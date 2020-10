Nämä ominaisuudet vähentävät vakavan koronataudin riskiä

Tietyt asiat vähentävät riskiä sairastua vakavaan koronainfektioon. Suomalaistutkija kertoo Ilta-Sanomille uusimmista löydöksistä.

Uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti iskee ihmisiin eri tavoin. Kaikki tartunnan saaneet eivät sairastu taudin vakavaan muotoon.

Tutkijat tietävät jo osan niistä ominaisuuksista, jotka vähentävät vakavan koronataudin riskiä.

IS selvitti, mitä nyt tiedetään suojaavista tekijöistä.

Esillä on ollut veriryhmän merkitys siihen, kuinka helposti tai voimakkaasti ihminen sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Onko alttius joillakin veriryhmillä suurin ja joillakin pienin?

– Tutkimuksien mukaan suurin alttius sairastua on A-veriryhmällä ja pienin O-veriryhmällä, lääketieteen tohtori, Tampereen yliopiston anatomian professori Seppo Parkkila kertoo.

Hän kertoo, että vastaavantyyppisiä assosiaatioita eli tilastollisia yhteyksiä veriryhmiin on todettu monissa virussairauksissa.

Mistä tämä voisi johtua?

– Perimmäistä syytä tässä koronan tapauksessa ei tiedetä. On ehdotettu, että se voisi liittyä eri veriryhmien veren erilaiseen viskositeettiin, hän sanoo.

Parkkila korostaa, että tämän tiedon takia ei pidä jättää välittämättä turvatoimista, jos sattuu kuulumaan O-veriryhmään, sillä kyseessä on vain yksi tekijä.

Suomalaisten yleisimmät veriryhmät ovat A+ ja O+.­

Kahdeksan perusveriryhmää

Suomen Punaisen Ristin mukaan suomalaisten yleisimmät veriryhmät ovat juuri O+ ja A+. Jokaisen veri kuuluu yhteen neljästä ABO-veriryhmästä: siis veriryhmään A, B, O tai AB.

Lisäksi jokainen näistä neljästä veriryhmästä jaetaan reesustekijän (Rh D -tekijän) mukaan vielä Rh D -positiiviseen ja Rh D -negatiiviseen.

Perusveriryhmiä on yhteensä kahdeksan: A+, A-, O-, O+, AB+, AB-, B- ja B+. Suomalaisten yleisimmät veriryhmät ovat siis A+ ja O+. Vähiten suomalaisia kuuluu ryhmään AB-.

Suomessa suurin veriryhmä on A+ . Se on arviolta 38 prosentilla väestöstä. Vastaavat luvut muilla ryhmillä ovat O+ (27 prosenttia), B+ (15 prosenttia), AB+ (7 prosenttia), A- (6 prosenttia), O- (4 prosenttia), B- (2 prosenttia) ja AB- (1 prosentti).

ABO-järjestelmä on tärkein ja tunnetuin tapa määritellä henkilön veriryhmä. Sen lisäksi on olemassa muitakin veriryhmätekijöitä. Veriryhmät ovat veren punasolujen ominaisuuksiin ja seerumin vasta-aineisiin perustuvia verityyppien ryhmittelyjä.

Merkittävä ylipaino lisää riskiä.­

Sairaalloinen ylipaino lisää riskiä

Parkkila kertoo myös muista perusterveyden tekijöistä, joilla on merkitystä siihen, sairastuuko vakavasti uuden koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

– Merkittävä ylipaino on todettu riskitekijäksi. Se saattaa liittyä siihen, että vakavasti ylipainoisten on vaikeampi ylläpitää hapen ja hiilidioksidin vaihtoa keuhkoissa. Palkeissa ei riitä puhti. Tämä näkyy taudin asentohoidossa esimerkiksi niin, että potilaita pidetään osittain vatsallaan, jotta heidän olisi helpompi hengittää, Parkkila kertoo.

Myös korkeista D-vitamiinitasoista on puhuttu suojaavana tekijänä. Onko tällä merkitystä?

– Suomen oloissa suositellaan D-vitamiinilisää, kun auringon valo ei riitä pimeään aikaan. Otan itsekin pimeinä vuodenaikoina D-vitamiinipillerin. D-vitamiinilla on vaikutusta vastustuskykyyn. On syytä muistuttaa, että D-vitamiini on rasvaliukoinen, se kertyy elimistöön ja siksi suositeltua määrää ei pidä ylittää, Parkkila muistuttaa.

Jokaisen veri kuuluu yhteen neljästä ABO-veriryhmästä: veriryhmään A, B, O tai AB.­

Uutta tietoa verisuonista

Parkkila kertoo uudesta, pian julkaistavasta oman tutkimusryhmänsä tuloksista mielenkiintoisia asioita.

– Verisuonten merkitys taudissa on merkittävä. Kun tutkimme ihmisen omia ace-2-reseptoreita eli niitä molekyylejä, jotka ottavat viruksen vastaan, kävi ilmi, että näitä reseptoreita on runsaasti verisuonten pinnalla olevissa soluissa. Se voi olla syynä siihen, että vaikean tautimuodon kannalta vakavia veren hyytymiä voi syntyä melkein missä tahansa elimistössä. Hyytymiä voi kehittyä hyvin pieniinkin verisuoniin eli kapillaareihin, ja niitä pyritään estämään hepariinilla eli verisuonitukoksia estävällä lääkkeellä, hän kertoo.

Parkkila painottaa, että vaikka viruksen reitti ihmiseen kulkee hengitysteiden kautta, kyse ei ole siitä, että juuri hengitysteiden verisuonet olisivat tärkeimmät vakavan tautimuodon syntyyn.

– Virus pääsee elimistöömme myös silmän kautta, koska kyyneltiehyiden kautta on yhteys nenän alueelle. Käsihygienia on tärkeä ja silmiä ei pidä muutenkaan hieroa likaisin käsin, hän painottaa.

Nuori nainen paremmassa suojassa kuin ikääntyvä mies

Aiemmin tänä vuonna selvitettiin syitä sille, miksi covid-19-tauti on joillekin erityisen vaarallinen.

Kansainvälisessä yhteistyössä tehdyissä tutkimuksissa oli mukana noin 1 700 potilasta ja heille kontrollit. Yhdessä ne selittävät lähes 14 prosenttia potilaiden syistä sairastua vaikeaan sairauteen.

HUSin osastonylilääkäri Mikko Seppänen oli ainoana suomalaisena mukana tutkimusryhmässä, jonka tuloksina saatiin ymmärrys koronaviruksen vakavan tautimuodon syntymekanismeista.

Selvisi, että covid-19-tautia vastaan puolustautuminen on poikkeuksellisen riippuvaista ihmisen interferonivasteesta. Interferonijärjestelmä on jokaisessa solussa oleva järjestelmä. Se varoittaa viruksesta. Järjestelmä herättää elimistön puolustusjärjestelmän vasteen.

Interferonin vasta-aine on puolestaan tauti, joka hyökkää elimistön omaa puolustusjärjestelmää eli interferoneja vastaan. Tutkimuksessa havaittiin, että interferonin vasta-aineita oli vaikeasti sairastuneista 10,5 prosentilla jo ennen sairastumistaan. Heistä yli 95 prosenttia oli miehiä.

Vasta-aineiden yleisyys kasvoi myös iän myötä. Tämä selittää todennäköisesti sen, miksi miehet ja vanhukset ovat alttiita sairastumaan vakavasti.