Aviopari lähti keskellä yötä antamaan ex-miehelle ”opetuksen” – tilanne frisbeegolf-radalla riistäytyi käsistä: ”Luuletko että en uskalla ampua sitä siihen paikkaan”

Kolmekymppistä avioparia syytetään iisalmelaisen taksinkuljettajan murhasta. Pariskunnalla on kuitenkin keskenään riitaisa näkemys siitä, kuka teki ja mitä.

Sunnuntaina 10. toukokuuta 2020 poliisi teki kotietsinnän Tervon Heikkiläntiellä sijaitsevalle kiinteistölle.

Pihapiiriin kuului päärakennuksen lisäksi vanha, punaiseksi maalattu navettarakennus, joka toimi nyt autotallina. Rakennuksen toisessa päädyssä nökötti traktori. Sen eturengasta vasten lepäsi kaksi lapiota.

Kun tallin pariovet aukaistiin, sisältä paljastui musta BMW. Rekisterikilvet oli revitty irti, mutta muutoin se vastasi kuvaukseltaan muutamaa päivää aiemmin kadonneen taksinkuljettajan, 30-vuotiaan Juuso Sirviön käytössä ollutta autoa.

Autotallin sisältä löytyi uhrin auto, josta puuttuivat rekisterikilvet.­

Jo paljain silmin näki, että auton tavaratilasta oli valunut takapuskurille verta. Se, mitä kadonneelle oli tapahtunut, alkoi pikku hiljaa hahmottua.

Heikkiläntiellä asuva aviopari, 30-vuotias mies ja 34-vuotias nainen, oli otettu samana päivänä kiinni. Poliisi oli löytänyt heidät mökiltä Hankasalmelta.

Nainen oli seurustellut aiemmin iisalmelaisen Sirviön kanssa. Se oli ollut riitaisa ja sekava ”on-off” -suhde. Sirviön lähipiirillä ei ollut naisesta paljoakaan hyvää sanottavaa poliisille.

– Suhteen on-vaihe oli silloin, kun nainen tarvitsi rahaa, ja off-vaihe kun ei tarvinnut, kuvaili eräs lähisukulainen.

– Aina kun naiselle tuli rahavaikeuksia, oli hän yhteydessä Juusoon ja pyysi rahaa vuokrarästeihin, kertoi tuttava.

Todistajien mukaan nainen oli luonteeltaan kiivas, etenkin alkoholia otettuaan. Humalaisen raivon kohteeksi joutuivat joskus sivullisetkin, mutta usein seurustelukumppani.

– Muistan ainakin kolme eri kertaa, kun hakkasi käsilaukulla Juusoa autossa. Yhden kerran muistan, kun oli ostanut hänelle kukkia, otti hän ne kukat ja alkoi hakata niillä Juusoa kasvoille, kertoi tuttava.

Nainen oli kuitenkin Sirviön ensimmäinen ”oikea rakkaus”, ja he olivat olleet hetken kihloissakin. Tämän takia pari oli palannut vähän väliä yhteen.

– Vanha suola janottaa, tiivisti tuttava kuulusteluissa.

Nyt naisella oli kuitenkin ollut jo vuoden ajan uusi mies, jonka kanssa oli mennyt naimisiinkin.

Murhasta syytetty aviopari tallentui omaan riistakameraansa, kun he lähtivät tapaamaan uhriaan.­

Ensimmäisissä kuulusteluissa pariskunta kiisti tietävänsä mitään Sirviön katoamisesta.

– Se tässä minua ihmetyttää eniten, että taposta epäillään. Jäin ratista kiinni torstaina tai perjantaina Hankasalmella. Silloin sain tietää tästä Juuson hommasta ensimmäisen kerran. (…) Silloin minulta kysyttiin, että tunnenko Juuson. Kerroin partiolle, että hän on minun vaimon entinen mies. Silloin juttelimme poliisin kanssa vähän ummet ja lammet, kertoi mies.

