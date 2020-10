Julkkikset jakavat terapiakokemuksiaan tuoreessa tempauksessa – haluavat tukea Vastaamo-uhreja

Teknologiayritys Vincit Oyj:n ja viestintätoimisto Ellun Kanojen projektin tarkoituksena on lieventää Vastaamo-kiristyksen kohteeksi joutuneiden hätää.

Teknologiayritys Vincit Oyj ja viestintätoimisto Ellun Kanat käynnistivät tempauksen, jonka tarkoituksena on hyökätä psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaiden ja työntekijöiden kokemaa kiristystä vastaan.

Asiasta kertoi Mediuutiset.

Vincit luo verkkosivun, jossa tunnetut henkilöt kertovat suhteestaan terapiaan ja sen luonnollisuudesta oman minän kehittämisessä. Mukana ovat muun muassa Kirsi Piha, Katleena Kortesuo, Michele Murphy-Kaulanen, Sampo Kaulanen ja Mikko Kuitunen.

– Suunnittelemme sitä, miten pystymme lieventämään kiristyksen kohteeksi joutuneiden hätää, Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen kertoo.

– Osana suunnitelmaa selvitämme yhteistyössä viranomaisten kanssa sitä, voisimmeko hankaloittaa kiristäjien toimintaa tuottamalla itse luotuja potilaskertomuksia niin paljon, että kiristäjien aikeet vesittyvät, hän sanoo.

” Haluamme yhdessä tukea uhreja ja pistää hanttiin kiristäjille.

Yksi Vastaamo-kiristyksen uhreista on kriisiviestintään erikoistunut kouluttaja ja tietokirjailija Katleena Kortesuo.

– Haluamme yhdessä tukea uhreja ja pistää hanttiin kiristäjille, hankkeessa mukana oleva Kortesuo kertoo Ilta-Sanomille.

Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtaja Kirsi Piha puolestaan korostaa, että asia tehdään yhdessä isosti.

– On tosi tärkeää, että tämän tapauksen takia ihmiset eivät ole yksin, että terapiassa käymiseen ei muodostu stigmaa ja että tajutaan, että mielen huoltaminen on fiksu juttu.

Hän muistuttaa, että terapian tarve ja sen käyttö on yleisempää kuin arkipuheesta voisi kuvitella.

Kaksi tietomurtoa

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehty tietomurto kävi ilmi, kun epäilty tietomurtaja julkaisi asiakkaiden tietoja tor-verkossa ja vaati Vastaamolta noin 450 000 euroa vastaavaa summaa digivaluutta bitcoineina. Kymmenientuhansien suomalaisten henkilökohtaisia tietoja julkaistiin.

Alkuperäinen murto tapahtui marraskuussa 2018. Lisäksi Vastaamoon kohdistui toinenkin tietomurto. Tämä tapahtui maaliskuussa 2019.

– Joskus ennen marraskuuta 2018 on tehty Vastaamon servereillä muutoksia, jotka ovat johtaneet siihen, että sivulle on jäänyt puute, jota kautta tietokantaa on saatu hyödynnettyä, kommentoi Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri Ilta-Sanomille maanantaina.

Maanantaina Vastaamon hallitus kertoi erottaneensa yhtiön toimitusjohtajana sen perustamisesta saakka toimineen Ville Tapion. Kahri sanoi Tapion tienneen yhtiön palvelimiin kohdistuneesta tietomurrosta ja pimittäneen tiedon hallitukselta yli puolentoista vuoden ajan.