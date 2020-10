Supertartuttajat selittävät merkittävän osan kaikista korona­tartunnoista – yksi asia tekee torjunnasta hankalaa: ”Se on vähän kamalaa siinä mielessä”

10–20 prosenttia koronatartunnan saaneista aiheuttaa noin 80 prosenttia jatkotartunnoista, eli ovat niin sanottuja supertartuttajia. Asiantuntijat kertovat, millaisissa tilanteissa riskit ovat suurimmat.

Kuka tahansa voi olla tietämättään ”supertartuttaja”, kertoo Helsingin yliopiston virologi Olli Vapalahti.

– Tiedetään, että tartuttavuus on suurimmillaan suurin piirtein sillä hetkellä, kun oireet alkavat tai kaksi päivää ennen oireita ja kaksi päivää oireiden tulemisen jälkeen, Vapalahti kertoo.

Helsingin yliopiston virologi Olli Vapalahden mukaan noin kolmasosa tartuttaa koronan lähipiiriinsä.­

– Tämän vuoksi näitä tilanteita voi syntyä periaatteessa kenelle tahansa, jos on huono tuuri ja on sellainen tilaisuus, jossa se tarttuminen on mahdollista.

Hus:n ylilääkäri Asko Järvisen mukaan ”supertartuttaja” tartuttaa taudin eteenpäin pahimmillaan kymmenille ihmisille.

– Iso osa ei tartuta ollenkaan, jotkut tartuttavat muutamia lähipiiristä, mutta joku voi tartuttaa kymmeniä ihmisiä. Eräissä sadan hengen häissä noin kolmannes sai tartunnan.

Hus:n ylilääkäri Asko Järvinen koronatartunnan riski on suurimmillaan tilanteissa, joissa ollaan lähikontaktissa ja altistusaika on pitkä.­

Järvisen mukaan tartuttavuus on suurimmillaan oireiden ilmaantumisen lähellä.

– Tämän hetken tiedon mukaan tartuttavuus on suurimmallaan oireiden syntymisen ympärillä, eli vähän ennen ja vähän jälkeen. Tämähän tekee sen hirvittävän hankalaksi, että ihminen tartuttaa jo ennen kuin oireet syntyvät. Eli ihminen ei voi itse tietää ja se tekee taudin torjunnankin hankalaksi.

THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan tarttuvuus vaihtelee ihmisten välillä hyvinkin paljon.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salminen kertoo, että ”supertarttuvuuden” todennäköisin syy on siinä, että tarttuvuus vaihtelee taudin vaiheen mukaan.

– Tartunnan alkuvaiheessa tarttuvuus näyttää olevan korkeimmillaan, hän sanoo.

– Se on vähän kamalaa siinä mielessä, että tartuttavuus olisi korkeimmillaan silloin, kun oireita ei ole. Siksi olosuhteet ovat kaikista ratkaisevinta, eli missä henkilö liikkuu.

Vapalahti kertoo, että vaarallisimmat päivät ovat ennen oireiden ilmaantumista, koska ihminen ei osaa olla varuillaan.

– Silloin kun tulee oireita, niin silloin ihminen toivottavasti älyää pysyä kotona ja mennä testiin. Mutta kaksi päivää ennen oireita ei yksinkertaisesti voi tietää, ellei tiedä, että lähipiirissä on ollut tartuntoja.

Millaisissa olosuhteissa ”supertartuttaja” sitten todennäköisimmin siirtää tautia eteenpäin?

– Juhlat, missä ihmiset ovat samassa tilassa pitkään ja lähikontaktissa. Siellä on pitkäaikainen lähikontakti useiden ihmisten kesken ja sitten samalla on tällainen ihminen, joka erittää virusta voimakkaasti. Siinä pitää toteutua useampi epäonninen tilanne, kertoo Järvinen.

Asiantuntijoiden mukaan yökerhoja olisi syytä välttää. ”Ihmisten pitäisi toimia niin, että tavattaisiin muutenkin toistensa kanssa kontaktissa olevien ihmisten kesken ja pienemmällä porukalla”, kertoo Vapalahti.­

Vapalahden mukaan erityisesti meluisia paikkoja kannattaisi välttää.

– On nähty, että tartuntoja syntyy kuorolaulutilanteissa ja yökerhoissa. Myös esimerkiksi lihanpakkaamoissa, joissa on paljon meteliä ja toisaalta on kylmä. Tiedetään, että virus leviää viileässä lämpötilassa paremmin ja tämä lupaa huonoa talven kannalta.

– Kaikkein huonoin tilanne on se, että humalassa puhutaan kovaa ja siksi pisaroiden muodostus on isompi eivätkä turvavälit ole mielessä. Lisäksi yökerhoissa sosiaaliset kuviot sekoittuvat, eli on paljon ihmisiä ja tällöin virus pääsee siirtymään sosiaalisesta piiristä toiseen, Vapalahti jatkaa.

Vain pieni osa, noin 10–20 prosenttia koronatartunnan saaneista aiheuttaa noin 80 prosenttia jatkotartunnoista. Asiantuntijoiden mukaan kuka tahansa voi olla tietämättään ”supertartuttaja”.

– Ehkä tämä on hyvä viesti, että niitä maskeja tarvitaan, sillä kuka tahansa meistä voi olla supertartuttaja tietämättään. Sen takia myös näitä mahdollisia joukkoaltistustilanteita on syytä rajoittaa. Niistä epidemia kuitenkin ottaa vauhtia ja näin on monessa maassa jo käynyt, Vapalahti sanoo.

