Timo oli peltotöissä, kun huomasi pellon laidalla suden – pian kameralle tallentui Aatu-kissan makaaberi kohtalo

Susi vei 80-vuotiaan emännän 2-vuotiaan Aatu-kissan.

Kankaanpäässä asuva Timo Lehtiö, 27, oli auttamassa kaveriaan peltotöissä Karviassa viime viikon torstaina. Hän oli kyntämässä traktorilla peltoa ja havahtui, että susi oli pellolla.

– Se pyöri noin viisi minuuttia pellolla, kunnes se rupesi menemään talon pihaa kohti.

Pian selvisi suden mielenkiinnon kohde. Pellon reunassa oli talon kaksi kissaa.

Susi louskutti leukojaan ja nappasi toisen kissoista. Susi paineli kissan suussa pellon poikki kohti metsää.

– Se nappasi kissan ja lähti syömään sitä jonnekin, Timo Lehtiö selostaa.

Timo Lehtiö tallensi kamerapuhelimellaan suden matkan.

Kissa on 2-vuotias Aatu-kissa. Kissan omistaja on 80-vuotias emäntä, joka on vuokrannut pellot sukulaiselleen.

Video pellolla juoksentelevasta ja kissan napanneesta sudesta löytyy tämän artikkelin yläpuolelta.

Timo Lehtiö ei ole aiemmin nähnyt sutta. Hän on kylläkin kuullut monelta, että susia liikkuu alueella. Tänä vuonna paikallinen petoyhdistys on tehnyt 130 ilmoitusta riistakeskuksen havaintorekisteriin.

Parkanon-Karvian riistanhoitoyhdistyksen petoyhdysmies Vesa Raiskio kertoo, että alueella on ollut vakiintunut susikanta pari vuotta. Vakituisen porukan lisäksi alueella liikkuu kulkurisusia.

Raiskio ei osaa sanoa, onko kissan napannut susi yksittäinen kiertolainen.

– Kesällä on kylläkin ollut nuoria yksilöitä, täällä kierteli yksi pariskuntakin. Sitten hiljeni, nyt on taas näitä ollut.

Susilla on iso reviiri. Sen näkee vaikka seuraamalla riistahavainnot-sivulta pantasusien liikkeitä.

Karviassa on liikkunut Kapo-niminen pantasusi. Sillä on oma laumansa.

– Sillä on luultavasti ollut pentuja, Raiskio pohtii.

Karviassa on liikkunut myös toinen pantasusi, joka on nimeltään Peko. Se on lähtöisin Oulun läheltä. Raiskio arvelee, että toiset sudet ovat karkottaneet Pekon Karviasta ja se on lähtenyt etelän suuntaan.

Raiskio arvioi, että pellolla näyttäytynyt susi on nuori yksilö. Nuoret sudet ovat uteliaita. Niitä näkyi kesällä koneiden perässä.

– Jos lietettä levitettiin, siinä oli susi. Kun rehua tehtiin, sen perässä oli susi. Samoin kun turvetta tehtiin. Joskus susi tuli vahtimaan, kun energiapuuta haketettiin metsässä.

Sudesta ja Aatu-kissasta kirjoitti ensin Satakunnan Kansa.