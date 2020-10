Näin korona tutkitusti tarttuu – yksi asia kuitenkin jakaa asiantuntijoita

Asiantuntijat kertovat, millaisissa tilanteissa koronavirus leviää tehokkaimmin.

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että koronavirus leviää tehokkaasti, kun paljon ihmisiä on pakkautunut tiiviisti sisätiloihin ja ihmiset puhuvat kovaan ääneen, laulavat ja pärskivät ympäriinsä ilman maskia. Erimielisyyttä on sen sijaan siitä, leviääkö koronavirus eli SARS-CoV-2 ilmateitse aerosolitartuntana vai vain pisaratartuntana.

– Euroopan tartuntatautivirasto ECDC on edelleen sitä mieltä, että keskeisin reitti on pisaratartunta, mutta tartunta on mahdollinen myös aerosolien kautta, sanoo VTT:n johtava tutkija Ilpo Kulmala.

Kulmalan mukaan tieteellisessä kirjallisuudessa on annettu esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat sairastuneet ravintolassa ja bussissa Kiinassa niin, ettei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että tartunta on levinnyt ilmateitse.

– Esimerkiksi ravintolassa vielä viiden metrin päässä sairastuneesta olleet ihmiset sairastuivat. Pisaratartunnat tapahtuvat yleensä kahden metrin säteellä.

Infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen, HUS.­

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen ei usko, että koronavirus tarttuu kovin herkästi aerosolitartuntana ilmateitse.

– Saattaa olla, että joitakin poikkeustapauksia on. Pääasiassa korona leviää pisaratartuntana. Jos virus leviäisi aerosolitartuntana, tartuttavuusluvut olisivat ihan toista luokkaa. Silloin tutkimustulokset, joiden mukaan jo metrin etäisyys pienentää riskiä ja kahden metrin etäisyys pienentää sitä huomattavasti, eivät pitäisi paikkaansa, Järvinen sanoo.

Ylilääkärin mukaan SARSin ja MERSin kohdalla tartunnat levisivät myös aerosolitartuntoina.

– Vaikuttaa siltä, että koronavirus leviää isompina pisaroina. Jos se leviäisi aerosolitartuntoina, tartunnan saisi suuri osa samassa tilassa olleista, kun yksi tartunnan saanut yskisi. Tartunnan riskiä ei saataisi silloin ei-tiiviillä maskeilla eliminoitua.

” Pääasiassa korona leviää pisaratartuntana. Jos virus leviäisi aerosolitartuntana, tartuttavuusluvut olisivat ihan toista luokkaa.

Koronaviruksen ehdottomasti tärkein leviämistapa väestössä on pisaratartunta, sanoo Tyksin infektiosairauksien ylilääkäri Jarmo Oksi. Tutkimusten mukaan yli kahden metrin turvaväli on tuplasti parempi kuin metrin turvaväli, ylilääkäri kertoo.

– Jos tartunnat tapahtuisivat laajemmin aerosolivälitteisesti, joukkoliikenteessä olisi jatkuvasti isoja tartuntaryppäitä. Tartunnat leviävät yleensä alle kahden metrin turvaetäisyyksillä. Pisaroiden ei tarvitse olla mitään roiskeita, vaan ne voivat olla pikkupisaroita, joita puhuessa tulee.

Toiseksi yleisin tartuntatapa on pinnoilta leviävä tartunta: Oksin mukaan viruksen on todettu säilyvän metalli- ja muovipinnoilla useita tunteja.

– Usein kosketelluilla pinnoilla virusta voi olla liikkeellä. Siksi käsihygienia ja käsidesin käyttäminen kaupoissa on tärkeää, ylilääkäri muistuttaa.

Virus voi levitä ruuhkaisissa julkisissa kulkuneuvoissa, jos maskeja ei käytetä. – Bussit ovat todennäköisempi tartunnanlähde kuin junat tai lentokoneet, koska siellä istutaan tai seisotaan aika lähekkäin, immunologian professori Seppo Meri sanoo.­

Koronavirus tarttuu pääasiassa pisara- ja kosketustartuntana, arvioi Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

– Kun ollaan kohtuullisen aikaa lähietäisyydellä jonkun kanssa, virus leviää suusta ja hengitysteistä tulevina pieninä pisaroina. Pisarat pystyvät jonkun matkaa lentämään ja voivat kuivahtaa aerosoleiksi ja lentää hieman pidemmälle ja pysyä ilmassa pidempään, Meri kuvailee.

