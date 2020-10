Ilmastohätätila jakoi hallituspuolueita puheenjohtajatentissä – Saarikko eri linjoilla kuin Marin ja Ohisalo

Jussi Halla-aho on huolissaan nuorten mielenterveydestä ilmastouhkakuvien keskellä.

Kysymys ilmastohätätilan julistamisesta Suomeen jakoi hallituspuolueiden edustajia Iltalehden tiistaina järjestämässä viiden suurimman puolueen puheenjohtajatentissä.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoittivat kannattavansa ilmastohätätilan julistamista, mutta keskustan puheenjohtajalta Annika Saarikolta ehdotus sai kertakaikkisen tylyn vastaanoton.

– Ei minusta Suomeen tarvitse julistella mitään ilmastohätätiloja. Jos tällaiseen politiikantekoon ryhdytään, niin sitten pitää monesta muustakin asiasta nostaa hätätila. Meillä voitaisiin aivan yhtä hyvin keskustella siitä, että meillä on eriarvoisuuden hätätila tai väestön huoltosuhteen heikkenemisen hätätila, Saarikko kuittasi.

Ohisalo muistutti, että ilmastokriisi ei ole kadonnut minnekään, vaikka koronapandemia viekin yleisessä keskustelussa kaiken huomion. Myös Marinin mielestä hätätilan julistaminen olisi paikallaan.

– Tätä asiaa ei ole syytä vähätellä. Kun me katsomme vaikkapa tätä globaalia pandemiaa, jonka keskellä me olemme, ilmastokriisi tulee olemaan monin verroin vaikeampi ja hankalampi, jos me emme tee toimia ajoissa, Marin sanoi.

"Nuorten mielenterveys vaarassa"

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä Suomessa on paljon akuutimpiakin ongelmia kuin ilmastonmuutos, kuten esimerkiksi huoltosuhdeongelma.

Halla-ahon mukaan ilmastohätätilan julistamisella olisi lähinnä negatiivisia seurauksia.

– Uskon, että sillä, että päätöksentekijät lietsovat paniikkia ja maailmanlopun tunnelmaa, on erittäin negatiivisia vaikutuksia nuorten ihmisten mielenterveydelle tässä maassa, Halla-aho sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei innostunut ilmastohätätilan julistamisesta, mutta oli sitä mieltä, että ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan kaikkein suurin haaste.

– Se on ennen kaikkea globaali haaste. Isot ratkaisut saadaan globaalisti aikaan, mutta Suomen pitää tehdä Euroopan unionissa oma osansa, Orpo summasi.