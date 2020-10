Tältä näyttää uusi suomalainen vankila – vangeilla läppärit, kalterit vain eristyksessä, isot nuorisosellit...

Ensimmäiset vangit astelevat uuteen Hämeenlinnan suljettuun vankilaan marraskuun alussa. Sisällä odottavat muun muassa henkilökohtaiset tietokoneet. Sellien ikkunoiden edessä kulkee laser-verho. Katso video vankilan tiloista.

Hämeenlinnan vankilan vanhan rakennuksen viimeiset vangit jättivät sellinsä helmikuun lopussa 2019. Vuonna 1972 valmistuneet tilat oli poistettava käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi.

Noin 70 naista siirrettiin vieressä seisovaan vankisairaalaan tai muihin vankiloihin ja alueelle alettiin rakentaa kovalla tahdilla uutta rakennusta.

Nyt työt ovat valmistuneet, ja uusi vankilarakennus seisoo syksyisessä maisemassa odottamassa tilojen ensimmäisiä asukkaita.

Yllä olevalla videolla pääset katsomaan Hämeenlinnan vankilan vastavalmistuneita tiloja.

Pikaisen silmäyksen perusteella uusi rakennus ei oikeastaan näytä vankilalta, ainakaan perinteisessä mielessä. Alueella ei näy kaltereita tai korkeita muureja.

Julkisivut ovat suurelta osin graafista väribetonielementtiä ja peltiverhousta, joten tiilenpäitäkään ei Hämeenlinnassa enää lueta.

Piha on vielä karu, sillä nurmikko ei ole ehtinyt kasvaa ja vankien pian hoitoonsa ottamat kasvimaat on vasta perustettu. Alueelle kulkevan tien laidassa seisovat työmaakopit kertovat, että tiloja viimeistellään vielä.

Hämeenlinnan vankilassa valvonta nojaa voimakkaasti sähköisiin ratkaisuihin. Alueelle on vedetty yhteensä noin 200 kilometriä erilaisia tietoliikennekaapeleita.

Valvontakameroita on 230 ja kalterittomien ikkunoiden eteen on langetettu näkymätön laser-verho.

Turva-aitaa kiertää vankilan ympäristössä 1,5 kilometriä, ja metalli- tai puuovia on yhteensä 630.

Ikkunoiden edessä kulkee kaltereiden sijaan laser-verho.­

Älyvankilassa kulkee johtoja. Tietoliikennekaapelia riittäisi Helsingistä Tampereelle.­

Kun saavumme henkilökunnan sisäänkäynnin luo, näemme ikkunan läpi joukon turvajärjestelmiä testaavia työmiehiä. Hämeenlinnan vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäki seisoo vastassa.

– Turvajärjestelmiä testataan vielä, ettei tule sitten heti marraskuun alussa avoimien ovien päivää, Kärjenmäki toteaa virnistäen ja viittaa sisään.

Päädymme vankilan keskusaukiolle, joka aukeaa ympärille yllättävän valoisana.

Uudisrakennushankkeen on toteuttanut valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt yhteistyössä rakennusliike SRV:n kanssa. Hintalappu on noin 34 miljoonaa euroa.

Betonirunkoiseen rakennukseen on käytetty yhteensä 2 000 kuutiometriä betonia ja 2 400 elementtiä. Yläpohjassa on käytetty puolestaan puuelementtirakennetta, mikä on mahdollistanut katon ja sääsuojan asentamisen samaan aikaan.

Vankilanjohtaja Tuomo Kärjenmäki kertoo, että vanhaa vankilaa ei tule ikävä.­

Vankilan energiantuotanto nojaa lämmityksen osalta 90-prosenttisesti maalämpöön. Alueella on yhteensä 39 maalämpökaivoa, jotka on porattu noin 250 metrin syvyyteen. Katolle on sijoitettu yhteensä 550 neliömetriä aurinkopaneeleita.

Automatiikkaa ja sähköisiä ratkaisuja on oikeastaan kaikkialla ympärillä. Esimerkiksi vieressäni oleviin lasilokeroihin on kerätty pikkunaposteltavaa. Kestää hetken, ennen kuin ymmärrän, että kyseessä on älykanttiini.

Tuotteet valitaan kosketusnäytöstä ja maksetaan kortilla. Kun maksu on suoritettu, tuotteen voi poimia lokerosta.

