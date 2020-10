Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso keskiviikon tuoreimmat tiedot

Keskiviikkona Suomessa raportoitiin 222 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL keskiviikkona. Yhteensä kuolemia on raportoitu nyt 355.

Sairaalahoidossa on nyt 65 ihmistä, mikä on kolme enemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa on seitsemän ihmistä eli saman verran kuin maanantaina. Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvien kuolemantapausten ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien määrät kolmesti viikossa.

Keskiviikkona Suomessa raportoitiin 222 uutta koronavirustartuntaa. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 022 uutta tartuntaa, mikä on 1 261 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 1 761 tartuntaa.

Ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on 50. Korkein ilmaantuvuusluku on Vaasan noin 330 ja pienin Kainuun hieman yli neljä.

Yhteensä tartuntoja on raportoitu Suomessa nyt yli 14 000. Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on THL:n mukaan 254 koronavirustapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Turussa epidemia kiihtymisvaiheessa

Turussa koronavirusepidemia on kiihtymisvaiheessa. Kaupungissa on vajaan viikon aikana todettu noin 60 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Turun kaupunki tiedotteessa.

– Koronatilanteen hallitsemiseksi on erittäin tärkeä noudattaa edelleen koronavarotoimia, koska tilanne ei ole toivotunlainen, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi tiedotteessa.

Puolan Gdanskista ja Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuneiden lentojen matkustajia testattiin koronaviruksen varalta viime viikolla. Gdanskin-lennolla Suomeen saapui 50 matkustajaa, heistä 18 testattiin eikä yhdelläkään todettu koronavirustartuntaa. Skopjen-lennolla saapui 77 matkustajaa, heistä testattiin 56. Kahdelta testatuista matkustajista löydettiin koronavirustartunta.

Liikunta jatkukoon

Valtion liikuntaneuvosto otti koronatilanteeseen kantaa keskiviikkona ja kiitteli hallituksen linjausta lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumisen turvaamisesta.

Samalla se totesi, että niin terveydellisesti kuin sosiaalisesti on perusteltua jatkaa myös aikuisten liikunnan ja urheilun harrastustoimintaa, mutta samalla huolehtia turvallisuudesta.

– Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikääntyneiden ja erityistä tukea tarvitsevien väestöryhmien mahdollisuuksiin harrastaa turvallisesti liikuntaa myös poikkeusaikana, neuvosto lausui tiedotteessa.

Neuvosto edellyttää, että viestintää turvallisesta liikkumisesta tulisi selkiyttää.

KYSissä altistumisia

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa KYSissä toimenpiteessä olleella potilaalla on todettu koronatartunta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessa, että KYSissä on ollut toimenpiteessä koronapositiiviseksi todettu oireeton henkilö. Tartunta paljastui sattumalta tartuntaketjun jäljityksen yhteydessä.

KYSin työntekijöistä korkeintaan viisi henkilöä on mahdollisesti altistunut. Mahdollisesti altistuneita potilaita on noin 20.

– Heitä on informoitu ja tarvittavat jatkotoimenpiteet tapahtuvat tartuntatautilain mukaisesti kuntien tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden toimesta, tiedotteessa kerrotaan.

KYSin infektioylilääkäri Irma Koivula sanoo, että oireeton henkilö tuli KYSiin toimenpiteeseen tietämättä itse koronatartunnastaan tai altistuksestaan.

– Ketjujäljityksen yhteydessä hän sai tiedon altistuksesta, joten hänet testattiin, ja se osoittautui positiiviseksi. Oireita hänelle ei ole ilmaantunut missään vaiheessa.

Koivulan mukaan tieto kyseisen potilaan koronatartunnasta saatiin nopeasti testin tekemisen jälkeen. Koivula ei avaa milloin mahdolliset altistumiset ovat tapahtuneet.