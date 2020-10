Raaseporin tasoristeysturmasta syytettyä varusmieskuljettajaa ei ollut ohjeistettu käyttämään tähystäjää, syyttäjän mukaan mies ei ollut tarpeeksi varovainen

Kolmen varusmiehen hengen vaatinutta turmaa puidaan nyt hovioikeudessa. Aiemmin käräjäoikeus hylkäsi kaikki kuljettajan syytteet.

Helsingin hovioikeudessa alkoi maanantaina Raaseporin tuhoisan tasoristeysturman käsittely.

Kolme varusmiestä kuoli, kun Puolustusvoimien kuorma-auto ja VR:n taajamajuna törmäsivät Skogbyn vartioimattomassa tasoristeyksessä lokakuussa 2017. Lisäksi viisi ihmistä loukkaantui, mukaan lukien kuorma-autoa ajanut varusmies, joka oli tuolloin 20-vuotias.

Aiemmin käräjäoikeus hylkäsi kuorma-auton kuljettajan syytteet kolmesta kuolemantuottamuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja palvelusrikoksesta. Syyttäjä valitti Helsingin hovioikeuteen.

Aluesyyttäjä Marianne Semin mukaan kuljettaja ei toiminut tilanteessa tarpeeksi varovaisesti. Syyttäjän mukaan miehen olisi pitänyt ymmärtää, ettei kuorma-auton ohjaamosta pysty näkemään oikealta lähestyvää junaa. Siksi kuljettajan olisi pitänyt pyytää jotakuta toista ohjaamossa olevaa katsomaan, ettei juna ole tulossa, tai menemään ulos ohjaamaan ylitystä, syyttäjä sanoi.

Puolustuksen mukaan kyse ei ollut tuottamuksellisesta teosta, vaan tapaturmasta, josta ei kuulu rangaista.

– Surullisinta tämä on ollut menehtyneiden varusmiesten omaisille, mutta myös päämiehelleni tämä on ollut hyvin raskas asia. Rikosoikeudellisessa mielessä asiaan ei ole syyllistä, asianajaja Mikko Puhakka sanoi oikeussalissa.

Tähystäjän käytöstä ei ollut ohjeita

Hovioikeudessa kuultiin Uudenmaan prikaatissa ajo-oikeuksiin liittyvästä kurssituksesta vastaavaa kapteeniluutnantti Peter Fredrikssonia, joka kertoi, ettei tähystäjän käytöstä ollut annettu ohjeistusta varusmiehille.

– Jos Puolustusvoimissa vaaditaan jotain käytäntöä, kyllä se koulutetaan. Miten voidaan olettaa, että joku tietää tehdä tietyllä tavalla, jos siitä ei ole sanottu mitään, Fredriksson sanoi.

Syytetyn ajama kuorma-auto oli osa marssirivistöä, johon kuului useita muita ajoneuvoja. Puolustus kysyi, kuinka tavallista on, että marssirivistössä varusmieskuljettaja lähettää tähystäjän varmistamaan tasoristeyksen tai muun risteyksen ylittämistä.

– Mitään vastaavaa ei ole koskaan tapahtunut. Mitä kollegojen kanssa on puhuttu, ei sellaista ole tapahtunut eikä kukaan sitä vaadi, Fredriksson vastasi.

Syyttäjä Semi kysyi, eikö kuljettaja kuitenkin ollut tilanteessa vastuussa siitä, että noudattaa tieliikennelaissakin edellytettävää erityistä varovaisuutta tasoristeykseen ajaessaan.

– Vastuu on kuskilla, mutta jos hän tekee kaikkensa, se ei poista sitä, että tässä maassa on risteyksiä, joissa näkyvyys on huono ja joista on silti ajettava, Fredriksson sanoi.

"Mahdottomuuksia ei voi vaatia"

Asiassa on riidatonta, että turmaristeys oli todettu vaaralliseksi. Myös ajo-olosuhteet olivat tapahtuma-aikaan haasteelliset. Onnettomuus sattui aamuhämärässä, ja satoi räntää.

Puolustus vaatii, että käräjäoikeuden tuomio jätetään voimaan. Käräjäoikeus katsoi, että tapahtumissa oli kyse ennemminkin tapaturmasta kuin huolimattomuudesta.

– Oikeusjärjestys ei voi edellyttää keneltäkään mahdottomuuksia -- korostan, että on riidatonta, että Puolustusvoimien ajoneuvot säännöllisesti ylittivät radan niin, että ajoneuvoissa ei ollut ketään muuta kuin kuski, ei ollut ketään oikealla istuvaa tähystämässä junaa. Tämä on sitä mahdottomien vaatimusten asettamista päämiehelleni, jota lainkohta kehottaa välttämään, Puhakka sanoi.