Kolumni: Annammeko ymmärtää, että seksi 12-vuotiaan kanssa on ok?

Lainsäädännön pitää suojella heikossa asemassa olevia, kirjoittaa Seida Sohrabi.

Viime hallituskaudella silloinen oikeusministeri ja oikeustieteen maisteri Antti Häkkänen (kok.) kiristi lasten hyväksikäyttöön liittyvää lainsäädäntöä lasten eduksi. Nyt hallitus pohtii seksuaalirikosten rangaistavuuden madaltamista.

Seksuaalirikoslainsäädännön uudistus on otettu vastaan pöyristyneenä – sitä on kuvattu taantumukselliseksi ja vanhakantaiseksi. Moni tulkitsee, että suojaikäraja laskisi nykyisestä 16 vuodesta 12 vuoteen. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi, jolla on puberteetti kesken tai edessä voisi antaa suostumuksensa sukupuoliyhteyteen.

Käräjäsaleissa pohdittaisiin, voiko lapsi tuntea seksuaalista himoa. Tämän pohdinta jo itsessään saa monen mahan sekaisin ja aivan syystäkin. Lapsi ei voi ikinä antaa suostumusta sellaiseen asiaan, jonka ymmärtäminen ja käsittäminen on kesken.

Lasta ei ole luotu harrastamaan seksiä. Hänet on luotu leikkimään sekä kokemaan lapsellisia tunteita ja asioita. Historiasta ja nykypäivästä tiedämme hirveitä kertomuksia lapsimorsiamista ja -sulhasista, joilta riistetään lapsuus. Tämä lakimuutos muistuttaa minua näistä irvokkuuksista.

Oikeusministeriön työryhmän esitys on saanut kokoomukselta ja perussuomalaisilta täystyrmäyksen. Nykyiseltä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta vaaditaan pikimmiten selvitystä hallituksen seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksesta. Kansanedustaja Antti Häkkänen toteaa, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia pitäisi koventaa, ei keventää.

Asiantuntijat asettavat uudistuksen taustaa vasten tapauksen, jossa oikeus ei tuominnut sukupuoliyhteyttä 10-vuotiaan kanssa harrastanutta 22-vuotiasta miestä raiskauksesta. Lievä tuomio annettiin siksi, että lapsi ei vastustanut seksuaalista tekoa.

Helsingin Sanomat kirjoittaa, että ”Itä-Suomen syyttäjäalue huomauttaa, että uudistuksen jälkeen lasta syyllistettäisiin hänen omasta toiminnastaan”. Syyttävä sormi kohdistettaisiin aikuisen sijaan lapseen. Myös Oulun käräjäoikeus huomauttaa samasta ongelmasta. Jo kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, jonka Suomi on allekirjoittanut, lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

Suomessa annettavat seksuaalirikosten ja henkirikosten tuomiot sotivat oikeustajua vastaan. Tuomiot ovat aivan liian pehmeitä. Järjestin jopa mielenosoituksen Vaasassa tästä ystävieni kanssa vuonna 2011. Minusta annettavat tuomiot ovat yksiselitteisesti väärin. Lainsäädännön pitää suojella heikossa asemassa olevia.

Netti ja lasten käsiin liimautuneet älypuhelimet ovat helpottaneet lasten saalistamista verkossa. Toivottavasti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) pitää sanansa siitä, ettei hän salli rikoksen uhriksi joutuneen lapsen tai aikuisen aseman heikentämistä.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija.