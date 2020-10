Maskisuositus aiheutti haasteen peltipoliiseille

Nopeusvalvontakameroiden kuvista jopa 30–50 prosenttia menee poistoon huonon laadun takia.

Suomessa on yhteensä noin tuhat kameratolppaa. Kaikissa tolpissa ei ole kameraa.­

Osa kuljettajista käyttää autoillessaan kasvomaskia välttyäkseen ylinopeussakoilta.

– Siellä on ihan satunnaisesti sellaisia kuljettajia, jotka ajavat yksin maski päässä. Mutta mehän ei tiedetä sitä, että onko hänellä maski sen takia, että hän haluaa välttyä mahdollisesti ylinopeussakolta vai onko hän menossa esimerkiksi kauppaan ja laittanut maskin päähän tunnollisesti jo kotona, kertoo Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja ylikomisario Dennis Pasterstein.­

Pastersteinin mukaan noin 1–2 prosenttia ajaa ylinopeutta maski päässä, jolloin kuljettajaa ei pysty tunnistamaan.

– Lähtökohtaisesti tilanteet ovat sellaisia, että autossa näkyy muitakin henkilöitä, joilla on maskit päässä. Eli kuljettaja ei ole pyrkinyt peittämään kasvoja maskilla, vaan hän on halunnut suojata ne muut autossa olijat, Pasterstein kertoo.

Pasterstein muistuttaa, että jo ennen korona-aikaa osa kuljettajista on yrittänyt eri keinoilla piiloutua valvontakameroilta.

– Kautta aikojen joillain kuljettajilla on ollut kasvojen edessä joku naamari tai sitten kuski piiloutuu aurinkolipan taakse. Joskus on ollut jopa niin, että koko kuljettajaa ei näy kuvassa, eli kuljettaja on kumartunut tolpan kohdalla sivuun tai laittanut käden kasvojen eteen, niin, että siitä ei saa kasvotunnistusta.

– Ei liity välttämättä siihen, että kuljettaja olisi tehnyt mitään peittääkseen kasvonsa, vaan esimerkiksi kova vesisade voi heikentää kuvan laatua, Pasterstein sanoo.

Ongelmat korostuvat suurissa nopeuksissa.

– Nämä ongelmat eivät tule esiin taajamanopeuksissa, koska silloin kuvaaminen on helppoa, kun mennään kun mennään lähellä taajamanopeuksia. Mutta kun mennään isoihin nopeuksiin, niin jokainen tietää, että liikkuvaa kohdetta on hankala kuvata, että kuvista saa teräviä.

Kameroiden välttely esimerkiksi kasvomaskin avulla ei Pastersteinin mukaan kuitenkaan tarkoita sitä, että sakkoja ei ylinopeudesta tulisi.

– Automaattivalvontahan on vain pieni osa poliisin liikennevalvontaa. Kentällä on runsaasti perinteistä liikennevalvontaa ja kyllä ne kuskit, jotka pyrkivät välttämään automaattivalvonnan sakkoja maskilla, niin suurella todennäköisyydellä jää jossain vaiheessa ihan perinteisen poliisipartion kiinniottamaksi ja sakottamaksi.