kuolevani yksikseni yksiössäni. Olin kuusi viikkoa kotonani ilman minkäänlaisia fyysisiä kontakteja toisiin ihmisiin.

Sittemmin Myllynen on välillä ollut kotihoidossa, välillä vanhempiansa luona hoidettavana. Hänen mukaansa pahinta toipumisvaiheessa on ollut se, että toivoa on usein seurannut romahdus.

– Se on ollut raskasta, kun unelma toipumisesta on murskaantunut kerta toisensa jälkeen, ja oireet ovat palautuneet samanlaisina.

– Nyt neurologiset oireet ovat alkaneet helpottaa, mutta se vaatii tarkkaa, Englannissa opittua tekniikkaa. Minun on levättävä jokaisen pienenkin askareen jälkeen – jopa jokaisen vessassa käynnin jälkeen. On, koska hengästyn niin tavattoman helposti.

Ilonaiheita Myllyselle tuo lääkärien viesti, jonka mukaan hänen oireensa mitä ilmeisimmin häviävät ajan kanssa, myös keuhkoissa olevat tulehdusjäljet.

– Olen edelleen sairauslomalla, mutta elän siinä toivossa, että oireet helpottaisivat noin kahdentoista kuukauden jälkeen, hän summaa.