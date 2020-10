HS: Suomalainen professori hämmästyi – valtaosa koronaan sairastuneista ei tartuta tautia eteenpäin

Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti sanoo HS:lle, että koronaviruksen leviämisessä on hyvin poikkeuksellisia piirteitä.

Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti sanoo, että tutkimusten mukaan koronavirus tarttuu erittäin epätasaisesti. Nuortin havainnoista kertoo Helsingin Sanomat.

Nuortin mukaan alkuun ajateltiin, että koronavirus etenisi muiden virusten tavoin tasaisesti. Pirkanmaalla kuitenkin huomattiin, että kevään aikana vahvistetuista koronavirustapauksista yli kolme neljäsosa sairastuneista – 76 prosenttia – ei tartuttanut virusta eteenpäin kenellekään, ei edes samassa taloudessa asuvaan puolisoon tai lapsiin.

18 prosenttia sairastuneista tartutti yhden ihmisen ja viideltä prosentilta sairastuneista koronavirus levisi useammalle kuin yhdelle ihmiselle.

– En keksi sarsin lisäksi toista virusta, joka leviää tällä tavalla. Olemme miettineet tätä kollegoiden kanssa, ja siinä on jotain todella erikoista, Nuorti sanoo HS:lle.

Miten korona sitten herkimmin tarttuu? Se onkin oma kysymyksensä. Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että koronavirus leviää tehokkaasti, kun paljon ihmisiä on pakkautunut tiiviisti sisätiloihin ja ihmiset puhuvat kovaan ääneen, laulavat ja pärskivät ympäriinsä ilman maskia. Erimielisyyttä on sen sijaan siitä, leviääkö koronavirus eli SARS-CoV-2 ilmateitse aerosolitartuntana vai vain pisaratartuntana.

– Euroopan tartuntatautivirasto ECDC on edelleen sitä mieltä, että keskeisin reitti on pisaratartunta, mutta tartunta on mahdollinen myös aerosolien kautta, sanoo VTT:n johtava tutkija Ilpo Kulmala.

Kulmalan mukaan tieteellisessä kirjallisuudessa on annettu esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat sairastuneet ravintolassa ja bussissa Kiinassa niin, ettei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että tartunta on levinnyt ilmateitse.

– Esimerkiksi ravintolassa vielä viiden metrin päässä sairastuneesta olleet ihmiset sairastuivat. Pisaratartunnat tapahtuvat yleensä kahden metrin säteellä.

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen ei usko, että koronavirus tarttuu kovin herkästi aerosolitartuntana ilmateitse.

– Saattaa olla, että joitakin poikkeustapauksia on. Pääasiassa korona leviää pisaratartuntana. Jos virus leviäisi aerosolitartuntana, tartuttavuusluvut olisivat ihan toista luokkaa. Silloin tutkimustulokset, joiden mukaan jo metrin etäisyys pienentää riskiä ja kahden metrin etäisyys pienentää sitä huomattavasti, eivät pitäisi paikkaansa, Järvinen sanoo.

Ylilääkärin mukaan SARSin ja MERSin kohdalla tartunnat levisivät myös aerosolitartuntoina.

– Vaikuttaa siltä, että koronavirus leviää isompina pisaroina. Jos se leviäisi aerosolitartuntoina, tartunnan saisi suuri osa samassa tilassa olleista, kun yksi tartunnan saanut yskisi. Tartunnan riskiä ei saataisi silloin ei-tiiviillä maskeilla eliminoitua.