Automaattikanttiinin tuotteet valitaan kosketusnäytöltä.­

Osa automaattikanttiinin tuotteista odottaa jo ostajia.­

Hämeenlinnan uusi vankilarakennus jatkaa siitä, mihin vanha jäi. Marraskuun ensimmäisenä päivänä ovet aukeavat viidelle osastolle ja sisään astelee 60 vankia. Kaikki ovat naisia. Yhteensä älyvankilaan mahtuu 100 vankia.

Rikosseuraamuslaitoksen Länsi-Suomen aluejohtaja Pauli Nieminen kertoo, että naisvankien taustat ovat usein karut.

– Yleishavainto on se, että kun naiset joutuvat vankilaan, he ovat yleensä hyvin huonossa kunnossa. Siellä taustalla on monenlaisia pulmia. Ne liittyvät etenkin vanhemmuuteen ja lapsiin sekä pitkään jatkuneeseen huonoon tilanteeseen.

Perheosastolta on kulkureitti suoraan pienelle leikkipihalle.­

Tapaamistilassa vieraan ja vangin voi erottaa toisistaan lasin avulla.­

Niemisen esittelemien Rikosseuraamuslaitoksen tilastojen valossa naisvangit ovat tosiaan usein moniongelmaisia. Luvut ovat pysäyttäviä.

Noin 70 prosenttia naisvangeista on joutunut elämänsä aikana kumppanin pahoinpitelemäksi, ja 60 prosenttia ei ole koskaan harrastanut turvaseksiä. Noin joka kolmas naisvanki on kokenut ensimmäiset seksuaaliset kokemuksensa alle 16-vuotiaana aikuisen ihmisen kanssa.

– Usein kehitys on lähes koko elämänhistorian mittainen ja lähtenyt liikkeelle jo hyvin nuorena. Esimerkiksi kaltoinkohtelut perheessä ja lähipiirissä ovat yleisiä, Nieminen taustoittaa.

Vangin sellipääte on kytketty paikoilleen.­

Yksi vankeusajan tavoitteista on antaa vangeille välineet elämään ilman rikoksia. Käytännössä vanki voi hankkia työkokemusta, kouluttautua ja opetella arkielämässä tärkeitä taitoja.

Eräs näkyvä ja uusi asia Hämeenlinnan vankilaan asettuvien naisvankien arjessa tulee olemaan se, että jokainen vanki saa käyttöönsä oman kannettavan tietokoneen eli sellipäätteen. Tietokoneella hän pääsee käyttämään esimerkiksi oppimisalustaa ja vierailemaan sallituilla verkkosivustoilla.

Henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet ovat uusinta uutta suomalaisessa vankilamaailmassa. Turvallisuuden varmistaminen on vaatinut luonnollisesti paljon teknistä kehitystyötä.

– Se (väärinkäytösten estäminen) on ollut suuri tekninen haaste. Digitaidot ovat nykyään samantapaisia kuin luku- ja kirjoitustaito. Siksi on mahdoton ajatella, että valmentaisimme asiakkaitamme rikoksettomaan elämään ja pärjäämään yhteiskunnassa ilman digitaitoja, Nieminen kertoo.

Alla olevassa videossa Älykäs vankila -hankkeen projektipäällikkö Pia Puolakka Rikosseuraamuslaitoksesta kertoo uusista sellipäätteistä.

Lähdemme kierrokselle vankilan käytäville, ja ensimmäiseksi vastaan tulevat liikuntatilat. Ovenraosta näemme, että tiloja viimeistellään vielä. Koripallokori on jo paikoillaan ja perällä seisoo muutama uutuuttaan kiiltelevä kuntosalilaite.

Vankilanjohtaja Tuomo Kärjenmäki on erityisen tyytyväinen liikuntatiloihin.

– Jos vain saamme henkilökuntaa ohjaamaan liikuntaa, niin ne ovat hieno juttu.

Uuden vankilan liikuntatiloja viimeisteltiin vankien saapumista varten.­

Tältä näyttää yhden osaston ulkoilualue. Uudessa vankilassa vankien on määrä päästä ulkoilemaan enemmän kuin vanhassa rakennuksessa.­

Matka jatkuu perheosastolle, jolle tutkintavanki voidaan sijoittaa pienen lapsen kanssa. Tilan voi jakaa tarvittaessa paljeovella kahteen osaan.

Perheosastolta on suora kulku pihamaalle, jolle on jo pystytetty hiekkalaatikko, liukumäki ja keinu.

Perheosaston vieressä sijaitsevat nuorisosellit ovat tavallisia sellejä suurempia. Niitä on perhesellien tapaan koko vankilassa yhteensä kaksi.

