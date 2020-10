Parvekemurhaaja yritti vapaaksi 12 vuoden jälkeen, oikeus ei heltynyt

Teon erityisen raaka ja julma luonne oli yksi seikka, miksi hovioikeus ei laskenut yli 12 vuotta vankilassa ollutta miestä vapaaksi.

Helsingin hovioikeus hylkäsi parvekemurhaajan hakemuksen päästä elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen.

Mies murhasi toisen miehen kanssa erityisen raa’alla ja julmalla tavalla nuoren miehen Mikkelissä huhtikuussa 2008. Teko oli myös kokonaisuutena arvostellen erityisen törkeä.

Uhria lyötiin usealla teräaseella rintakehään lukuisia kertoja. Käytetty voima oli erittäin suurta. Puolustuskyvytön uhri joutui väkivallan kohteeksi tuntien ajan. Häntä ei päästetty poistumaan asunnosta.

Lopuksi mies ja hänen rikoskumppaninsa heittivät lähes alastoman ja jo kuolleen uhrin kolmannen kerroksen parvekkeelta alas.

Mies oli teon aikaan 23-vuotias. Hänet tuomittiin murhasta ja hautarauhan rikkomisesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies oli syyllistynyt myös ennen murhaa vakaviin rikoksiin.

Hovioikeuden mukaan elinkautiseen vankeuteen johtaneet teot olivat sellaisia, että miehen oli suoritettava niistä selvästi enemmän kuin laissa säädetty 12 vuoden vähimmäisaika.

Mies on ollut murhan takia vapautensa menettäneenä 13.4.2008 lähtien. Hän on kuitenkin suorittanut tutkintavankeusaikanaan myös muita rangaistuksia, joiden kesto on ollut noin vuosi. Tämä puolsi hovioikeuden mukaan vapauteen laskemisen lykkäämistä myöhemmäksi ajankohdaksi.

Mies oli alkanut suorittaa elinkautista vankeusrangaistustaan 11.3.2010. Kahdentoista vuoden vähimmäisaika tuli hänen kohdallaan täyteen 9.4.2020.

Nämä noin vuoden kestäneet rangaistukset tutkintavankeusaikana sekä sakon muuntorangaistus elinkautistuomion aikana puolsivat vapauttamisen lykkäämistä tässä vaiheessa, kun vankilassa oloaikaa oli nämäkin rangaistukset huomioon ottaen kertynyt yhteensä vasta noin 12,5 vuotta.

Mies oli pyytänyt päästä vapaaksi 13.12.2020.

Väkivaltariskiarvion mukaan ”ei ole olemassa ilmeistä vaaraa” siitä, että mies syyllistyisi vapauduttuaan henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen.

Vapauttamista olisi hovioikeuden mukaan puoltaneet miehen kouluttautuminen ja valmistautuminen vapauttamista varten. Vankila-aikainen käytös ei ollut aivan moitteetonta, mutta rikkeet olivat painottuneet rangaistusajan alkupuolelle.

Miehellä on vankilan ulkopuolella asunto, työpaikka ja rikoksetonta elämää tukevia ihmissuhteita. Mies on ollut sijoitettuna jo varsin pitkään avolaitokseen ja hän käy säännöllisesti vankilan ulkopuolella töissä.

Edellytykset ehdonalaiseen vapautumiseen vähimmäisajan jälkeen olivat hovioikeuden mukaan siten sinällään olemassa. Samoin riskiarvio oli pieni.

Murha ja sitä seurannut hautarauhan rikkominen olivat tekoina kuitenkin sellaisia, että hovioikeus hylkäisi hakemuksen päästä vapaaksi. Päätökseen vaikutti myös muut tutkintavankeusaikana suoritetut rangaistukset.

Vapauttamisen edellytykset voivat täyttyä vasta siinä määrin pitkän ajan kuluttua, ettei hovioikeuden mukaan ollut edellytyksiä määrätä vielä tässä vaiheessa ollenkaan vapauttamispäivää.

Rikosseuraamuslaitos puolsi miehen vapauttamista siinä vaiheessa, kun rangaistusta olisi suoritettu noin 13,5 vuotta.