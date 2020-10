Vastaamo-kiristyksen uhri Katleena Kortesuo: ”Toivon, että kaikki jaksavat pitää elämänlangasta kiinni ”

Vastaamo-tietomurron merkitystä ei ole vielä täysin ymmärretty, kriisiviestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo uskoo.

Yksi Vastaamo-kiristyksen uhreista on kriisiviestintään erikoistunut kouluttaja ja tietokirjailija Katleena Kortesuo. Hän vertaa tietomurtoa ja kiristystä kybertason tuhoisaksi ketjukolariksi Kehä III:lla.

Yhteiskunnalliset riskit ovat valtavat.

Vastaamon potilaina on voinut olla masentuneita ja itsemurhaa harkinneita sekä alaikäisiä ihmisiä.

– Pelkään, että joku on jo työnnetty laidan yli, Kortesuo sanoo.

– Voimia ja jaksamista uhreille! Toivon, että kaikki jaksavat pitää elämänlangasta kiinni.

Psykoterapiakeskus Vastaamolta vietiin noin 40 000 potilaan tiedot. Mukana oli erittäin henkilökohtaisia tietoja terapeutin kanssa käydyistä keskusteluista. Koska moni potilaista on puhunut perheestään, työkavereistaan ja muista läheisistään, asia koskee vielä paljon suurempaa joukkoa ihmisiä.

Kortesuo kuvaa tapahtunutta rikosten ketjuksi.

Ensimmäisessä rikoksessa on kyse siitä, onko Vastaamo säilyttänyt potilastietoja lainvastaisesti.

Ketjun toinen lenkki on se, että alkuperäinen kiristäjä varasti tiedot. Koska hän myös julkaisi tiedot, kuka vain on voinut ladata ne ja kiristäjiä olla nyt paljon lisää. Se on ketjun kolmas silmukka.

Muita uteliaita kansalaisia Kortesuo muistuttaa siitä, että toisten henkilötietojen urkkiminen on sekin rikos. Jokaisen pitää nyt hillitä uteliaisuutensa.

Lynkkausjoukot eivät saisi lähteä liikkeelle, Kortesuo tähdentää. Keskustelupalstoilla esitetään jo veikkauksia syyllisten henkilöllisyyksistä, mutta syyllisten toteaminen ja tuomitsemisen jätetään Suomessa oikeuslaitokselle.

Kortesuon mukaan Suomen hallitus ei aluksi hahmottanut, kuinka vakavasta rikosvyyhdistä on kyse.

Tietomurto tuli esille keskiviikkona, ja eilen lauantaina Vastaamon potilaat alkoivat saada henkilökohtaisia kiristysviestejä. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi tänä aamuna, että hallituksen avainministerit kokoontuvat pikaisesti selvittämään asiaa ja suunnittelemaan jatkotoimia.

Kelassa ja vakuutusyhtiöissä tuskin on vielä ymmärretty asian mittakaavaa, Kortesuo uskoo. Hän odottaa, että tapaus iskee voimalla sosiaali- ja terveysalalle.

Terapian tarve voi kasvaa, jos jo toipuneiden potilaiden kunto heikkenee uudelleen. Tapaus voi myös heikentää luottamusta asiakasjärjestelmiin ja psykoterapeutteihin, ja pahimmillaan hoitoon ei hakeuduta ajoissa. Tietohallinnon kulut voivat myös kasvaa, kun organisaatiot havahtuvat tietoturvan merkitykseen.

Kortesuo luottaa kuitenkin siihen, että tilanne selviää. Keskusrikospoliisi, Rikosuhripäivystys ja Kyberturvallisuuskeskus ovat tehneet hyvää työtä.

– Siitä olen älyttömän iloinen, että Suomessa on tällä hetkellä todella suuttuneita hakkereita, sekä valkohattu- että mustahattupuolella, jotka myös selvittävät tilannetta.

Kortesuo toivoo, että tapahtuneesta huolimatta ihmiset entistä laajemmin löytäisivät psykoterapian. Hänestä kaikkien pitäisi käydä terapiassa, jos se vain olisi mahdollista.

– Psykoterapeutti on psyykelle sama kuin personal trainer salilla kävijälle. Itsetunnon ja itsetuntemuksen valmentaja.

Katleena Kortesuon neuvot kiristyksen uhreille

Blogissaan Kortesuo antaa toimintaohjeita muille kiristyksen uhreille.

Ensimmäinen neuvo on tämä: Älä maksa mitään. Tiedot ovat levinneet niin laajalle, että vaikka maksaisi ensimmäiselle kiristäjälle, heitä voi tulla lisää.

Sen sijaan Kortesuo neuvoo tekemään poliisille rikosilmoituksen sekä Vastaamon toiminnasta että kiristyksestä.

Omien tietojen väärinkäytön voi yrittää estää joukolla toimia, jotka voi tehdä netissä pankkitunnuksilla.

Jotta kukaan ei pääse ottamaan pikavippejä varastetuilla henkilötiedoilla, itselleen voi ottaa vapaaehtoisen luottokiellon sekä Asiakastiedolta että Bisnodelta. Ne ovat maksullisia ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.

Kortesuo neuvoo tekemään myös rekisteröintikiellon Patentti- ja rekisterihallitukselle. Kiellon tehnyttä ei voi merkitä minkään yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöksi kaupparekisteriin.

Lomakekielto Postille taas estää tekemästä muuttoilmoitusta pelkällä paperilomakkeella, jonka jälkeen siihen tarvitaan pankkitunnukset.

Digi- ja väestötietovirastoa voi myös kieltää luovuttamasta omia omia tietoja.

Vastaamosta voi myös tilata omat rekisteritiedot. Niistä selviää, millaisia tietoja itsestä on voinut joutua vääriin käsiin.

Tärkein toimi on kuitenkin pitää huolta itsestään. Huolen ja ahdistuksen kanssa ei pidä jäädä yksin.