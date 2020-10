Oikeusministeri Henriksson: Suomalaisissa vankiloissa huomattuihin puutteisiin pitää suhtautua vakavasti

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoo, että Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean (CPT) huomioihin Suomen vankiloista pitää suhtautua hyvin vakavasti.

– Komitean lopullinen raportti tulee maaliskuussa ja sen jälkeen hallituksella on kuusi kuukautta aikaa vastata siihen. Siihen on panostettava ja mietittävä, miten me pystymme tämän tilanteen ratkaisemaan, Henriksson sanoo STT:lle.

CPT kiinnitti viime kuussa tekemissään tarkastuksissa huomiota muun muassa vankien väliseen väkivaltaan. Väkivallan ehkäisyä ja siihen puuttumista hankaloittaa pätevän vankilahenkilökunnan puute, komitea katsoo.

Henriksson sanoo aikovansa etsiä ratkaisuja komitean esittämiin puutteisiin muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) johdon kanssa.