Alvar Aallon maljakko huutokaupattiin kaikkien aikojen ennätyshintaan – 55 000 euron vaasilla maastavientikielto

Keräilyharvinaisuutta valmistettiin vain parikymmentä kappaletta yli 80 vuotta sitten.

Alvar Aallon suunnittelema keltainen lasimaljakko huudettiin sunnuntaina päättyneessä Bukowski-huutokauppakamarin huutokaupassa 44 900 eurolla. Bukowskin Anna Rosenius kertoo, että sivuston provisioiden jälkeen myyntihinnaksi tuli 55 005 euroa.

– Se on korkein hinta, joka Suomessa ja sivustollamme on maksettu Aalto-maljakosta. Se on todella todella harvinainen.

Roseniuksen mukaan tällä hetkellä näyttää, että 55 000 olisi myös maailmanlaajuisesti Aalto-maljakon uusi ennätyshinta.

Myyty maljakko edustaa mallia 9751, jota valmistettiin Karhulan lasitehtaalla vain parikymmentä kappaletta vuosina 1937–1939. Bukowskin mukaan niitä on säilynyt tähän päivään vain muutama.

Vuonna 2017 Bukowskin järjestämässä Design + Art –huutokaupassa myytiin 1930-luvun Aalto-maljakko hintaan 49 247 euroa. Rosenius huomauttaa, että tuolloin kyseessä oli Aallon maljakko mallia 9749.

– Sekin on myös todella harvinainen. Nyt myyty malli oli kuitenkin siinä mielessä erikoinen, ettei se koskaan mennyt tuotantoon.

Sivuston mukaan myydyssä maljakossa on iänmukaista kulumaa ja vaurioita. Maljakko on kulttuuriesine, minkä vuoksi sillä on maastavientikielto.

– Tällä hetkellä sitä ei saa viedä Suomen ulkopuolelle, Rosenius sanoo.

Tältä maljakko näyttää:

Mallia 9751 on kutsuttu Aalto-maljakon pikkusiskoksi. Tänä päivänä tunnettu Aalto-maljakko 3030 oli alunperin malli 9750.

Molemmat maljakot olivat osa Aallon Eskimoerindens skinnbuxa -nimistä kilpailutyötä, jolla Aalto osallistui Karhulan suunnittelukilpailuun. Osa maljakoista nähtiin Pariisin maailmannäyttelyssä, ja osa myös päätyi helsinkiläiseen Savoy-ravintolaan. Tämän vuoksi Aalto-maljakosta käytetään myös nimitystä Savoy-maljakko.

Myös pienempi malli oli osa helsinkiläisen Savoy-ravintolan sisustusta, mutta enää sen voi nähdä vain vanhoissa valokuvissa ravintolasta.

Maljakon 9751-malli on Savoy-maljakkoa suorakulmaisempi ja kapeampi, ja siten myös epävakaampi. Mallin kullankeltaista sävyä ei tiedetä käytetyn muissa Aallon maljakoissa.

Värien lisäksi Aalto-maljakon koko muuttui ensimmäisten mallien jälkeen. 14-senttinen maljakko muutettiin 16-senttiseksi malliksi.

Kaiken kaikkiaan Aalto-vaaseista on olemassa ainakin 12 eri mallia.

Lehtimiesmalja-malleissa on tunnistettava, roomalaisin kirjaimin tehty päivämäärä pohjassa. Kyseessä on niin sanottu lehdistömaljakko, jota esiteltiin 1930-luvulla Karhulan tehtaassa vierailleille journalisteille.

– Siihen aikaan maljakot olivat yleensä kukkakoristeisia, kun taas Aalto-vaasia pidettiin ultramodernina. Paluumatkalla Helsinkiin lehtimiehet heittivät maljakoita junan ikkunasta ulos, asiantuntija Jouko Rekola kertoi legendasta Ilta-Sanomille.

Rekola arvioi ensimmäisen mallin eli ”lehdistömaljakon” olevan arvokkain yksilö.

– Huutokauppahintoja ei voi ennakoida, mutta lehdistömaljakosta saa hyvinkin maksaa 20 000 euroa, arvioi Rekola.

Karhulan valmistamista Savoy-maljakoista tekee erityisiä niiden valmistustapa. Puumuottiin valmistetut maljakot ovat kaikki erilaisia.

– Kyseessä on aivan eri tuote kuin hengetön nykypäivän Aalto. Jokainen yksilö on hieman erilainen. Alakulmat ovat pyöreitä ja pinta elää, Rekola kuvailee.