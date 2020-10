Kesärenkaat alla, tiellä mustaa jäätä – jälki oli sen mukaista Hämeessä

Kesärenkaat ovat vielä monessa autossa.

Autoilijat ovat ottaneet tällä viikolla tuntumaa syksyn ensimmäiseen mustaan jäähän. Jäinen keli tuli yllätyksenä ainakin Hämeessä. Autoilijat liukastelivat. Moottoritieltä suistui autoja pientareelle.

Päivystävä palomestari Mikko Javanainen sanoo, että kesärenkaat ovat vielä monessa autossa.

– Lunta on nyt satanut, mutta on ajateltu, että se on vain tilapäinen lumisade.

Autoilijat eivät vielä usko talven tuloon. Torstaiksi on luvattu kuivaa keliä ja noin 10 asteen lämpöä.

Musta jää on ollut autoilijoiden riesana Keski-Suomessa.

Jyväskylän päivystävä palomestari Sami Sauvala sanoo omasta työmatkastaan, että tiet olivat pääosin märkiä. Oli myös jäisiä tieosuuksia.

– Kaikkea on tarjolla.

Keli on Sauvalan mukaan vuodenaikaan tyypillinen. Kaikkeen pitää varautua.

Autoilijat ovat hänen mielestään osanneet valmistautua ajokeliin. Musta jää ei tullut yllätyksenä.

– Näyttäisi siltä, että karkeampaa rengasta on alla, mutta ainahan porukassa on joku, joka yllättyy.

Pirkanmaalla on keskiviikon aamupäivän aikana ilmoitettu 5–7 ulosajosta.

– Tiellä on mustaa jäätä. Sivuteillä on lumihärmää, Tampereen päivystävä palomestari Pauli Keskinen kuvaa tilannetta.

Liikenne on Keskisen mielestä sujunut rauhallisesti. On ollut pieniä ulossuistumisia, mutta ei mitään vakavaa.