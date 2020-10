IS keräsi asiantuntijoiden vinkit turvalliseen ja mahdollisimman normaaliin joulunviettoon.

Joulun tulo on väistämättä edessä riippumatta siitä, kuinka koronavirusepidemia Suomessa etenee. Toistaiseksi se ei näytä laantumisen merkkejä, vaikka tilanne vaihteleekin alueittain voimakkaasti.

Miten epidemia vaikuttaa joulunviettoon?

HUSin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan kaikki toivo ei ole vielä mennyt, etteikö joulua voitaisi viettää kohtuullisen normaalisti. Lehtonen huomauttaa, että kolmen viime viikon aikana tartuntakäyrä on alkanut loiveta. Joulun suhteen marraskuu on kriittinen kuukausi.

– Marraskuu täytyy ottaa rauhallisesti ja siististi. Jos tartuntojen määrät lähtevät laskuun marraskuussa, niin joulunvietto on suhteellisen turvallista ja joulupukki pääsee jakamaan lahjoja. Muutoin tulee risuja ja vietetään koronajoulua, Lehtonen kuvaa.

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen on samoilla linjoilla.

– Olisi merkittävää, että jo hyvissä ajoin ennen joulua vältettäisiin ainakin turhia kontakteja ja käytettäisiin kasvomaskia, Järvinen opastaa.

Millaisissa merkeissä joulua Suomea vietetään? IS kysyi useilta asiantuntijoilta eri jouluperinteistä ja niiden turvallisuudesta.

Kaikkien asiantuntijoiden ohje oli, että etäisyyksien pitämisellä, kasvomaskeilla ja hyvällä käsihygienialla päästään jo pitkälle.

Jouluostoksilla on syytä muistaa turvavälit ja käyttää kasvomaskia.­

1. Jouluostokset

Jouluaika alkaa monella jouluostoksilla. Kaupat ja ostoskeskukset ovat aikaisempina vuosina ruuhkautuneet sitä enemmän, mitä lähemmäksi joulua tullaan. Ruuhkaiset paikat ovat viruksen kannalta ihanteellisia, kun toisilleen tuntemattomat ihmiset joutuvat lähikontaktiin.

– Samat varotoimet koskevat kuin kaikessa muussakin ostamisessa: kasvomaskit ja etäisyydet. Toivottavasti kauppiaat pitävät huolen, ettei kaupoissa tule liian ahdasta ja vältetään ruuhkia. Kaiken takana on pelata yhteen yhteisvastuullisesti. Myös verkkokauppoja voi suosia, Lehtonen sanoi.

2. Sukulaisjoulu

Joulu on suomalaisille tärkeä juhla. Monessa taloudessa se on sukujuhla, kun monta sukupolvea lapsista isovanhempiin kerääntyy yhteen. Asiantuntijoiden mukaan erityisesti iäkkäämpien ihmisten mukanaoloon kannattaa kiinnittää huomiota.

– Kun kaikki ovat terveitä, huolehditaan käsihygieniasta ja iäkkäiden vieraillessa käytetään maskeja, kun turvaetäisyyksiä ei voida pitää. Syödessä tämä ei tietenkään oikein onnistu mutta soveltuvin osin, Turun yliopistollisen keskussairaalan infektioylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Lehtonen muistuttaa, että kannattaa pitää huolta, että pysytään paikallisten rajoitusten mukaisissa 10 tai 20 hengen kokoontumisissa.

– Mitä isompi porukka on koolla, sitä todennäköisemmin joukossa on joku, joka kantaa virusta, ja riskiryhmät vaarantuvat.

Kaikista tärkeintä on se, että kukaan ei tule sairaana paikalle. Jos on flunssaoireita tai tietoa altistumisesta, niin vierailu on syytä jättää väliin.

– Kukaan ei halua, että juhlasta tulee sellainen, joka sairastuttaa perheen iäkkäimmät, Järvinen sanoo.

– Saati tilannetta, jossa yhteisen joulun jälkeen vietetään hautajaisia muutaman viikon päästä, Lehtonen lisää.

” Minulla on joulupukkialalle sellainen suositus, että pukki kävisi koronatestissä ennen vierailuja. Se ei olisi huono idea.

Joulun suunnittelussa tulee huomioida ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien suojaaminen tartunnoilta.­

3. Jouluateria

Järvinen kehottaa perhejoulua suunnittelevia miettimään, kuinka esimerkiksi jouluruokailu järjestetään. Harvassa asunnossa on niin suuria ruokasaleja, joissa turvavälit voitaisiin pitää täysimääräisinä.

Järvisen mukaan joulupöytä voidaan vaikkapa yrittää sijoittaa niin, että iäkkäimmät istuisivat etäämmällä ja pöydässä oltaisiin muutenkin väljemmin.

– Se on tietysti hankalaa, koska iäkkäämmillä on suuri halu ja tarve olla kontaktissa esimerkiksi lastenlasten kanssa, Järvinen sanoo.

Jouluruokailu voidaan järjestää myös porrastetusti.

– On riskitilanne, kun iso porukka kokoontuu yhteen syömään ja puhumaan, Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti täydentää.

Perheen ulkopuolelta tulevalle joulupukille suositellaan kasvomaskin käyttöä.­

4. Joulupukki

Aattoilta huipentuu monessa perheessä joulupukin tuloon. Korona-aikana ulkopuolisten päästäminen sisälle koteihin ei ole ollut kovin suositeltavaa.

– Olisi aika iso asia sanoa joulupukille ei. Joulupukki on varmasti iso asia lapsiperheille. Jos perheen ulkopuolinen joulupukki tulee käymään, niin silloin kyllä tarvittaisiin maskia, Rintala arvioi.

Järvinen lisää, että teoriassa joulupukki voi pahimmassa tapauksessa tartuttaa paljon ihmisiä, jos hän on tartunnankantaja tietämättään ja kiertää useissa talouksissa koko illan.

– On jonkinlainen riski, jos yksi pukki kiertää monissa kodeissa. Joulupukkihan voisi myös käydä vain vaikka ovella pyörähtämässä, Vapalahti ehdottaa.

Lehtonen esittää joulun myyntivaltiksi koronatestattuja pukkeja.

– Minulla on joulupukkialalle sellainen suositus, että pukki kävisi koronatestissä ennen vierailuja. Se ei olisi huono idea, Lehtonen esittää.

Joulukirkkoon osallistumista kannattaa harkita huolella. Tänä vuonna on painavat syyt jättää kirkkokäynti väliin.­

5. Joulukirkko

Monen perheen perinteeseen kuuluu aloittaa joulupäivän aamu kirkossa.

– Uskonnolliset tilaisuudet ovat olleet haastavia. Niissä on tullut maailmanlaajuisestikin paljon tartuntoja. Joulukirkko on kyllä vaikea paikka! Laulaminen on riskitekijä, ja kirkossa on perinteisesti paljon riskiryhmäläisiä paikalla. Voisi olla parempi, että kanttori laulaisi virret yksin, Lehtonen miettii.

Vapalahti esittää, että joulukirkko on ensimmäisiä yliviivattavien listalla.

– Voitaisiinko joulukirkko hoitaa virtuaalisesti? Laulettaisiin Zoomin välityksellä oman joulukuusen äärellä, Vapalahti miettii.

Perinteisiä haudoilla käyntejä Vapalahti sen sijaan pitää riskittöminä, sillä virus leviää ulkosalla heikosti.

– Haudoille tuskin syntyy ruuhkiakaan, eli haudoilla käynti ei ole riskaabelia.