Vankeuslain perusteella alle 18-vuotias vanki on pidettävä erillään aikuisista vangeista. Hämeenlinnassa tällaiset tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia.

– Todennäköisesti se (kaksi selliä) riittää. Nyt ei muutamaan vuoteen ole ollut yhtään tapausta, Kärjenmäki kertoo.

Tältä näyttää perheosaston selli. Perhesellejä on yhteensä kaksi.­

Hämeenlinnan vankilassa on kaksi nuorisoselliä.­

Vankilarakennuksen ainoat perinteiset kalterit löytyvät eristyssellistä. Eristyssellin nurkassa on metallinen vessanpönttö, eikä tilassa ole mitään irrotettavaa.

Kaltereiden väleistä on mahdoton heittää mitään paksun pleksin vuoksi. Aggressiivisesti käyttäytyvät vangit yrittävät ajoittain heittää ulos esimerkiksi esineitä, virtsaa tai ulostetta.

Kärjenmäki kertoo, että vangit päätyvät eristykseen joko päihteiden tai väkivaltaisuuden vuoksi. Joskus eristykseen laitetaan myös saapuvia vankeja, jos he ovat päihtyneitä tai itsetuhoisia.

– Nykyään on yhä enemmän muuntohuumeita, jotka ovat valvonnan kannalta haastavia. Ne tulevat pieninä lappuina ja lippuina, joten niitä on vaikea löytää. Meillä on kyllä kaksi huumekoiraa.

Tulevaisuudessa vankilan huumetilannetta voidaan seurata todennäköisesti myös jätevedestä.

– Alueella on välppärakennus, jonka kautta jätevedet kulkevat. Tulevaisuudessa pystymme mittamaan siellä jäteveden huumepitoisuuksia ja tiedämme, mitä aineita on liikkeellä, Kärjenmäki kertoo.

Käytäntö on tuttu jo esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä jätevesitutkimuksesta, jonka tuoreet tulokset julkaistiin vasta.

Eristysselli noudattelee muista Suomen vankiloista tuttua mallia. Muissa Hämeenlinnan vankilan selleissä ei ole kaltereita.­

Tämä on perinteinen ”kullanhuuhdontapiste”. Vangin uloste kulkeutuu lasin toisella puolella olevaan säiliöön. Toisella puolella on mahdollista tarkistaa, onko ulosteen joukossa jotakin kiellettyä.­

Vankilan kovimmalta puolelta jatkamme tavalliselle selliosastolle – eli ”rikoksettoman arkielämän oppimisympäristöön”. Termillä viitataan siihen, että osaston arkirytmin on tarkoitus opettaa vankeja tavalliseen elämään.

Vangit pesevät esimerkiksi omia pyykkejään ja hoitavat erilaisia kotitaloustöitä. Jokaiselta osastolta on pääsy ulkoilualueelle.

Selliosastolla vangit harjoittelevat rikoksettomaan elämään. Vankilan osastoilta on kulku osaston omalle ulkoalueelle.­

Vankilan terveydenhuollon tiloissa on useita erilaisia huoneita, joita vielä viimeistellään.­

Nousemme portaat ja suuntaamme kirjaston kautta vankilan kappeliin. Vankilanjohtaja Kärjenmäki kertoo, että etenkin naisvangit ovat kiinnostuneita hengellisistä asioista.

– Joskus tuolla vanhalla puolella miehet ja naiset istuivat vastakkaisilla puolilla. Silloin toinen funktio oli se, että miehet ja naiset tapasivat kappelissa toisiaan. Täällä ei ole sitä ongelmaa.

Vankilalla on oma pappi ja lisäksi eri seurakunnista käy vankilassa vierailijoita. Hämeenlinnassa on myös pieni muiden uskontojen tila. Vankilan pappi toimii yhteyshenkilönä muiden uskontojen seurakuntiin.

Vankilan kappeli on mahdollista rajata pienemmäksi tilaksi. Vankilassa on oma pappi.­

Kirjaston hyllyt ovat kuvassa vielä tyhjillään.­

Palataan vielä lopuksi edessä häämöttävään muuttopäivään. Millaisin mielin vangit odottavat uusiin tiloihin siirtymistä?

– He ovat uteliaita. Jos joskus voi sanoa, että vankilaan pääseminen yllättää positiivisesti, niin uskoisin, että se tilanne on nyt, vankilanjohtaja Kärjenmäki toteaa.

Vankilanjohto ja henkilökunnan edustajat näyttävät uskovan vahvasti, että älyvankila tulee täyttämään tehtävänsä.