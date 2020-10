Ministeriö: Parhaillaan pohditaan, kuinka joukkuelajeja voitaisiin rajoittaa

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan asiaan on vaikea antaa valtakunnallista ohjeistusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, että aluehallintovirastoille ollaan antamassa tarkempia ohjeita siitä, miten liikuntaharrastuksia voidaan rajoittaa koronavirusepidemian kiihtyessä.

Varhila vastasi kysymyksiin torstaiaamuna järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa mietitään parhaillaan, mitkä ovat koronan kannalta riskialttiita joukkuelajeja.

Liikuntaharrastusten rajoittaminen on aiemmin annettu aluehallintovirastojen vastuulle. Virastojen kanta on ollut, etteivät ne voi rajoittaa esimerkiksi joukkuelajien harjoitusvuoroja, sillä niissä on kyse yksityistilaisuuksista, ei yleisötilaisuuksista.

– Tiedämme jo entuudestaan, että jääkiekko on ollut tällainen laji. Muutama jalkapalloseura on samassa tilanteessa. On hirvittävän vaikea määrittää valtakunnan tasolla, missä fasiliteeteissa tätä voidaan harrastaa.

Varhilan mukaan kyse on esimerkiksi siitä, onko harjoituksissa mahdollista käyttää useampia pukuhuonetiloja, käyttää käsidesejä ja voiko harrastuksessa käyttää kasvomaskeja.

– Tiedän, että THL ja OKM (opetus- ja kulttuuriministeriö) pohtivat tätä juuri parhaillaan.