Nainen puolestaan sanoi, ettei ollut nähnyt entistä miestään vuoteen. Sirviön katoamisyönä 5.–6. toukokuuta hän oli ollut koko yön lasten kanssa kotona ja nukkunut.

Kun kuulustelijat kysyivät kiinteistöltä löytyneestä BMW:stä, pariskunta näytteli tietämätöntä. He eivät osanneet selittää, mitä kadonneen miehen auto teki heidän autotallissaan.

– En tiedä milloin auto on sinne ilmestynyt, vakuutti nainen.

– En ole käynyt autotallissa koskaan. Luulin tallia ainoastaan varastoksi, jonne ei mahdu mitään ajoneuvoa.

Näyttö oli kuitenkin vastaansanomatonta. Autotallista löydetyn verisen auton lisäksi pariskunta oli Sirviön katoamisyönä tallentunut omaan riistakameraansa.

Varastorakennuksen nurkalle asetettu riistakamera oli yritetty tyhjentää, mutta poliisi sai kaivettua siitä kuvat, joista kävi ilmi pariskunnan yöllinen ajelu. He olivat lähteneet kotoaan Honda Civicillä ja palanneet kello 05:42.

Myös surman tekovälineistä poliisilla oli hyvä käsitys, sillä traktorin eturengasta vasten nojanneista lapioista löytyi ihmisverta.

Poliisin kuvassa autotallina toiminut navetta ja traktorin eturengasta vasten nojaavat lapiot.­

Seuraava on riidatonta: kuulustelujen edetessä pariskunta tunnusti punoneensa juonen, jonka tarkoituksena oli antaa Sirviölle ”opetus”.

Tapahtumat olivat lähteneet liikkeelle jo alkuillasta, kun nainen oli viestitellyt töissä olleelle miehelleen WhatsAppissa.

Viesteissä nainen valitti miehelleen siitä, että tämä haikaili entisen naisensa perään. Mies vakuutti kerta toisensa perään, ettei näin ollut.

”Älä viitsi kun tiijjät että se ei oo minun elämässä vaan sinä olet”, kirjoitti mies naiselle.

Keskustelu kääntyi yleisemminkin entisiin kumppaneihin ja lopulta Sirviöön. Nainen väitti Sirviön vainoavan häntä.

”Et tunne sitä. Se tekee vielä kaikkensa että näkee minut”, kirjoitti nainen.

”Luuletko sinä että en uskalla sitä ampua siihen paikkaan jos pihaan tulis. Sekään terästä ole”, vastasi mies.

Mies palasi töistä kotiin keskiyöllä. Sen jälkeen he saivat ajatuksen, että Sirviö houkuteltaisiin ulos ”hakattavaksi”.

Niinpä nainen soitti entiselle miehelleen prepaid-liittymästä ja pyysi tätä hakemaan hänet pois Tervosta. Saadessaan puhelun Sirviö oli kotonaan Iisalmessa nukkumassa. Hän heitti peiton syrjään ja lupasi tulla. Tapaamispaikaksi sovittiin frisbeegolf-kenttä Tervossa.

Ilmakuva tapaamispaikalta.­

Pariskunta lähti ajamaan kohti Savelan urheilualuetta, jossa frisbeegolf-kenttä sijaitsi. He jättivät kännykkälinjan auki kotiin ”itkuhälyttimeksi” siltä varalta, että nukkumassa olleet lapset heräisivät ja ihmettelisivät aikuisten katoamista.

Kun Sirviö saapui tapaamispaikalle noin kolmen aikaan yöllä, näytti siltä, että nainen odotti häntä yksin. Naisen uusi mies kuitenkin piilotteli läheisen rakennuksen takana haulikon kanssa.

Nainen sanoi Sirviölle käyvänsä vielä ulkovessassa ennen lähtöä. Kun wc:n ovi kävi, naisen uusi mies pomppasi esiin piilostaan ja ampui kaksi haulisuihkua kohti Sirviötä. Ne osuivat häntä käteen ja jalkaan.

