Viitteitä Suomen tulevasta influenssakaudesta voidaan saada eteläisellä pallonpuoliskolla jo päättymäisillään olevasta influenssakaudesta.

Tällä kaudella on käytössä niin sanottu neliarvoinen influenssarokote, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.­

Dosentti ja HUS:n apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen on vedonnut suomalaisiin, jotta kansalaiset muistaisivat koronakurimuksessa myös influenssalta suojautumisen.

– Tänä vuonna kaikki yli 65-vuotiaat, sairautensa tai lääkityksensä vuoksi riskiryhmiin kuuluvat ja heidän perusterve lähipiirinsä: ottakaa influenssarokote!

– Rokotteen ottaminen on nyt äärettömän tärkeää, sillä koronan ja influenssan yhdistelmä voi aiheuttaa erittäin vakavan sairastumisen, Ruotsalainen sanoi IS:n jutussa perjantaina.

Ruotsalaisen mukaan influenssan ehkäisy on tärkeää myös siksi, etteivät sairaalat täyttyisi koronapotilaiden lisäksi influenssapotilaista.

Ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksiköstä ei uskalla tässä vaiheessa arvioida, millainen influenssakausi Suomeen on tulossa.

– Sitä ei voi vielä tietää. Se riippuu muun muassa matkustamisen määrästä ja muista influenssan kausivaihtelujen tavanomaisista seikoista, kuten viruksen muuntumisesta sekä viruksien ja rokoteantigeenien vastaavuudesta.

– Tällä hetkellä pohjoisen pallonpuoliskon tilanne on hyvin rauhallinen. Suomessa ei ole vielä havaittu yhtään influenssavirusta.

Nohynekin mukaan tämä kuitenkin todennäköisesti johtuu järeistä koronan torjuntatoimista kuten matkustamisen vähäisyydestä, kontaktien minimoinnista sekä parantuneista yskimis- ja käsihygieniakäytännöistä.

Yksittäisiä influenssahavaintoja tulee Suomessa yleensä jo pitkin syksyä, mutta kausi käynnistyy tyypillisesti voimakkaammin vuodenvaihteen tienoilla. Huippu on usein helmikuulla.

– Tällä kaudella on niin paljon erilaisia tekijöitä, jotka tekevät kaudesta arvaamattoman, etten uskalla ennustaa.

Suurin kysymysmerkki influenssaepidemian suhteen on Nohynekin mukaan se, mitä tapahtuu koronan torjuntatoimille.

– Jos ne jatkuvat raskaina, eli ei matkusteta, ei tavata muita ja suojaudutaan maskein, eivät muutkaan hengitysteitse leviävät taudit pääse leviämään ja kaudesta tulee lievä. Mutta kun ryhdytään helpottamaan näitä, influenssa pääsee myös leviämään.

”Silloin voidaan ajatella, että kaudesta voi tulla ikävämpi”

Vielä ei tiedetä, mitkä virustyypit tällä kaudella tulevat Suomessa vallitsemaan.

Influenssaepidemioita aiheuttavat A- ja B-päätyypin influenssavirukset. A-virusten alatyypeistä epidemioita aiheuttavat A(H3N2) sekä sikainfluenssan jälkeläisvirus A(H1N1).

Nohynekin mukaan eteläisellä pallonpuoliskolla valtatyyppi kuluneella influenssakaudella on ollut A(H3N2), mutta siellä on myös havaittu muuntunut A(H1N1). B-virusta on ollut liikkeellä vähän.

– Eteläisellä pallonpuoliskolla on löytynyt kuluneella kaudella uusi muunnos vanhasta sikainfluenssasta A(H1N1). Jos se tulisi olemaan meillä valtavirus, niin meidän rokote ei siltä välttämättä niin hyvin suojaa. Silloin voidaan ajatella, että kaudesta voi tulla ikävämpi.

– Jos tuo muuntunut A(H1N1) pääsee leviämään, se voi aiheuttaa vakavampaa tautia myös tavanomaista nuoremmilla. A(H3N2) on taas yleensä vakava vanhemmilla ihmisillä.

Mies saamassa influenssarokotuksen maanantaina 19. lokakuuta.­

Tällainen on tämän kauden influenssarokote

Maailman terveysjärjestö WHO antaa pohjoiselle pallonpuoliskolle suosituksen rokotteen koostumuksesta vuosittain helmikuussa. Viruskanta on joka kaudella erilainen, ja rokotteeseen valitaan ne viruskannat, jotka todennäköisimmin tulevat aiheuttamaan influenssaa.

Tämän vuoden kansallisen rokoteohjelman influenssarokotteen tehosta ei voi vielä sanoa.

Esimerkiksi muutama vuosi takaperin Suomeen iskenyt influenssa oli pääosin B/Yamagata-virustyyppiä. Kansalliseen rokoteohjelmaan tuolloin valittu rokote ei kuitenkaan täysin suojannut kyseiseltä virukselta.

– Viime kauden rokotteeseen verrattuna tälle kaudelle on vaihdettu molemmat A-viruskannat ja toinen B-viruskanta, jotta rokote vastaisi paremmin niitä viruksia, joiden oletetaan kiertävän tällä kaudella.

– Neljän viruksen rokote on laajin mahdollinen rokote, mitä markkinoilla on.

Nohynek sanoo, että normaalien odotusten mukaan rokotteen suoja on lapsilla 60 prosenttia tai yli, ikäihmisillä se voi jäädä 30 prosenttiin. Aikuisilla suoja on noin 40–70 prosenttia.

Rokotesuoja kehittyy kahdessa viikossa. Influenssarokotteen ottamisen ajankohdaksi suositellaan marraskuuta, viimeistään joulukuuta.

– Toivomme mahdollisimman monen ottavan rokotteen, jotta vältymme kaksoisinfektioilta ja samanaikaisilta epidemioilta ja jotta terveydenhuollon kantokyky kestää.