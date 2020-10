Vastaamon psykiatrit saivat tietoa tietomurrosta tiedotustilaisuudessa – ”Toiset ovat järkyttyneempiä kuin toiset”

Psykoterapiakeskus Vastaamon psykiatrit järkyttyivät yritykseen kohdistuneesta tietomurrosta. Myös työntekijöiden henkilötietoja on vuodettu nettiin.

Vastaamon psykiatrit ovat tyrmistyneitä yritykseen kohdistuneesta tietomurrosta.

Yksi Vastaamon psykiatreista kertoo, että myös yrityksen työntekijöiden henkilötietoja on vuodettu nettiin. Hän ei halua esiintyä omalla nimellään. Käytetään hänestä selvyyden vuoksi tässä jutussa nimeä psykiatri B.

– No tämä on tietysti harmillista, ja sikäli, kun mä oon saanut tänään (sunnuntaina) tietää, niin siellä on myös henkilökunnan tietoja vuotanut. Tavallaan tässä on rikosuhri itsekin, psykiatri B kertoo.

Myös Vastaamo kertoi sunnuntaina verkkosivuillaan, että asiakkaiden lisäksi sen työntekijöitä on joutunut kiristyksen uhreiksi.

Vastaamon toinen psykiatri kertoo, että työntekijöille järjestettiin asiasta sunnuntaina tiedotustilaisuus. Tilannetta puitiin videoyhteyden välityksellä. Hänkään ei halua esiintyä jutussa omalla nimellä. Käytetään hänestä tässä jutussa nimeä psykiatri C.

– Ikävä juttu. Asiasta on tullut sähköpostiviestejä ja tekstiviestejä. Ja tänään (sunnuntaina) oli tiedotustilaisuus. Tietenkin pahoillaan oltiin, niin kuin me kaikki ollaan. Ja siitä keskusteltiin myös, miten asiakkaita ja potilaita voidaan auttaa, psykiatri C kertoo.

Psykiatri B:n mukaan työntekijät olivat tilanteesta huolissaan.

– Toiset ovat järkyttyneempiä kuin toiset, psykiatri B jatkaa.

Sähköpostitse Psykoterapiakeskus Vastaamosta lähetetty tietoturvaloukkausilmoitus puhelimen näytöllä.­

Mutta tapahtuneelle hän ei voi mitään. Tapaus on teettänytkin lisätyötä, kun hädissään olevat ihmiset ovat ottaneet häneen yhteyttä.

– Voisin toivoa, että ihmiset eivät suoraan ottaisi minuun yhteyttä, varsinkin sellaisissa tapauksissa, jos tapaamisista on pitkä aika, koska mä en voi asialle tehdä mitään, psykiatri B sanoo.

Poliisi on kehottanut tekemään rikosilmoituksen, mikäli on joutunut rikoksen uhriksi. Psykiatri B toivoo siis, että voisi jatkaa normaalisti töidensä tekemistä, sillä yritys vastaa tietoturvan hoidosta ja poliisi asian rikostutkinnasta.

– Tietysti yritän nyt keskittyä siihen työhön, joka tässä jatkuu, psykiatri B toteaa.

Psykoterapiakeskus Vastaamon toimipiste Mannerheimintiellä.­

Psykiatri C pohtii sitä, voitaisiinko potilaiden tiedot ja potilaskertomukset kirjata vanhaan tapaan paperille, ja laittaa merkinnät papereineen lukkojen taakse.

– Tässä on pohdittu, pitäisikö siirtyä kynä- ja paperisysteemiin takaisin ja kahden lukon takana säilyttää näitä tietoja. Tätä on pohdiskeltu meidän kollegoiden kesken ja psykoterapeuttipiireissä sekä Facebook-ryhmissä. En tiedä, miten realistista se sitten on, psykiatri C kertoo.

Psykiatri B:n korviin vastaavaa pohdintaa ei ole kantautunut.

Keskusrikospoliisi tutkii vyyhtiä tässä vaiheessa törkeänä tietomurtona, törkeänä kiristyksenä ja törkeänä yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä. Kuvassa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen KRP:stä.­

Vastaamo kertoi keskiviikkona joutuneensa tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Lauantaina useat ihmiset kertoivat saaneensa henkilökohtaisia kiristysviestejä tietomurtoon liittyen. Kiristäjä uhkasi julkaista viestin saaneiden henkilötietoja, kuten nimen, henkilötunnuksen ja tarkan potilaskertomuksen, jonka kerrotaan sisältävän litterointeja keskusteluista Vastaamon terapeutin kanssa.

Kiristäjän mukaan tiedot julkaistaan, ellei viestin saanut maksa pyydettyä summaa. Viestin mukaan asiakkaan tiedot poistetaan, jos tämä maksaa vaaditun summan.

Keskusrikospoliisi kertoi sunnuntaina, että se on saanut tietomurtoon liittyviä rikosilmoituksia tuhansia. Poliisin mukaan kaikki tutkintalinjat tekijän selvittämiseksi ovat yhä avoinna, mukaan lukien se, onko tietomurron taustalla kotimainen vai ulkomainen tekijä.

Keskusrikospoliisi tutkii vyyhtiä tässä vaiheessa törkeänä tietomurtona, törkeänä kiristyksenä ja törkeänä yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.