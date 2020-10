Vadelmatäytekeksejä vedetty markkinoilta liiallisen etyleenioksidin takia

Palvelutukku Immonen on vetänyt pois kaupasta erän Bonne Maman -vadelmatäytekeksejä.

Palvelutukku Immonen on vetänyt pois kaupasta erän Bonne Maman -vadelmatäytekeksejä. Kyse on 150 gramman paketeista, joiden parasta ennen päiväys on 29.01.2021.

Tuote sisältää seesaminsiemeniä, joissa on havaittu turvallisen rajan ylittävä pitoisuus etyleenioksidia. Pitkäaikaisesti käytettynä etyleenioksidi on terveydelle haitallista.

Tuotetta ei tule käyttää, vaan kuluttajia pyydetään palauttamaan ostettu tuote takaisin kauppaan. Ostos hyvitetään kuluttajalle.

Lisätietoja antaa: Palvelutukku Immonen Oy, kello 9–15, puhelin: 02-631 2113, 040- 591 5446.

Keksien valmistaja on St Michel biscuites ja maahantuoja Palvelutukku Immonen Oy.