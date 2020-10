Suomessa on raportoitu 294 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 920 tartuntaa, mikä on 1 186 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 1 734 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on THL:n mukaan viimeisten kahden viikon ajalta 49,2 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Suurin ilmaantuvuusluku on Vaasan sairaanhoitopiirin 326,8 ja pienin on Kainuun nolla tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa on todettu yhteensä 13 849 koronavirustartuntaa.