Epäilyn mukaan tekijät käyttivät hyväksi miehen haavoittuvaista asemaa.

Pohjanmaan poliisi on tutkinut viime vuoden kesästä lähtien poikkeuksellista rikosvyyhtiä.

IS:n tietojen mukaan rikolliset olisivat epäilyksen mukaan kiristäneet ja huijanneet varakkaalta, Pohjanmaalla asuneelta liikemieheltä viime ja tämän vuoden aikana noin 300 000–500 000 euroa.

Vyyhdissä on erikoisia piirteitä.

IS:n tietojen mukaan tekijät olisivat käyttäneet rikoksissaan hyväkseen miehen alkoholinkäytöstä johtuvaa haavoittuvaista asemaa.

IS:n tietojen mukaan epäillyt tekijät olisivat muun muassa uskotelleet liikemiehelle, että tämä olisi tehnyt väkivaltarikoksia, joista hän ei todellisuudessa ollut vastuussa. Uskottelun tehosteeksi tekijät näyttivät miehelle valokuva-aineistoa pahoinpidellyn uhrin vammoista.

Tekijät uhkasivat ilmoittaa asiasta viranomaisille, mikäli liikemies ei olisi maksanut rahaa. Mies oli hädissään, eikä hän ollut alkoholinkäytön takia varma tekemisistään, minkä takia hän suostui maksamaan kiristäjille rahaa. Epäilyksen mukaan tekijät onnistuivat samankaltaisilla ja muilla eri verukkeilla pumppaamaan mieheltä rahaa yhä uudelleen ja uudelleen.

Asia tuli poliisin tietoon, kun mies itse lopulta ilmoitti asiasta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Olli-Pekka Punkari on vaitonainen vyyhdin yksityiskohtaisista seikoista, eikä hän ota kantaa IS:n tietoihin.

– Uhrilta on erilaisin kiristystoimin viety rahaa, Punkari sanoo.

– Miehelle on uskoteltu, että jotain olisi tapahtunut, josta seuraisi korvausvaatimuksia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, ja niitä on asiassa käytetty hyväksi, Punkari suostuu sanomaan.

Hän kuvailee kokonaisuutta kuitenkin erikoiseksi.

– Teko on jatkunut pitkään, ja asianomistaja ei selvästikään ole hoksannut sitä kokonaisuutta, mistä asiassa oli kysymys, Punkari kertoo.

Hänen mukaansa pääepäiltyinä jutussa on neljä ulkomaalaista miestä, joista yksi on vielä tutkintavankeudessa. Muut ovat päässeet tutkintavankeudesta vapaaksi. Kaikkiaan rikoksista epäiltyinä on reilut parikymmentä ihmistä. Epäilyksen mukaan rikokset on tehty suunnitelmallisesti.

Rikosnimikkeitä on useita kymmeniä. Tutkittavia nimikkeitä ovat muun muassa törkeä kiristys ja törkeä rahanpesu.

Syytteet asiassa pitää nostaa joulukuun puoliväliin mennessä. Asiakokonaisuutta käsitellään aikanaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa.