Käräjäoikeus hylkäsi syytteen uskonrauhan rikkomisesta.

Poikkeuksellinen syyte uskonrauhan rikkomisesta meni nurin Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, jolla syyttäjä oli vaatinut kahdelle veljekselle rangaistusta häiriköivästä käyttäytymisestä isoäidin hautajaisissa.

Syytetyt miehet ovat velipuolia keskenään. Heillä kummallakin on rankka rikostausta. Toinen heistä on vankilassa tuomittuna muun muassa taposta ja toinen on oikeudenkäynnin aikaan ollut mielentilatutkimuksessa murhaepäilyn takia.

Syytteen mukaan miehet olisivat käyttäytyneet häiriköivästi isoäitinsä hautajaisissa kesällä 2018. Heitä syytettiin muun muassa virvokkeiden ja tuntemattomien aineiden nauttimisesta, tupakoinnista sekä naureskelusta ja kovaäänisestä keskustelusta. Osa saattoväestä koki heidän häpäisseen tilaisuuden.

Käräjäoikeus ei löytänyt näyttöä epäilyttävien aineiden nauttimisesta kirkossa, vaan kyse saattoi olla nikotiinitabletista kuten syytetty kertoi. Myöskään kovaäänisestä keskustelusta tai naureskelusta kirkossa ei ollut käräjäoikeuden mukaan riittävää näyttöä.

Ulkona miehet olivat käräjäoikeuden mukaan jutelleet ja tupakoineet seurueessa, joka oli vähän matkan päässä haudalta. Kovaäänisestä keskustelusta tai naureskelusta ei ulkonakaan esitetty riittävää näyttöä, käräjäoikeus toteaa.

Käräjäoikeus huomauttaa, että suvun sisällä on jo pitkään ollut riitaisuutta, mikä pitää ottaa asian arvioinnissa huomioon. Oikeus ei epäile asianomistajina olleiden suvun jäsenten suuttumusta, mutta rikoksesta jää tuomion mukaan järkevä epäily. Ei voida katsoa, että syytetyt olisivat tahallaan häirinneet ja loukanneet uskonnollisia tunteita ja läheisten oikeutta saattaa vainaja arvokkaasti ja rauhassa hautaan.

”Tavat ja ihmisten käyttäytyminen ovat vuosikymmenten saatossa muuttuneet. Se, mitä aikaisemmin on syvästi paheksuttu, on nykypäivänä jokapäiväistä ja ainakin suurelle osaa kansasta hyväksyttävää käytöstä,” käräjäoikeus kirjoittaa tuomion perusteluissa.

Tuomio annettiin perjantaina. Se ei ole vielä lainvoimainen.