Koronan lisäksi huolestuttaa myös influenssa – apulaisylilääkäri vetoaa: ”Ottakaa influenssarokote!”

Dosentti ja HUS:n apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen vetoaa voimakkaasti suomalaisiin, ettei koronan vuoksi influenssa jäisi unholaan.

– Tänä vuonna kaikki yli 65-vuotiaat, sairautensa tai lääkityksensä vuoksi riskiryhmiin kuuluvat ja heidän perusterve lähipiirinsä: ottakaa influenssarokote!

– Rokotteen ottaminen on nyt äärettömän tärkeää, sillä koronan ja influenssan yhdistelmä voi aiheuttaa erittäin vakavan sairastumisen, Ruotsalainen sanoo.

” Vaikkei rokote kokonaan suojaisi influenssalta, se lieventää taudin vakavuusastetta.

Vaikka rokote ei influenssaa kokonaan estäisikään, Ruotsalaisen mukaan se lieventää taudin vakavuusastetta.

– Rokotteella ja muilla koronavarotoimilla voidaan estää influenssaepidemian voimakkuutta, Ruotsalainen kertoo.

Viime keväänä influenssakausi loppui äkisti.

– Kun meille tuli koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet, influenssatapaukset vähenivät dramaattisesti.

Ruotsalainen uskoo, että influenssaepidemian helpottuminen Uudellamaalla jo maaliskuussa johtui rokottamisen lisäksi kuitenkin lähes täydellisestä sulusta. Siitä, etteivät ihmiset tavanneet toisiaan.

– Jos influenssapotilaat olisivat keväällä yhtä aikaa [koronapotilaiden kanssa] joutuneet teho-osastoillemme, olisimme olleet todellisissa vaikeuksissa, Ruotsalainen uskoo.

Nyt syksyllä ilman vastaavia kevään sulkutoimia tilanne saattaa olla erilainen, ja apulaisylilääkäri on huolissaan. On Ruotsalaisen mukaan tärkeää, etteivät ihmiset sairastuisi ja sairaalat täyttyisi koronapotilaiden lisäksi influenssapotilailla.

– Otetaan tänä syksynä käyttöön kolme tärkeää keinoa influenssan ehkäisyyn: rokote, kasvomaski ja käsihygienia, Ruotsalainen kehottaa.

– Pääsääntöisesti epidemiakausina liki kaksi kolmasosaa teho- ja valvontaosastoille joutuneista influenssapotilaista on rokottamattomia. Jos ottaa rokotteen, voi välttyä vakavalta influenssalta ja sitä kautta sairaalahoitoon joutumiselta, Ruotsalainen sanoo.

Influenssan jälkitautina tuleva bakteerikeuhkokuume voi aiheuttaa pitkittyneen sairaalahoidon tai jopa kuoleman. Influenssaan kuollaankin yleisimmin keuhkokuumeen vuoksi. Myös akuutti sydäninfarkti on monta kertaa todennäköisempi viikon sisällä influenssaan sairastumisesta. Näitä molempia voidaan influenssarokotteella estää.

Ruotsalainen kertoo, että osa kunnista tarjoaa kotihoidon piirissä oleville rokotuksen myös influenssan jälkitautina esiintyvää pneumokokkibakteeria vastaan.

– Silloin keuhkoja suojataan molemmilta taudeilta, Ruotsalainen kertoo.

Suomessa influenssaan kuolleiden määrää ei tiedetä tarkasti, mutta arviot vaihtelevat muutamasta sadasta jopa pariin tuhanteen ihmiseen vuodessa.

Influenssan ja koronan saaneita potilaita tavattu vähän

Virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sanoo, että sellaisia potilaita, joilla olisi ollut koronavirus ja influenssa samaan aikaan, on tavattu maailmalla vain hyvin vähän.

– Yhdysvalloissa on joitakin tällaisia potilaita kuvattu, mutta kohtuullisen niukasti heitä on ollut. Yksittäistapauksissa voi olla mahdollisuus saada virukset peräkkäin tai yhtäaikaisesti. Huonokuntoiselle se voi olla todella rankkaa, mutta muutoin tiedossa ei ole pahoja yhteisvaikutuksia, Vapalahti sanoi.

Vapalahti kuitenkin korosti, että tapausten pienen määrän takia kokemusta on vasta vähän, ja yhteisvaikutuksen arviota ei sen takia voi pitää luotettavana. Kaikkea ei vielä tiedetä.

Paljon enemmän esimerkkejä on siitä, että influenssa ja korona ”eivät viihtyisi” samanaikaisesti samoissa paikoissa. Esimerkiksi Suomessa influenssakausi hiipui dramaattisesti keväällä, kun koronavirusepidemia alkoi kiihtyä. Samoin Etelä-Amerikassa, jossa koronavirus on riehunut vahvana jo kuukausia, ei ole ollut voimakasta influenssa-aaltoa. Sama tilanne on myös Uudessa-Seelannissa.

– Niillä alueilla influenssa hiipui ja korvautui koronaviruksella, Vapalahti kuvaa.

Vapalahden mukaan koronaviruksen vastustustoimet eli turvavälien pitäminen, kasvomaskien käyttö ja hyvä käsihygienia ovat pitäneet influenssan korona-alueilla vähäisenä.

Jonkin verran merkitystä voi olla myös sillä, että ensimmäisenä elimistöön tuleva virusinfektio saa aikaan viruspuolustuksen nousun, joka jossain määrin torjuu muita viruksia.

Myös Vapalahti suosittelee silti influenssarokotteen ottamista lämpimästi. Ei välttämättä sen takia, että suojattaisiin tuplatartunnalta vaan ennen kaikkea siksi, että koronavirusepidemia on jo valmiiksi lisännyt diagnostiikan taakkaa ja kuormittanut terveydenhoitojärjestelmää. Jos influenssakausi pukkaa siihen kunnolla päälle, resurssit joutuisivat koville niin testauksen, taudin jäljityksen kuin sairaalapaikkojenkin osalta.

– Tietysti jokainen voi keventää omaa oloaan ottamalla influenssarokotteen, Vapalahti painottaa.