Yleisöä koripallon miesten Korisliigan avausottelussa Helsingissä. Moni käytti ohjeiden mukaan kasvomaskia.­

Myös Asko Järvinen muistuttaa, että ohjeita esimerkiksi kasvomaskien käytöstä ja turvaväleistä olisi nyt tärkeää noudattaa.

– Kukaan meistä ei voi tietää varmuudella, onko tartuttava, niin sen takia ohjeita on syytä noudattaa. Siksi pitää noudattaa näitä ohjeita tietämättä onko riski tartunnasta realisoitumassa vai ei.

Sitä ei vielä tarkkaan tiedetä, miksi toinen on niin sanottu supertartuttaja ja toinen ei.

– Sitä meistä ei kukaan tiedä, myös oireettomassa vaiheessa oleva ihminen voi tartuttaa tehokkaasti. Eihän tätä suoraan tiedetä muuta kuin tartuntaketjuja seuraamalla, Järvinen sanoo.

Supertartuttajilla on Vapalahden mukaan tyypillisesti paljon sosiaalisia kontakteja.

– Sellaiset ihmiset, joilla on työnsä tai harrastuksensa takia paljon kontakteja, niin heillä erityisesti on mahdollisuus huonolla tuurilla tulla tällaisiksi supertartuttajiksi tai joutua sellaiseen tilanteeseen.

Myös hengitysteissä olevan viruksen määrä vaikuttaa asiaan.

– Joillakin ihmisillä voi olla enemmän virusta ylähengitysteissä kuin toisilla. Varmaan sattumalla on paljon osuutta asiaan. Toki on näin, että jos ihmisillä on virusta enemmän siellä hengitysteissä, niin silloin sitä on tarjolla enemmän myös lähiympäristöön, Vapalahti kertoo.

Samaan aikaan esimerkiksi Pirkanmaalla huomattiin, että kevään aikana vahvistetuista vahvistetuista koronavirustapauksista yli kolme neljäsosa sairastuneista ei tartuttanut virusta eteenpäin kenellekään, ei edes samassa taloudessa asuvaan puolisoon tai lapsiin.

– Siihen liittyy monta tekijää. Syynä voi olla se, että sairastuneen viruseritys voi olla sen verran vähäistä, että sitä tartuntaa ei synny, Järvinen kertoo.

”Meidän ei tulisi ajatella heitä rikollisina”

Tutkijoilla ympäri maailman on kohtalaisen hyvä käsitys siitä, millaisissa tilanteissa tartuntaryppäitä syntyy. Se, miksi toiset ihmiset tartuttavat toisia tehokkaammin on kuitenkin vielä hämärän peitossa. Vielä epäselvempää on se, millaisia ominaisuuksia näiltä supertartuttajilta ”vaaditaan”.

Uutissivusto Vox kertoo, että jotkut ihmiset vaikuttavat kehittävän enemmän virusta elimistöihinsä kuin toiset. Tämä lisää todennäköisyyttä levittää sitä myös muihin ihmisiin. Viruksen määrä kehossa vaihtelee tartunnan edetessä, jolloin myös supertartuttamisen todennäköisyys vaihtelee.

Henkilö, joka on supertartuttamisvaiheessa, kantaa sillä hetkellä kehossaan suurta määrää virusta. Jos hän on tuolloin lähikontaktissa suuren ihmisjoukon kanssa, moni heistä saa todennäköisesti myös tartunnan.

Elokuussa julkaistun alustavan, vielä vertaisarvioimattoman yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan virusta kantavat ihmiset levittävät sitä noin kahden ja puolen vuorokauden ajan. Supertartuttamisvaihe eli mahdollisuus tartuttaa suuri määrä ihmisiä kestää tutkijoiden arvion mukaan vain joitain tunteja.

Saman tutkimuksen mukaan mukaan 62 prosenttia supertartuttamistilanteista tapahtui, kun tartuttajan oireet eivät vielä olleet alkaneet.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC löysi Japanista 22 todennäköistä supertartuttajaa. Heistä puolet olivat 20–39-vuotiaita. 16:n tartuttajan kohdalla tutkijat pystyivät määrittämään tarkan tartuttamishetken. Tämä on olennaista, sillä 41 prosenttia heistä ei oireillut lainkaan virusta levittäessään.

– Meidän ei tulisi ajatella superlevittäjiä rikollisina. Kuka tahansa meistä voi tietämättään olla superlevittäjä – varsinkin kun tiedämme kuinka usein he ovat oireettomia tartuttaessaan, sanoo Pennsylvanian yliopiston tartuntatautikeskuksen johtaja Elizabeth McGraw Voxille.

Vaikka supertartuttajista tiedetään vielä vähän, alkaa pandemian alkuvaiheilta vähitellen tihkua tutkimustietoa supertartuttajista ja tartuntatilanteista.

Maaliskuussa 43-vuotias mies tartutti Newsweekin mukaan neljän tunnin aikana ainakin 18 kanssajuhlijaa vietnamilaisessa baarissa, jossa vietettiin Pyhän Patrickin päivää. Hän oli juhlissa oireeton, mutta hänellä todettiin myöhemmin koronavirustartunta.

Yhdysvalloissa oireileva kuorolaulaja tartutti uutistoimisto AP:n mukaan maaliskuussa 60 jäsenen kuorosta 52 henkilöä. Kaksi heistä kuoli.

Hongkongissa paljastui tartuntarypäs neljässä eri baarissa. Yhteensä 39 asiakasta, 20 henkilökunnan jäsentä ja 14 muusikkoa saivat tartunnan. Tartunnan saaneet levittivät virusta eteenpäin ainakin 33 ihmiselle. Tartuntaketjun lähteeksi jäljitettiin muusikot, jotka olivat soittaneet illan aikana kaikissa neljässä baarissa.