Espanjassa Katalonian aluehallinto selvittää koronasulun asettamista viikonlopuiksi.

– Tämä vaihtoehto on pöydällä, koska viikonloppuisin on enemmän sosiaalista kanssakäymistä, aluehallinnon edustaja Meritxell Budo kertoo Katalonian julkiselle radiokanavalle.

Koko Espanjassa on jo voimassa öinen ulkonaliikkumiskielto, joka on osa koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettuja rajoituksia. Virustartuntojen määrä on kasvanut huomattavasti viime päivinä niin Kataloniassa kuin koko maassakin.

Maahan on jälleen julistettu poikkeustila, joka ei koske Kanariansaaria. Poikkeustila julistettiin, koska alueet ovat kaivanneet mahdollisuuksia asettaa tiukempia rajoituksia kansalaisilleen.

Budo painotti, että nyt etsitään tapoja, joilla voidaan välttää kevään kaltainen kansallinen sulku, ja vain viikonloppuisin voimassa olevat rajoitukset ovat yksi näitä keinoista. Hänen mukaansa täysi koronasulku otetaan käyttöön vain, jos mitään muita vaihtoehtoja ei ole.