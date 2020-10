Suomen uudet moni­toimi­hävittäjät saavat terävät kynnet – tarjolla on iskukykyä yli 900 kilometrin päähän

Hornetien seuraajalle hankitaan uusia ilmataisteluaseita, maa- ja merimaaliohjuksia sekä kauas kantavia risteilyohjuksia.

Yhdysvaltain puolustushallinto ilmoitti 9. lokakuuta kongressille, mitä asekalustoa Washington on valmis myymään Suomelle osana Hornet-hävittäjien seuraajahankintaa. Pitkä luettelo ei ole mikään Suomen ostoslista – se kertoo siitä, mitä Yhdysvalloista on saatavilla, jos Suomi valitsee Lockheed Martin F-35A -koneen tai Boeing Super Hornetin yhdessä elektronisen sodankäynnin Growler-koneen kanssa.

Erityisen kiinnostavaa on se, mitä aselistalla ei ollut. Puolustushallinnon kongressille antama niin sanottu DSCA-notifikaatio ei maininnut lainkaan tutkahakuista keskipitkän ja pitkän kantaman ilmataisteluohjusta, joka on monitoimihävittäjän pääase ilmamaaleja vastaan. Lyhyen kantaman lämpöhakuinen Sidewinder-ohjus listalla on.

Toisin sanoen: Jos Suomi valitsee amerikkalaisen hävittäjän, emme osta uuteen koneeseen enää samanlaisia AIM-120 Amraam -tutkaohjuksia, joita Yhdysvallat on toimittanut meille Hornetien ilmataisteluaseiksi.

Pirkkalassa viime helmikuussa koelento-ohjelmaan osallistunut Boeing F/A-18 Super Hornet kantoi siipiensä alla Amraam-ohjuksia.­

Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen kommentoi DSCA-notifikaatiota blogissaan viime torstaina. Purasen mukaan ilmavoimat julkaisi jo viime kesänä muistion, jossa todetaan näin: Ilmataisteluohjusten elinkaari on suunniteltu pääosin yhteneväksi Hornet-konekaluston elinkaaren kanssa. Pelkästään nykyisen suorituskyvyn ylläpitäminen suunniteltua pidempään edellyttää vanhenevien ilmataisteluohjusten korvaamista uusilla.

”Nykyiset ilmataisteluohjukset joudutaan korvaamaan osana HX-hankintaa ja ohjusten hankinta tehdään samassa yhteydessä ja samasta rahoituksesta kuin mistä muukin HX-kokonaisuus hankitaan”, Puranen kirjoittaa.

Amraamit eivät kuitenkaan poistu käytöstä kokonaan, sillä ohjuksen uusimmalla versiolla on vielä käyttöä 2030-luvulla. Uusia Amraameja tuli Suomeen Hornetien elinkaaripäivityksen yhteydessä nelisen vuotta sitten. Ilmavoimien lisäksi tätä samaa ohjusta käyttää Suomen hankkima Nasams-ilmatorjuntajärjestelmä.

AIM-120 Amraam on tutkaohjus, jota Yhdysvallat ei enää tarjoa Suomelle uusien monitoimihävittäjien aseeksi. Kuvassa merijalkaväen sotilaita lastaamassa Amraameja Edwardsin tukikohdassa Kaliforniassa.­

Mistä sitten uudet ilmataisteluohjukset, jos Amraameja ei enää hankita?

Yhdysvallat kehittää jo seuraajaa 1990-luvulla käyttöön otetulle Amraamille. Uuden ohjuksen tyyppimerkintä on AIM-260 Jatm (Joint Air Tactical Missile, puolustushaarojen yhteinen taktinen ilmataisteluohjus). Ohjuksen kehitys alkoi vuonna 2017, ja koeammuntojen on määrä alkaa ensi vuonna. Operatiiviseen käyttöön ohjuksen pitäisi olla valmis vuonna 2022.

Air Force Magazine -lehden mukaan Yhdysvallat ostaa viimeiset Amraam-mallit vuonna 2026, jolloin Jatm-ohjusten tuotanto pitäisi saada täyteen vauhtiin.

– Sen kantama on pitempi kuin Amraamin, se on varustettu erilaisin kyvyin, jotta se pystyy vastaamaan tiettyyn uhkapalettiin, ja sillä on varmasti pitemmät jalat, kuvaili Yhdysvaltain ilmavoimien aseohjelmista vastaava prikaatikenraali Anthony Genatempo lehdelle.

Uhkapaletti tarkoittaa tässä vastustajien uuden sukupolven ilmataistelukykyjä – esimerkiksi Kiinan ja Venäjän uusia häivehävittäjiä ja niiden pitkälle kantavia tutkaohjuksia.

Aseiden kehittäminen ja käyttöönotto on kuitenkin kallista puuhaa, jolla on tapana viivästyä. Ei ole varmaa, ehtiikö uusi ohjus tuotantovalmiiksi vuosikymmenen puolivälissä, jolloin Hornetin seuraajan toimitusten pitäisi alkaa.

BAE Systems integroi Meteor-ohjuksen Kuninkaallisten ilmavoimien F-35B-monitoimihävittäjiin. Ohjus voidaan ripustaa koneen rungon asekuiluihin.­

Jatm-ohjukselle on tarjolla myös eurooppalainen vaihtoehto, MBDA-asekonsernin kehittämä Meteor. Se voidaan ottaa käyttöön sekä eurooppalaisissa että myös Yhdysvalloissa valmistetuissa monitoimihävittäjissä.

