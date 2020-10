Poliisi julkaisi karuja kuvia Suomeen salakuljetetuista sairaista koiranpennuista: ”Ei ole muuta mahdollisuutta kuin viedä pennut lopetettavaksi”

Poliisi kertoo surullisen esimerkkitapauksen maahan salakuljetetuista paperittomista koiranpennuista.

Helsingin poliisi vetoaa rikostutkinnan blogissaan, etteivät suomalaiset ostaisi lemmikiksi pimeitä koiria, vaan hankkisivat koiranpennun vastuullista reittiä.

– Vetoan jokaiseen koiran hankkimista suunnittelevaan: älkää ostako pimeitä koiria, älkääkä ottako mitään eläintä rahapulassa tai hetken mielijohteesta, rikoskomisario Anne Hietala eläimiin kohdistuvien rikosten tutkintaryhmästä kirjoittaa blogissa.

Blogin mukaan poliisi törmää ulkomailta Suomeen kuljetettujen koiranpentujen kohtaloihin. Poliisi saa esimerkiksi ilmoituksia ihmisiltä, jotka kertovat joutuneensa huijatuiksi. Pennut saattavat esimerkiksi olla peräisin pentutehtaista ja vakavasti sairaita.

Hietalan mukaan pennun hankinnassa säästäminen voi muuttua tulevaisuudessa lisäkuluiksi.

– Kun ostat ”sian säkissä”, voit joutua luopumaan koirasta muutaman päivän tai viikon sisällä sen sairauden vuoksi. Pentutehtaissa pentuaika on kovaa koulua, eikä siinä emon kasvatus ja huolenpito pääse kovin pitkälle pentua kannattelemaan. Ostaja voi saada pennun, jolla on sekä luusto että ”pääkoppa” parantumattomasti piloilla. Poliisin näkökulmasta ongelmakoiria on jo liikaa – yhtään lisää ei tarvita, Hietala kirjoittaa.

Hietalan mukaan pentuja myydään etenkin nettipalstoilla, ja tuodaan maahan ulkomailta. Hietalan mukaan monesti ”järki himmenee karvakäärön edessä.”

Auton takapenkin jalkatilasta pahvilaatikosta löytyneet pennut olivat vilttien alla ulosteen ja virtsan peitossa. Paperittomilla pennuilla oli märkäistä keuhkotulehdusta sekä ulko- ja sisäloistartuntaa.­

Hietala kertoo blogikirjoituksessa myös surullisen esimerkkitapauksen, johon poliisi on törmännyt työssään. Poliisin haaviin jäi Helsingissä satamassa autoilija, jonka autossa olleesta pahvilaatikosta löytyi kolme vain kahden viikon ikäistä koiranpentua. Paperittomilla pennuilla oli märkäistä keuhkotulehdusta sekä ulko- ja sisäloistartuntaa.

Heinäkuussa satamassa jäi kiinni ”kuljetus”, jossa auton takapenkin jalkatilasta pienestä pahvilaatikosta löytyivät kuvan pennut. Pennut olivat vilttien alla ulosteen ja virtsan peitossa. Tietenkään ei löytynyt mitään papereita, eikä tuojilla ollut liiemmin mielenkiintoa selvittää tilannetta.

Säännöt ovat selvät: maahan ei saa tuoda paperittomia eläimiä. Pennusta on löydyttävä siru, ja paperit ja rokotukset on oltava kunnossa. Kun mitään näistä ei ole, viranomaisella ei ole muuta mahdollisuutta kuin viedä pennut lopetettavaksi. Eläinlääkärin tarkastuksessa järkyttävintä oli, että pennut arvioitiin noin kahden viikon ikäisiksi. Edes silmät eivät olleet tähän maailmaan avautuneet, kun pentujen elämä tuli päätökseen. Pennuilla oli märkäistä keuhkotulehdusta ja sekä ulko- että sisäloistartuntaa. Ilman viranomaisen väliintuloa nämäkin pennut olisivat tuottaneet mukavasti tuontipalkkiota salakuljettajan taskuun, blogissa kerrotaan.

Poliisi muistuttaa myös, että kaikki laittoman pennun ostajat tulevat samalla kannattaneeksi rikollista toimintaa, josta kärsivät niin eläimet, ihmiset kuin luonto. Pimeästi maahan tuotujen eläinten mukana Suomeen voi myös tulla tauteja, joita viranomaiset eri tahoilla yrittävät torjua.