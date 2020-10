Kahden viikon aikana on raportoitu 2 758 tartuntaa, mikä on 289 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on todettu 122 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kahden viikon aikana on raportoitu 2 758 tartuntaa, mikä on 289 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu tähän mennessä 14 970.

Koronaviruksen ilmaantuvuus koko maassa on THL:n mukaan kahden viime viikon ajalta 43,5 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Suurinta ilmaantuvuus on tällä hetkellä Vaasan, Helsingin ja Uudenmaan sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla, jotka ylittävät valtakunnallisen keskiarvon. Pienintä ilmaantuvuus puolestaan on Itä- ja Etelä-Savossa, Satakunnassa sekä Kainuussa.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä ja mahdolliset uudet kuolemantapaukset ilmoitetaan myöhemmin tänään.

Juttua korjattu: Uusia tartuntoja on 122, ei 112, kuten jutussa aiemmin luki.