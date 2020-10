Kynnys ohjata testiin on matala, kertoo koronavirustartuntojen ensimmäisiin jäljittäjiin kuuluva Elina Lahtinen.

Kun sairaanhoitaja Elina Lahtinen aloitti maaliskuussa työnsä koronavirustartuntojen jäljittäjänä, korona oli maailmalle uutta. Sen huomasi, kun kertoi puhelimitse ventovieraalle, että tämä oli mahdollisesti altistunut covid-19-tautiin.

– Keväällä moni yllättyi soitosta. Nyt korona on jo niin arkipäivää, että tieto otetaan hyvin vastaan ainakin täällä Jyväskylässä, Palokan terveysasemalta käsin työskentelevä Lahtinen kertoo.

– Joku voi yhä ajatella, että onko kyseessä pilapuhelu. Saamme kuitenkin ihmiset vakuuttuneeksi, että asiasta soitellaan. Soittoihin vastataan tyynesti, mutta monella ei ole käryäkään, mistä mahdollinen altistuminen oli tullut.

Kolmisen vuotta työtä tartuntatautien vastuuhoitajana toiminut Lahtinen oli ensimmäisiä jäljittäjiä Jyväskylässä. THL:n, Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston laatiman verkkokurssin hän suoritti heti, kun se toukokuussa julkaistiin.

Tällä hetkellä Lahtinen keskittyy lähinnä kymmenhenkisen tiimin työn koordinointiin, mutta tarttuu yhä luuriin.

– Kun positiivinen testitulos tulee, voi kulua tunti tai kaksikin potilaan liikkeitä ja kontakteja selvitellessä. Karanteeniin asetettavien lähikontaktien kartoittaminen ja mahdollisesti altistuneiden jäljitystyö voi vaatia kymmeniä puheluita päivässä.

– Kyse on kokonaiskuvasta, siitä mitkä langat sitoutuu missäkin kohtaa yhteen. Tiiminä mietitään, mistä tartunnat tulevat ja mihin tauti on mahdollisesti leviämässä. Salapoliisityötähän tämä on.

Koronalle altistuneiden tavoittelu tarkoittaa yleensä kymmeniä puheluita päivässä.­

Päävastuu yksittäisen sairastuneen tapauksessa on aina yhdellä jäljittäjällä. Apuna on tarvittaessa tartuntatautien vastuulääkäri.

Jäljittäjän tehtäviin kuuluu selvittää altistuneelta fyysisen voinnin lisäksi henkinen ja sosiaalinen tilanne.

– On oleellista tietää, että karanteeniin asetettavalla on kaikki kunnossa ja tarjota tarvittaessa tukea. Jos altistuneella on oireita, niin aika testiin varataan matalalla kynnyksellä.

Työ liittyy terveyteen ja elämää rajoittaviin tekijöihin karanteenien kautta. Sitä tehdään silti toimivassa tiimissä hyvällä mielellä. Lahtisen mukaan negatiivisia asioita on todella vähän positiivisiin verrattuna.

– Potilaat ovat pääosin hyvävointisia. Työntekijöille karanteenikodin tilanne voi joskus aiheuttaa huolta, mutta ratkaisut aina keksitään, Lahtinen kertoo.

– Tämä on kuitenkin siistiä sisätyötä, kun mietin asiaa metsurin tyttärenä.