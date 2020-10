Syyte: Yrittäjä osti Afrikasta väärää rahaa 664 000 eurolla – joutui pesemään rahat kirjaimellisesti pesukoneessa

Syyttäjä vaatii pirkkalalaiselle yrittäjälle ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä rahanväärennyksestä.

Yrittäjä ei saanut Suomesta lainaa. Hän keksi toisen keinon hankkia rahoitusta. Hän tallensi Etelä-Afrikassa Johannesburgissa olevalle tilille 183 000 euroa ja Hongkongissa olevalle tilille 481 000 euroa, yhteensä 664 000 euroa. Näillä rahoilla hän syytteen mukaan osti väärennettyjä dollareita ja euroja.

– Väärän tai väärennetyn rahan numeerinen “yhteisarvo” on ollut useakertainen edellä mainittuun 664 000 euroon verrattuna, sanoi syyttäjä Olli Sulkonen.

– Teko on törkeä, koska rahan määrä ja sen arvomäärä on huomattava. Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, syyttäjä sanoi.

Syyttäjän mukaan väärennetyn rahan laatu oli surkea. Seteleissä oli jotain töhnää, ja rahojen mukana tuli paketti pesuainetta, jolla rahat piti saada kelvollisiksi. Yrittäjä joutui kirjaimellisesti harjoittamaan rahanpesua. Hän pesi setelit pesukoneessa, mutta ei rahojen laatu pesussa parantunut.

Kaksi miestä sai samassa jutussa syytteen törkeästä kiristyksestä. Syytteen mukaan he vaativat väärää rahaa Suomeen tuoneelta mieheltä 500 000 euroa. Syyttäjä väittää, että kiristäjät uhkasivat yrittäjää väkivallalla, jos rahoja ei tule.

Syytteen mukaan yksi kiristyksestä epäilty mies vei yrittäjän moottoripyöräkerhon tiloihin. Siellä toinen mies ilmoitti, että hän tappaa yrittäjän ja tämän perheen, jos mies ei maksa 500 000 euroa. Syyttäjän mukaan kiristetty maksoi kiristäjilleen 67 200 euroa.

Rahat kierrätettiin kolmannen miehen tilin kautta, ja tämä mies sai syytteen törkeästä rahanpesusta. Syytteen mukaan mies otti vastaan 67 200 euroa vaikka tiesi, että rahat on hankittu rikoksella.

Syyttäjä vaatii kahdelle miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta ja kahdelle ehdollista.