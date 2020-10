Kun rokote saadaan, tunnelma voi nousta kattoon historiallisella tavalla, kirjoittaa Ilta-Sanomien uutispäällikkö Tero Karjalainen kolumnissaan.

Koronassa kiinnostaa yli seitsemän kuukauden piinan jälkeen käytännössä enää rokote. Milloin se saadaan?

Riemu repesi rintaan luettuani että Euroopan lääkevirasto saattaa myöntää myyntiluvan rokotteelle jopa joulukuussa. Toiveita kasautuu myös Venäjän suunnalle. Itänaapurissa väsätään kahta kolmea rokotetta. Yksi niistä on nimetty neuvostoliittolaisittain Sputnik V:ksi.

Niin sanottu Oxfordin rokote kuulostaa nimensä puolesta luotettavammalta. Sitäkin lupailtiin kesällä jo lokakuuksi.

Ei ole väliä, mistä ja keneltä troppi saadaan. Rokotteen nimi voi olla minun puolestani vaikka Lada 1200 L, kunhan se toimii.

Kriisi pitkittyy

Maali siirtyy koko ajan. Maaliskuussa uskoin, että tilanne normalisoituu juhannukseen mennessä. En tullut maininneeksi, että minkä vuoden juhannuksena. Asiantuntijoiden mukaan (IS 22.10.) rajoitukset jatkuvat seuraavaan suvijuhlaan saakka. Eteenpäin ajatellessa aika tuntuu aina pitkältä.

Ihmismieli kehrää optimismia kriisin keskellä. Tuntemattomassa sotilaassakin hyökätään Saksan rinnalla Neuvostoliittoon, jolla riittää ukkoja ja aroa.

Silti toiveikkaimmat uskoivat, että parin viikon päästä päästään ”heinähän”. Ihan niin nopeasti ei sodasta selvitty, vaikka rinnalla taisteli Hitlerin salamasodassa voittoja saanut armeija. Moni pääsi kotiin vasta kolme neljä vuotta myöhemmin. Kaikki eivät koskaan.

Koronakriisi ei lopu entisten vihollisten allekirjoituksiin, vaan varjo haalenee pois pikkuhiljaa. Viittä miljoonaa ihmistä ei Suomessakaan rokoteta yhdellä ruokatunnilla. Mutta juhlat tulevat aikanaan.

Koronakriisi on paljastanut, että yökerhossa käyminen on merkittävä teko kansantaloudelle. Heti kun neula on noussut olkavarresta, on syytä ottaa taksi yökerhoon. Työllisyyssyistä.

”Varatkaa viinaa”

Ajatus kriisinjälkeisistä juhlista ei ole uusi. ”Ilonhuumassa kehoitettiin kotiväkeä varaamaan viinaa tulojuhlia varten”, kirjoittaa historioitsija Ville Kivimäki kirjassa Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950 (Vastapaino 2015).

Suomi oli sodan jälkeen täynnä 20–30-vuotiaita miehiä, joiden elämän viisi parasta vuotta oli kulunut pelätessä ja tappaessa. Menetystä kurottiin kiinni ryyppäämällä ja naimalla. Sotainvalidien keski-ikä oli 25 vuotta.

Rauhan tuomaan iloon sekoittui syyllisyys eloonjäämisestä. Yleisesti ajateltiin, että parhaat miehet makasivat kalmistoissa. Korona ei ole tappanut sodan lailla, mutta tautiin on kuollut moni ja monella on lähtenyt yritys tai työpaikka alta.

Kaikki eivät selviä kriisistä kuivin jaloin, mutta myös ilo voi nousta pintaan historiallisella tavalla, kun rokote vihdoin saadaan. Ystävät ja sukulaiset tapaavat, ravintoloissa on taas tungosta, urheilukatsomot pullistelevat…

Tuskin kukaan meistä malttaa odottaa.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien uutispäällikkö.