Brittiläinen ilmailu- ja aseyhtiö BAE Systems on jo aloittanut Meteor-ohjuksen integroinnin Britannian kuninkaallisille ilmavoimille hankittuihin F-35B-monitoimihävittäjiin, kertoo puolustusalan Janes-julkaisu.

Meteor on alan viimeisintä huutoa. Ohjuksessa on ilmaa hengittävä patopainemoottori, joka kuljettaa sen kauas näkyvän horisontin taakse, yli 100 kilometrin päähän. Loppulennon aikana sillä vielä runsaasti liike-energiaa vastustajan väistöliikkeiden seuraamista varten.

BAE integroi brittien F-35B-koneisiin myös toisen eurooppalaisen aseen: ilmasta maahan ammuttavan Spear-miniristeilyohjuksen.

Mutta suostuisiko Yhdysvallat myymään Suomelle amerikkalaiskoneita, jos kaikki niiden mukana hankittavat asejärjestelmät eivät ole Made in USA? Kysymys on kauppa- ja puolustuspoliittisesti hankala, mutta ehkä siitä voi neuvotella.

Rafale raskaassa aselastissa. Siipien kärjestä lukien: Mica-ilmataisteluohjukset, Hammer-täsmäpommit, lisäpolttoainesäiliö ja Meteor-ilmataisteluohjus.­

Hankejohtaja Puranen ei kommentoi sitä, mitä kaikkea Hornetin seuraajatarjokkaiden mukana tuleviin asepaketteihin kuuluu.

”Suomen puolustushallinto ei voi ottaa kantaa DSCA:n julkaiseman luettelon sisältöön nimikkeiden, määrien eikä hintatietojen osalta, kuten se ei ota kantaa muidenkaan tarjoajien tilanteeseen tarjouskilpailun ollessa kesken. Keskustelu tai spekulaatio eri tarjoajien hankintakokonaisuuksista ei olisi myöskään tasapuolista eikä edesauttaisi kilpailutilanteen ylläpitämistä”, Puranen kirjoittaa blogissaan.

Yhdysvaltain ilmavoimien teknikko asentaa Jassm-ohjusta Lancer-pommituskoneeseen. Ohjuksen uusin versio kykenee kuljettamaan 450 kilon tavanomaisen räjähteen jopa yli 900 kilometrin päähän.­

Ilmataistelun lisäksi monitoimihävittäjillä on myös monia muita tehtäviä: niillä täytyy olla muun muassa kyky tuhota maa- ja merimaaleja. Hornet-hävittäjillä on näitä tehtäviä varten täsmäpommeja ja Jassm-ohjuksia, joiden kantama on noin 370 kilometriä.

DSCA-notifikaation mukaan Yhdysvallat voi myydä sekä F-35:een että Super Hornetiin uusia AGM-158 B-2 Jassm-ER ohjuksia. Tämä Jassm-versio kantaa mediatietojen mukaan jopa yli 900 kilometrin päähän. Ohjuksissa on 450 kilon taistelukärki.

Kaukovaikutteiset risteilyohjukset lentävät kohteeseensa matalalla ja ovat tutkassa heikosti näkyviä. Nämä järjestelmät ovat niin sanottuja kynnysaseita, joilla on strategista merkitystä. Niiden tarkoitus on luoda vastustajalle pelote, tai ainakin pidäke, joka nostaa kynnystä ryhtyä sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan.

Storm Shadow on 1300-kiloinen risteilyohjus. Kuvassa ohjus ripustetaan Dassault Rafalen alle lentotukialus Charles de Gaullen kannella.­

Entä jos Suomi valitseekin monitoimihävittäjäksi yhteiseurooppalaisen Eurofighter Typhoonin, ruotsalaisen Saab Gripen E/F:n tai ranskalaisen Dassault Rafalen? Nämä koneet voivat kantaa myös amerikkalaisia aseita, mutta niille on tarjolla laaja valikoima eurooppalaisia järjestelmiä. Paras länsimainen ilmataisteluohjus Meteor on niiden pääase ilmapuolustustehtävissä, mutta Euroopassa valmistetaan myös päteviä maa- ja merimaaliohjuksia.

Jassmia vastaava eurooppalainen pitkän kantama risteilyohjus Storm Shadow kuljettaa yhtä suurta taistelukärkeä kuin Jassm. Sen kantama on noin 560 kilometriä.

Lopulliset Suomelle tarjottavat hävittäjien ja asejärjestelmien kokonaisuudet selviävät vasta ensi vuonna, kun valmistajat luovuttavat HX-hankkeen johdolle viimeiset, sitovat tarjouksensa. Valtioneuvoston on määrä tehdä hankintapäätös ensi vuoden lopussa aikataulun mukaisesti, vaikka koronaviruspandemia onkin hankaloittanut neuvotteluja tästä 10 miljardin euron asekaupasta.

Dassault Rafalen siivenkärjessä on Mica-ilmataisteluohjus. Rafale suoritti Suomen HX-hankkeen testilennot viime tammikuussa Satakunnan lennoston tukikohdasta Pirkkalasta.­