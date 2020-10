Suomessa on raportoitu 219 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu yksi uusi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvä kuolemantapaus, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kuolemien kokonaismäärä 353 on kuitenkin pienempi kuin keskiviikkona, koska lukuja on korjattu. Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) erityisvastuualueelta on tietojen tarkistuksen johdosta poistunut kolme koronaan liittyvää kuolemaa. Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalaan (HYKS) erityisvastuualueelta on taas raportoitu yksi uusi koronaan liittyvä kuolema.

Sairaalahoidossa on 70 ja tehohoidossa 11 ihmistä. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut viidellä ja tehohoidossa olevien määrä neljällä.

THL kertoi aiemmin päivällä, että Suomessa on raportoitu 219 uutta koronavirustartuntaa.

Kahdessa viikossa on raportoitu 2 894 tartuntaa, mikä on 798 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on todettu Suomessa 14 474.

Vaasan sairaanhoitopiirin rajoitukset jatkuvat

Vaasan sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä suurin taudin ilmaantuvuus. Alueella jatketaan marraskuun ajan kymmenen hengen kokoontumisrajoituksia, kertoi aiemmin tänään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Sairaanhoitopiirin alueella on kuitenkin mahdollista järjestää myös enimmillään 50 henkilön tilaisuuksia ja kokouksia, mikäli turvallisuus niissä voidaan taata.

Avin mukaan Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tartuntojen määrän hallitsematon kasvu on pysähtynyt, mutta tilanne vaatii vielä muita alueita varovaisempaa käyttäytymistä joukkokokoontumisissa.