Kaupunginjohtaja synkkänä: ”Vantaalla ovat menossa Suomen suurimmat yt:t, valtiota ei näytä kiinnostavan”

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kantoi tiedotustilaisuudessaan syvää huolta vantaalaisten työpaikoista.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi tiistaina kaupungin koronavirustilanteesta.

Suurimman huomion sai odotetusti Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentoyhtiö Finnair ilmoitti juuri tiistaina vähentävänsä 600 työpaikkaa Suomesta koronakriisin johdosta.

Hiljentynyt lentoliikenne, Finnairin irtisanomiset, maapalveluyritys Swissport Finlandin yhteistoimintaneuvottelut – jotka tähtäävät jopa 700 työpaikan vähentämiseen – ovat Viljasen mukaan raju isku Vantaan kaupungin talouteen.

Lisäksi Viljanen totesi, että lentoaseman ympärillä olevasta Aviapoliksen yritys- ja logistiikkapalveluista voi hävitä koronakriisin takia joka neljäs työpaikka.

– Aviapolis on Suomen toiseksi suurin työnantaja. Kaikkiaan 40 000 työpaikasta on uhattuna jopa 10 000. Kyse on erittäin merkittävästä asiasta.

– Vantaalla ovat menossa Suomen suurimmat yt:t, mutta valtiota ei näytä kiinnostavan. Tilanne on vakava! Vantaa tarvitsee tukea, ja nyt valtion on tultava apuun, Viljanen vaati.

Viljanen lisäsi, että elinvoimainen lentokenttäalue kytkee koko Suomen globaaliin maailmaan. Samoin lentokentän merkitys on iso koko Uudellemaalle, ja lentokentän raju väheneminen on Viljasen mukaan vaikuttanut jo koko maakunnan investointeihin.

– On ennustettu, että kansainvälinen lentoliikenne palaa pandemiaa edeltävälle tasolle vasta vuonna 2024. Se on kauhukuva! Viljanen maalaili.

Viljanen myös pelkäsi, että Helsinki-Vantaa menettää asemansa Aasian-lentojen tärkeänä solmukohtana.

Miten käy Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Finnairin aseman tärkeässä Aasian-lentoliikenteessä?­

Kaikkinensa työttömien määrä Vantaalla on noussut 17 500:een. Työttömyysaste on 14,3 prosenttia, se on kaksinkertainen vuoden takaiseen nähden. Työttömyys kohdistuu pahimmin yli 50-vuotiaisiin ja vieraskielisiin.

Viljanen sanoi, että korona ei tule Vantaalle enää ulkomailta. Elokuun alun ja lokakuun 11. päivän välisenä aikana lentoasemalla tehtiin reilut 11 200 koronavirustestiä, niistä 106 oli positiivista.

– Lukemana se on 0,9 prosenttia. Koronasta on tullut selvästi kotoperäinen tauti, Viljanen kuvasi.

Kaikkiaan Vantaalla on epidemian aikana kirjattu 1 407 vahvistettua koronavirustartuntaa, 46 ihmistä on kuollut tautiin.

Taudin ilmaantuvuusluku (uusia tartuntoja / 100 000 asukasta / 14 vuorokautta) on tiistain lukemien jälkeen 86,4.

– Kahden viime viikon aikana tauti ei ole kuitenkaan enää kiihtynyt. Se on hivenen lientynyt, ja toivonkin, että ihmiset jatkavat toimimista vastuullisesti, Viljanen vetosi.

Lentoaseman koronakoirat ovat saaneet laajaa julkisuutta maailmanlaajuisesti. Vajaan kuukauden aikana koronakoirat ovat tutkineet 1 791 matkustajaa, ja heidän joukostaan koirat ovat aistineet 11 positiivista koronatapausta. Kuvassa Kössi (vas.) ja Miina sekä ohjaaja Susanna Paavilainen.­

Vantaa kuitenkin varautuu vaikeaan talveen.

– Kun ilmat kylmenevät ja ihmiset siirtyvät sisätiloihin, tilanne voi taas huonontua, Viljanen muistutti.

Vantaa noudattaa THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön sekä pääkaupunkiseudun koronakoordinointiryhmän suosituksia karanteeneista, kasvomaskien käytöstä ja tapahtumien järjestämisistä ja kokoontumisrajoituksista.

Paljon puheena olleista liikunnan harrasteryhmistä Viljanen lupasi lisää informaatiota loppuviikosta.