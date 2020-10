Korona-aallon kouriin joutunut Vaasa otti järeät keinot käyttöön – tulosta on tullut, ylilääkärikin yllättyi

Vaasan seudulla koronatoimia tiukennettiin jo ennen hallituksen tuoreita suosituksia. Varovaisia signaaleja rajoitustoimien tehosta alkaa tulla.

Vaasan sairaanhoitopiirin on eletty nyt viikon verran tiukennettujen rajoitusten kanssa. Kuvassa Vaasan kaupunginsairaala ja pääterveysasema.­

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella koronatilanne on toistaiseksi vakavin Suomessa. Kriittiseksi luonnehditun tilanteen taltuttamiseksi Vaasan seudulla ryhdyttiin rajoitustoimien tiukentamiseen jo viikko ennen hallituksen torstaina antamia rajoitussuosituksia.

Ensimmäisenä koronan toisen aallon nopean leviämisen vaiheeseen siirtyneellä Vaasan sairaanhoitopiirin on eletty nyt viikon verran tiukennettujen rajoitusten kanssa. Samoihin keinoihin turvautuminen voi olla syksyn mittaan edessä myös muualla Suomessa, jos pelot koronatilanteen synkkenemisestä toteutuvat.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella kokemukset kiristettyjen koronarajoitusten toimivuudesta ovat olleet rohkaisevia.

– Koronatartuntojen ilmaantuvuus laskenut jyrkästi huippuluvuista. Kun pahimmassa vaiheessa Vaasassa tartuntoja oli yli 60 päivässä, nyt luku on painunut alle parinkymmenen. Jos sairaanhoitopiirin huomiset tartuntalukemat ovat samat kuin tänään, silloin 14 vuorokauden virallinen ilmaantuvuusluku kääntyy laskuun, Vaasan johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta sanoo.

Yli 10 hengen kokoontumiskielto:

Se astui voimaan viikko sitten. Yli 10 hengen yleiset kokoontumiset ovat Vaasan seudulla kiellettyjä lokakuun loppuu saakka.

– Tilanne oli kehittymässä niin pahaksi, että tätä koskeva päätös tehtiin jo viikko sitten, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen perustelee.

Ennen tätä sairaanhoitopiirin alueella oli voimassa 50 hengen kokoontumisrajoitus. Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta katsoi kuitenkin olevan perusteita laskea raja vielä alemmaksi kymmeneen henkilöön.

Rajoitus koski Vaasan lisäksi sairaanhoitopiirin muita kuntia, jotka ovat Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy ja Vöyri.

– Tällä tiukemmalla rajoituksella pyrimme siihen, että mahdollisesti oireettomat koronakantajat eivät pääse levittämään tautia kymmentä henkeä suurempiin ryhmiin, Pukkinen sanoo.

Maskit:

Siinä missä maskisuositusten antamisessa on valtiollisella tasolla on epäröity, Vaasan sairaanhoitopiiri antoi lokakuun alussa vahvan suosituksen. Maskien käyttöä julkisissa tiloissa tai asioitaessa kodin ulkopuolella suositeltiin kaikille yli 15-vuotiaille. Annettu ohje on mennyt hyvin läpi väestössä.

– Liki poikkeuksetta maskia käytetään, mikä on yllättänyt. Yläkoulussa on vahva suositus käyttää kankaista tai kertakäyttösuojusta. Perheet hankkivat ne itse, mutta vähävaraisille kaupunki jakaa suojaimet, Vaasan johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta sanoo.

Vapaudenpatsas autiolla Vaasan torilla.­

Kaukorannan havaintojen mukaan maskeja käytetään kiitettävän paljon tiloissa, joissa kahden metrin suojaetäisyyden pitäminen voi olla vaikeaa. Näkemys saa vahvistusta myös aluehallintoviraston ylijohtajalta.

– Maskin käyttö on otettu hyvin vastaan. Olen seurannut supermarketissa, kuinka pitkälle pitää mennä ennen kuin ensimmäinen maskiton tulee vastaan. Ennen kehotuksen antamista maskiton tuli vastaan ovella, nyt saa mennä perimmäiseen nurkkaan asti. Voi olla, että kauppareissuilla ei näe maskitonta asiakasta ensinkään, Pukkinen sanoo.

Hänen mukaansa Vaasan seudulla koronaa taklataan nyt ”talvisodan hengessä”.

– Ehkä pohjalaisessa kansanluonteessa on joku piirre, joka auttaa tällaisten ohjeiden noudattamista. Uskotaan viranomaisten ohjeisiin, hän kehaisee.

Jääkiekkojoukkue Vaasan Sportin kotihallin Vaasan Sähkö Areena.­

Liikuntatilat:

Kaupunki on sulkenut yleiset liikuntatilat uimahallien allas- ja saunaosastoja lukuun ottamatta. Se tarkoittaa, että esimerkiksi joukkueurheiluharrastukset sisätiloissa ovat nyt seis.

– Oma tyttäreni pelasi jalkapalloa, mutta nyt ei halliin mennä, Pukkinen kertoo.

Toinen tytär harrastaa yksilölajia telinevoimistelua, mutta sitäkin rajoitukset koskevat.

– Samassa tilassa ei saa olla kymmentä yksilöurheilijaa enemmän. Kun toinen ryhmä harjoittelee sisällä, toinen on ulkona.

Urheilutapahtumissa ei ole yleisöä. Urheiluseurojen yli 10 hengen tapahtumia suositellaan välttämään, mutta harrastustoiminta on mahdollista, kunhan turvavälit huomioidaan.

Koulujen liikuntatilat ovat auki koululaisille, mutta muilta ryhmiltä ne on suljettu.

Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat etäopetuksessa.­

Koulut:

Vaasassa kolme ensimmäistä ikäluokkaa käyvät tavallisesti koulua. Neljännestä luokasta ylöspäin on siirrytty etäopetukseen.

Lukiot ja toisen oppilaitokset ovat myös etäopetuksessa, samoin korkeakoulut.

Lähiopetusta annetaan alaluokille, sekä erityisen tuen oppilaille ja valmistavan opetuksen oppilaille. Oppilasharjoittelut on keskeytetty lokakuun loppuun asti.

Ravintolat:

Ravintoloiden koronarajoituksiin avi ei puutu, vaan niistä on päätetty valtakunnallisesti valtioneuvoston asetuksella. Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnassa tai niissä maakunnissa, missä korona on kiihtymisvaiheessa, anniskelu loppuu kello 22 ja ravintola sulkee ovensa 23. Muussa tapauksessa ajat ovat tuntia myöhäisemmät.

Avi valvoo ravintoloiden, että asiakaspaikkojen määrä on rajoitettu puoleen ja ravintola-asiakkaiden koronaohjeistus on järjestetty.

Työpaikat:

Valtakunnalliset etätyösuositukset ovat voimassa. Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä. Työnantajien vastuulla on kuitenkin järjestää turvalliset työolosuhteet. Työjärjestelyillä vähennetään lähikontakteja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Museot ja kirjastot:

Kirjastot ovat auki kuten myös museot. Museoissa noudatetaan erityisiä varotoimia.