Professorin mukaan vaaditaan kuitenkin, että ihmiset ovat samassa tilassa pidempään, jotta virus leviää samassa tilassa turvavälejä kauemmaksi. Hänen mukaansa Musiikkitalon naistenpäivän konsertti oli hyvä esimerkki siitä, miten koronavirus levisi isolle alueelle.

– On epätodennäköisempää, että se levisi silloin, kun istuttiin paikallaan. Todennäköisempää on, että virus levisi, kun liikuttiin ympäriinsä käytävillä tai seurusteltiin väliajalla, professori arvioi.

HUSin Järvisen mukaan viruksen tavallisin tartuntareitti on suora pisaratartunta: silloin vieressä joku yskäisee, puhuu kovaan ääneen, laulaa tai huutaa kovaan ääneen ja lähietäisyydellä olevat ihmiset saavat tartunnan. Riski lisääntyy, mitä pidempään sairastuneen henkilön lähellä ollaan. Toiseksi tavallisin tapa on kosketustartunta, jolloin yksi yskimällä levittää virusta ympäristöönsä ja toinen saa tartunnan hieromalla käsillään nenäänsä tai silmiänsä.

– Tästä syystä käsienpesulla ja -desinfioinnilla on iso merkitys. Myös maskilla voidaan estää tartuntoja. Kansanmaskit päästävät jonkin verran läpi aerosoleja, mutta kun pystytään pitämään turvavälejä, maskit ovat lisäturvana, Järvinen sanoo.

Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, onko olemassa edes teoreettista riskiä saada tartunta, jos kaupan hyllyjen välissä joku yskäisee tai puhuu kovaan ääneen puhelimeen ja toinen kävelee ohi.

– Jos näin olisi, tauti leviäisi kulovalkean tavoin. Pitää ottaa huomioon, että tartuttavuus alkaa jo päivää tai kahta ennen kuin ihminen saa oireita, HUSin Järvinen sanoo.

– Jos puhuva henkilö tuottaa aerosoleja runsaasti, niin silloin siinä on teoriassa sellainen mahdollisuus, että aerosoleja voi jäädä leijailemaan, jos vielä ilmanvaihto ei huuhtele sitä kohtaa kaupasta. Supertartuttaja voisi tuottaa kylliksi aerosoleja, jotta toinen henkilö ohi kävellessään ja sisään hengittäessään voisi saada niitä keuhkoihinsa, VTT:n Kulmala kuvailee.

Koronavirus leviää paitsi suun ja nenän limakalvojen, myös silmien kautta.

– Jos on saanut käteensä virusta ja hieroo silmiään, niin se voi levitä silmien sidekalvojen kautta, Kulmala kertoo.

– Pääosin tartunnat tulevat hengitysteiden kautta, mutta jos pikkuisen hieraistaan silmää, niin virus viedään silmän sisäpuolelle. Silmän limakalvolta on lyhyt matka nenänielun limakalvolle, jossa virus pääsee lisääntymään, Järvinen sanoo.

SARS-CoV-2 -virus tarttuu yleisimmin perhepiirissä kotioloissa, työpaikkojen taukotiloissa, ystävien kokoontumisissa ja harrastetiloissa, joissa ollaan pitkään yhdessä. Virus voi levitä myös ruuhkaisissa julkisissa kulkuneuvoissa, jos maskeja ei käytetä. Sen sijaan esimerkiksi junissa tai lentokoneissa tartuntoja ei ole todettu juurikaan.

– Bussit ovat todennäköisempi tartunnanlähde kuin junat tai lentokoneet, koska siellä istutaan tai seisotaan aika lähekkäin, immunologian professori Seppo Meri sanoo.

VTT:n johtavalla tutkijalla Ilpo Kulmalalla on toinenkin selitys siihen, miksi esimerkiksi lentokoneissa koronavirustartuntoja ei ole juuri todettu.

– Se johtuu todennäköisesti siitä, että siellä on hyvä ilmanvaihto, vaikka se on pieni tila. Jos käytetään kiertoilmaa, se on suodatettu tehokkaalla hiukkassuodattimella, joka poistaa virukset ilmasta, Kulmala selittää.