Haulikolla ampumisesta mies ja nainen ovat yhtä mieltä, mutta siitä eteenpäin heidän kuulustelukertomuksensa eroavat täysin toisistaan.

Miehen mukaan hänen ja Sirviön välille syntyi kamppailu. Haavoittunut ja selvästi pienempikokoinen Sirviö jäi pahasti alakynteen, ja myös nainen tuli potkimaan uhria.

Kun Sirviö oli piesty tajuttomaksi, pariskunta nosti hänet BMW:n tavaratilaan. Sen jälkeen he kävivät hakemassa lapiot ja ajoivat Heikkiläntien varrella olevalle koivikkoalueelle haudatakseen uhrinsa.

Kun he avasivat takakontin, Sirviö olikin yhä elossa ja liikehti.

– Sitä en enää muista kumpi sen sanoi, että pitäisikö vielä kopsauttaa jollain päähän, mies kertoi poliisille.

Miehen mukaan hän löi uhriaan päähän melkein kaksi kiloa painavalla kuormaliinan kiristimellä. Sitten hän meni kaivamaan maastohautaa, ja nainen varmisti entisen miehensä kuoleman lyömällä tätä lapiolla päähän useita kertoja.

75 sentin syvyisen haudan kaivaminen ja peittäminen kesti auringonnousuun asti. Kun he palasivat kotiin, oli jo valoisaa. Uhrin BMW ajettiin myöhemmin piiloon autotalliin.

Mies paljasti uhrin hautapaikan poliisille kuulustelussaan perjantaina 15. toukokuuta. Poliisi kävi hakemassa ruumiin maastosta samana iltana.

Naisen versio on kokonaan toisenlainen. Hän kiistää, että olisi koskenutkaan ex-mieheensä sen paremmin frisbeegolf-radalla kuin sen jälkeenkään. Hänen uusi miehensä teki kaiken hengiltä hakkaamisesta uhrin siirtelyyn ja hautaamiseen.

– Minä en edes pikkusormella koskenut Juusoon tilanteen aikana. -- En periaatteessa tehnyt itse mitään, autoin vain [uutta miestä].

Pariskuntaa syytetään murhasta. Siinä missä mies on myöntänyt syyllistyneensä pikaistuksissa tehtyyn tappoon, nainen katsoo olevansa vastuussa korkeintaan pahoinpitelystä, sillä hän ei halunnut ex-miehensä kuolevan.

Naisen mukaan väkivalta riistäytyi käsistä, eikä hän uskaltanut mennä väliin nykyisen miehen hakatessa uhriaan.

– Hän oli niin raivona tilanteessa, ettei hän olisi edes huomannut minua, jos olisin yrittänyt mennä väliin, nainen selitti kuulustelussa.

Rikostapausta on käsitelty Pohjois-Savon käräjäoikeudessa ja asiassa odotetaan parhaillaan oikeuden päätöstä. Kansliatuomio annetaan torstaina 29. lokakuuta.

Pariskunnan rikokset eivät jääneet ex-miehen surmaamiseen. Heitä syytetään Savon alueella tehdyistä lukuisista mökkimurroista ja myös siitä, että ennen hautaamista he tyhjensivät uhrinsa taskut rahoista.

Heille kelpasi jopa uhrin takataskussa ollut haulien rei’ittämä viiden euron seteli. Poliisi löysi sen myöhemmin auton tuhkakupista, jota pariskunta käytti pikkurahojen säilytykseen.

He veivät uhriltaan myös tämän kotiavaimet. Niillä he pääsivät seuraavana päivänä tämän kotiin Iisalmessa. Nainen tiesi, että hänen taksinkuljettajana työskentelevä ex-miehensä säilytti käteistä kotona.

He veivät asunnosta muutamia satoja euroja. Kun he olivat pihalla, lähistöllä ollut lapsi ilmeisesti äkkäsi heidät ja kysyi, keitä he olivat.

– Juuson vanhemmat, he olivat vastanneet.