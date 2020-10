Raju hirvikolari Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa Kontiolahden Kulhossa tapahtui tiistai-iltana raju hirvikolari.

Itä-Suomen poliisin mukaan henkilöauto oli tullut Ilomantsintietä Joensuun suuntaan, kun auton ajosuunnasta katsottuna vasemmalta tuli eteen hirvi.

Rajussa törmäyksessä hirvi kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettajalle ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Auto vaurioitui pahoin ja se hinattiin pois.

Poliisi kehottaakin autoilijoita nyt erityiseen varovaisuuteen, sillä metsästysaikana hirvet ovat liikkeellä.

”Tärkein asia tien päällä on nyt laskea ajonopeutta. Kun ajonopeutta lasketaan, jää ennakointiin pelivaraa ja jarrutusmatkat lyhenevät huomattavasti. Kun tie ja maasto on vielä lumetonta, niin havaintojen tekeminen on pimeällä vaikeaa. Syksyisin kannattaa myös tarkastaa ajoneuvon ajovalot, että ne ovat kunnossa”, poliisi muistuttaa tiedotteessa.