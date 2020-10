Helsingissä vessaan tunkeutuneen pytonin reitti askarruttaa asiantuntijaa

”Luulen, että se on lähtenyt hakemaan vettä.”

Kerrostalojen vessanpöntöt nauttivat myyttistä mainetta erilaisten eläinten esiintymispaikkoina, kuten nappisilmäinen liito-oravan, joka tavattiin uimasta vessanpöntössä viime vuonna Espoon Tapiolassa.

Vähemmän sympaattisista eläimistä kerrotaan ja kuvitellaan kauhutarinoita, mielikuvitustakin apuna käyttäen.

Varhain maanantaina Helsingin Pohjois-Haagassa kerrostaloasunnon kylpyhuoneesta löytyi eksoottinen kuristajakäärme, jonka paikalla käynyt Helsingin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö tunnisti aluksi amerikkalaiseksi boaksi, mutta joka tarkentui toiseksi kuristajakäärmelajiksi, afrikkalaiseksi kuningaspytoniksi.

Kumpikaan ei ole luonnonvarainen helsinkiläislaji.

Eläinpelastusyksikkö päätteli lattialla vessapaperirullien keskellä luimistelleen, vieraassa asunnossa olleen kuristajakäärmeen tulleen kylpyhuoneeseen vessanpöntön kautta.

– Ei se mahdoton ajatus ole, sanoo eksoottisten eläinlajien kauppaa Reptile Maniacsia pitävä ja useita kuningaspytoneita kasvattanut Altti Marttila.

Hän on silti hiukan epäileväinen.

Vaaratilannetta pohjoishaagalaisessa kylpyhuoneessa ei ollut. Marttila luonnehtii kuningaspytoneita ”säyseiksi ja rauhalliseksi”.

Olosuhteita tarkemmin tuntematta kuningaspytonin löytymistä pohjoishaagalaisesta kylpyhuoneesta voidaan voidaan pohtia yleisellä tasolla.

– Pyton ei ole mikään uimari, mutta luulen että se on lähtenyt hakemaan vettä. Niillä on hajuaisti tosi tarkka. Jos se on ollut pitkään karkuteillä, se etsii ennen pitkää vettä, Marttila sanoo.

Sinänsä kuningaspyton on erittäin tunnettu taipumuksestaan pitkiin paastoihin.

– Se voi olla syömättä vuoden eikä näy vielä missään, Marttila kertoo.

– Aivan ensiksi ne hakevat lämmintä paikkaa patterin takaa tai jääkaapin kompressorin vierestä, mutta jos karkureissu pitkittyy, lähdetään hakemaan vettä. Marttilan luonnehtii pytonien tarvehierakiaa.

– Luonnossa kuningaspyton ei ui eikä elä vesien lähellä. Ne odottelevat maakoloissa ruuan tulemista, jyrsijöitä eivätkä juurikaan edes vaeltele.

Marttilalla käy mielessä kysymys, kuinka kauan pytonasunnon haltija on asunut asunnossa. Hän muistelee tapausta joidenkin vuosien takaa, jossa asuntoon muuttanut oli löytänyt uunin takaa pytonin, joka oli karannut edelliseltä asukkaalta.

Marttila on skeptinen, kykenisikö pyton vaihtamaan kerrostalossa kerrosta käyttämällä lähtöasemana ja pääteasemana vessanpönttöä.

Pohjois-Haagan pytonasunto oli ensimmäisessä kerroksessa.

IS:n tuoreimman tiedon mukaan pytonin omistaja on nyt tiedossa.