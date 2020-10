Psykoterapian konkari kertoo miksi terapeutit tekevät tarkkoja muistiinpanoja – Pikko Lahti on saanut yhteydenottoja tietomurron uhreilta

Tunnettu psykologi, psykoterapeutti Pirkko Lahti toivoo, että kansalaiset eivät lukisi vuodettuja tietoja.

Vastaamon tietomurto on järkyttänyt ihmisiä syvästi.

Yli 40 vuotta psykoterapeuttina toiminut psykologi, entinen Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Pirkko Lahti on surullinen tietomurrosta.

–Tämä on aivan kamalaa. Ei ole ollut koskaan urani aikana vastaavaa, Pirkko Lahti kertoo.

– Sellaista on ollut, että kaatopaikalta on löytynyt potilasasiakirjoja, vaikka ne olisi pitänyt hävittää.

Verkkokiristäjä on varastanut Psykoterapiakeskus Vastaamo -ketjun potilasrekisterin ja on kiristänyt sillä Vastaamoa. Murron ajankohta on on hyvin suurella todennäköisyydellä marraskuun 2018 loppupuoli.

–Toivoisin, että suomalaiset olisivat niin ryhdikkäitä, etteivät lähtisi lukemaan toisten salaisia tietoja, psykoterapeutti, psykologi Pirkko Lahti sanoo.­

– Terapiassa on pitkä vaihe, että syntyy luottamus, ja on aivan kamalaa, kun luottamus rikkoutuu, koska se rikkoo kaiken, Pirkko Lahti sanoo.

– Se, mitä saadaan hoidetuksi, ei kanna, koska on tullut iso pettymys, Pirkko Lahti jatkaa.

Vastaamon tietomurron uhrit ovat Lahden mukaan nyt umpikujassa, varsinkin, jos he eivät ole kertoneet kenellekään käyvänsä terapiassa.

– Nyt heidän pitää julistaa, että olen käynyt psykoterapiassa. Se on hirveän iso prosessi, Pirkko Lahti sanoo.

Monelle alaa tuntemattomalle on tullut yllätyksenä, että psykoterapiassa kirjataan potilaan puheita ylös. Se on Pirkko Lahden mukaan tavallinen käytäntö. Näin seurataan asiakkaan kehittymistä. Siitä pitää kuitenkin kertoa asiakkaalle.

– Psykoterapeutilla ei saa olla piilomuistiinpanoja, Pirkko Lahti kertoo.

– Olen pitänyt kiinni, että näytän kirjoitukseni potilaalle.

Pirkko Lahti kysyy, kuinka turvallinen Vastaamo on ollut tietoturvan kannalta.

Pirkko Lahti myöntää olevansa vanhan koulun terapeutteja. Hän kirjoittaa kaikki muistiinpanonsa käsin.

Kuinka turvallinen Vastaamo on ollut tietoturvan kannalta? Tämä on Pirkko Lahden mukaan ydinkysymys.

– Tätähän nyt mietitään, että kuinka julkiset heidän terapeuttiensa muistiinpanot ovat olleet, Pirkko Lahti sanoo.

– Luulen, että tässä vaiheessa kaikki miettivät, että näkevätkö kaikki kymmenen terapeuttia kaikkien potilaiden tiedot.

Pirkko Lahti on jo saanut yhteydenottoja tietomurtoon liittyen.

– Lähinnä on puitu sitä, että on puhunut terapiassa arkoja asioita, ja nyt ne ovat julkisia.

Pirkko Lahti näkee tilanteessa myös jotakin hyvää. Ehkä tapahtunut tietomurto saa nyt jokaisen terapeutin tutkimaan omia menetelmiään. Ovatko omat tietosuojamenetelmät pitäviä?

– Terapeutit ovat tässä olleet viattomia, mutta se, että järjestelmässä on hakkerointimahdollisuus, on pelottavaa, Pirkko Lahti kertoo.

– Terapeutit ovat joutuneet tässä välikäsiksi. He ovat joutuneet altavastaajaksi systeemissä, missä eivät ole itse syyllisiä.

Kiristykseen ei pidä Lahden mukaan mennä missään nimessä mukaan.

– Sanoisin, että suurin osa ihmisistä ei ole kauhean kiinnostunut näistä potilastiedoista, mutta se ei silti uhrin moraalista pettymystä poista.